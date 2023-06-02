На Белгородщине войска РФ устроили "дружеский огонь": Свитан раскрыл подробности

Бойцы РДК нанесли удар по оккупантам РФ на Белгородщине, после чего российские подразделения начали обстреливать друг друга, считает Роман Свитан.

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Российские войска устроили между собой перестрелку в Белгородской области - Свитан / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео соцсети

В Белгородской области войска страны-агрессора России устроили перестрелку между собой. Бойцы Русского добровольческого корпуса ударили по российским оккупантам и, вероятно, покинули локацию, с которой били. Войска РФ ударили в ответ – ситуация привела к тому, что оккупанты стали стрелять друг по другу. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

В эфире Курбанова Live он рассказал о том, что в Белгородской области произошел необычный инцидент. Бойцы Русского добровольческого корпуса вычислили Грады российских оккупантов и нанесли по ним удар.

После этого добровольцы, вероятно, покинули позиции, а ответный удар войска РФ нанесли уже по своим "коллегам".

"Замес очень интересный. Нашли колонну русских "Градов", которые "кошмарили" наши селения. Они просто оттуда становились - из-под Шебекино - разворачивались и отстреливали по пакету - половине пакета, по 10 снарядов в нашу сторону. Их нашли, по ним жахнули пацаны из РДК. Пацаны просто, когда жахали, уже были на территории России. Конечно, жахали из какого-то, возможно, населенного пункта. А русские – они же простые, как углы дома. Они развернули эти "Грады" - и полетело обратно уже в какую-то деревню или откуда они бахали. Ответ последовал. И там понеслась потом. Никто не понял, кто откуда бьет, кто притащил ТОС "Буратино" ("Солнцепек" – ред.), начал жечь эти "Грады" друг на друга. Скорее всего, там давно уже этих Рдкшников нет, они уже пивко попивают на нашей территории, а эти между собой месятся", - подчеркнул Роман Свитан.

Операция добровольцев России в Белгородской области

Русский добровольческий корпус 1 июня объявил о начале второй фазы своей военной операции в Белгородской области.

Бойцы рассказали о том, что ведут бои, направленные на прорыв в направлении Шебекино. Пропагандисты РФ сообщали о якобы "атаке танками" шебекинского МАПП.

Позже в РДК рассказали об ударе Градами по зданию МВД в Шебекино.

Бойцы Легиона Свобода России, которые до этого анонсировали свой заход в РФ, показали кадры уничтожения вражеского грузовика с боекомплектом и самоходного миномета Тюльпан оккупантов РФ в Белгородской области.

Также в Легионе Свобода России рассказали, что русские добровольцы ведут бои в предместье Шебекино – населенных пунктах Новая Таволжанка и Титовка.

В ГУР подтвердили операцию добровольцев и подчеркнули, что они действуют автономного – их деятельность не координируется Украиной.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал о возможном сценарии захода ВСУ в Россию в ходе контрнаступления:

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