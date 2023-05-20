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Маломуж рассказал, вступит ли Беларусь в войну против Украины, если Лукашенко не станет

Алина Дембицкая
20 мая 2023, 03:45
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Генерал армии подчеркнул, что белорусские солдаты, сержанты, офицеры высшего звена однозначно не готовы отправляться на войну в Украину.
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Николай Маломуж
Маломуж рассказал, вступит ли Билурусь в войну против Украины , если Лукашенко не станет / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот, Главред

Если самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не станет, то страна-агрессор Россия попытается срочно монополизировать власть в Беларуси и установить военный режим, чтобы белорусские граждане не поднялись на акции протеста. Такое мнение в интервью Главреду высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Как отметил Маломуж, такие действия РФ могут стать поводом для того, чтобы свое слово сказала белорусская армия, которая не ангажирована Россией. Генерал армии подчеркнул, что белорусские солдаты, сержанты, офицеры высшего звена однозначно не готовы отправляться на войну в Украину, а, тем более, подчиняться Российской Федерации, потому что это будет прямая оккупация Беларуси.

"Впрочем, такое развитие событий станет сигналом для белорусских граждан и оппозиции о том, что пришло время защитить Беларусь, потому что иначе ее ждет война и уничтожение. Это будет решающий момент: когда Россия будет пытаться монополизировать власть в Беларуси, введет военное положение и будет заставлять белорусскую армию вступить в войну против Украины, белорусы осознают, что это прямая угроза их жизни и их семьям. До сих пор белорусы ничего подобного не чувствовали, но все изменится, когда Россия направит Беларусь в горнило войны. Это заставит их выступить против России и того режима, который будет насажден Москвой в Беларуси", - сказал Маломуж.

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По его словам, легитимных форматов контроля над Беларусью у Российской Федерации нет. Маломуж подчеркнул, что сейчас и легитимность Лукашенко под большим вопросом, однако все остальные действия Москвы будут вообще незаконными, с точки зрения белорусского законодательства, понимания самих белорусов, в частности, белорусских военных.

"Они могли бы смириться, если бы Беларусь контролировал кто-то снаружи, но ведь встанет вопрос реальной войны, и под угрозой уничтожения окажется не только белорусская армия, но и белорусские граждане. Умирать никто не захочет", - подытожил генерал армии.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Лукашенко панически боится войны с Украиной

Ранее российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявлял, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

"То есть Беларусь будет обстреливаться. Это уже очевидно. Туда прилетят и "Хаймарисы", и другое оружие. А риски там совсем другие. Как бы ему (Лукашенко, - ред.) самому не погибнуть. Он также боится, и его страх вполне обоснован", - считает Фейгин.

Как отметил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж, когда российский диктатор Владимир Путин почувствует, что приближается поражение РФ в войне против Украины, он попытается заставить Беларусь вступить в боевые действия. Тогда нависнет угроза над Киевом, крупными населенными пунктами и стратегическими объектами. Но если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко откажется прямо вступать в войну и бросать свои войска против Украины, это может стать спусковым крючком к тому, что Путин отдаст приказ его устранить.

По словам белорусского политического и общественного деятеля Андрея Санникова, в Беларуси есть люди, которым выгодно убрать самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Однако они этого не сделают. Белорусский диктатор намеренно окружил себя трусами, чтобы обезопаситься от покушения. Лукашенко подбирает таких людей в свое окружение, которые будут бояться "хозяина".

Смотрите видеоинтервью Главреду, в котором Маломуж рассказал, какую игру устроил Лукашенко, чтобы напрямую не воевать против Украины:

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