"Это шокировало кремлевскую богему": дрон атаковал "святое" место в Москве – Фейгин

Этот инцидент продемонстрировал, что война может прийти и на Рублевку, где живет много российской элиты, говорит правозащитник.

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Дрон атаковал "святое" место в Москве, отмечает Фейгин/ коллаж: Главред, фото: Telegram, скрин

Атака дрона неизвестного происхождения на Рублевку – самый элитный район столицы России Москвы – шокировала москвичей и "богему" страны-агрессора РФ. Именно в этом районе живет много представителей российской элиты, а такой инцидент показал, что война может прийти и туда.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в интервью "Обозревателю". Он отмечает, что для российской элиты Рублевка – это будто "святое" место, поэтому "богему" страны-агрессора очень поразил этот случай.

"Что касается Рублевки, то в некотором смысле для богемной среды в России это как храм Гроба Господня, это "святое" место. На него покушаться нельзя. Они все там живут. Поэтому, безусловно, они шокированы... Говорят, что Москва – это нечто отдельное от всей России. Говорят, Садовое кольцо – это нечто совершенно иное, чем Россия. Бульварное кольцо – это еще более отдельное, чем вся Москва, чем вся Россия. Но Рублевка – это отдельно от всего этого вместе взятого", – объяснил Фейгин.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (родился 3 июня 1971 года, Куйбышев) – российский юрист. Участвовал в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной Думы (1994-1995). Заместитель мэра Самары (1997-2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведет YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Он отметил, что такие события вызвали шок в Москве, и такие настроения было хорошо заметно даже из соцсетей и пабликов.

"А если прилетит сто дронов? А если пятьсот? Ведь этот вопрос чисто промышленный – есть эти дроны в таких количествах у "Укроборонпрома" или нет и готовы ли они их потратить на Рублевку", – отметил правозащитник.

Атака дронов на Москву 30 мая

Напомним, Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки.

В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. Однако некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал уничтожить Киев вдребезги.

Позже стало известно, что в эпицентре атаки дронов оказались резиденция Путина и имения элиты РФ. Один из дронов не долетел всего 3 км до резиденции Путина в Ново-Огарево. Также беспилотники заметили недалеко от мест проживания Шойгу и другой элиты страны-агрессора России.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Путин пытается преуменьшить значение атаки дронов на Москву 30 мая, чтобы скрыть тот факт, что у страны-агрессора ограничены возможности для "ответа" Украине, которой Кремль приписывает ответственность за налет БПЛА.

Смотрите видео, что экс-депутат Госдумы РФ, политик, оппозиционер, полковник ФСБ РФ Геннадий Гудков рассказал об атаке дронов на Москву:

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