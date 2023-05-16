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С разрешения КГБ и Лукашенко: в Беларуси не все смогут выезжать за границу

Юлия Куришко
16 мая 2023, 14:57 обновлено 17 мая, 06:50
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Лукашенко изменил закон "о порядке выезда из Беларуси и въезда в Беларусь граждан Республики Беларусь".
С разрешения КГБ и Лукашенко: в Беларуси не все смогут выезжать за границу
Лукашенко изменил закон о выезде из Беларуси / коллаж Главред: фото: УНИАН

В Беларуси выехать за границу высшие чиновники смогут только при предварительном согласовании с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

В стране изменили закон "о порядке выезда из Беларуси и въезда в Беларусь граждан Республики Беларусь". Поправки к этому закону опубликовали 16 мая. Закон уже подписал подписал Александр Лукашенко, сообщили в news.zerkalo.io.

Запрет касается "политических административников", страну можно будет покинуть только с разрешения КГБ.

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КГБ Беларуси сможет ограничить выезд не только тем, кто состоит на профилактическом учете в органах госбезопасности, но и тем, чей "выезд противоречит интересам национальной безопасности Беларуси".

Запрет может вводиться на срок до полугода. Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию - не сообщают.

Выезд также запретят тем лицам, в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, - с целью обеспечения выполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа, говорится в правовом портале Беларуси.

Ранее из Беларуси не выпускали должников, но это касалось тех, кто уже получил штраф и не оплатил его. Сейчас же выезд будет запрещен и тем, в отношении кого продолжается административный процесс, а решение судом пока не принято.

В "правонарушения против порядка управления" входят "политические" статьи КоАП: Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица во время выполнения им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и тому подобное.

Смотрите видео о том, зачем Лукашенко готовит свой народ к наступлению Польши:

Больной Лукашенко

Напомним, что 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад ко Дню Победы, где Лукашенко стало плохо и его увезли автомобили "скорой", а после белорусский диктатор быстро вернулся в Минск.

Лукашенко впервые не смог выступить с речью в Минске 9 мая, а лишь возложил цветы. Церемониальную речь вместо него произнес министр обороны Хренин.

Лукашенко исчез уже на два дня. Оппозиционер рассказал, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко есть проблемы с ногами и позвоночником.

Если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отойдет от власти в РБ, то белорусы могут устроить революцию и изменить ситуацию в государстве.

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