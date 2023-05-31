Ограничены возможности для мести: почему Путин преуменьшил значение атаки дронов на Москву

Путин намекнул, что удар беспилотников по Москве был ответом Киева на российские удары. При этом РФ не нужно реагировать "на дальнейшие украинские провокации".

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Владимир Путин попытался снизить значение атаки дронов на Москву 30 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин пытается преуменьшить значение атаки дронов на Москву 30 мая, чтобы скрыть тот факт, что у страны-агрессора ограничены возможности для "ответа" Украине, которой Кремль приписывает ответственность за налет БПЛА. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

В РФ заявили, что 30 мая Украина нанесла серию ударов БПЛА по Москве, поскольку российские войска снова атаковали нашу страну иранскими дронами-камикадзе Shahed, говорится в отчете ISW.

Глава Кремля попытался преуменьшить значение атаки беспилотников на Москву, чтобы "не раскрывать ограниченные возможности, которые у него есть, чтобы отомстить Украине".

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Путин заявил, что войска РФ якобы нанесли удар по штаб-квартире украинской военной разведки "два-три дня назад", и что Росармия продолжают реагировать на "войну Украины против Донбасса", нанося удары по украинской "военной инфраструктуре".

Президент страны-агрессора намекнул, что удар беспилотников по Москве был ответом Киева на российские удары.

Акцент Путина на прошлых и текущих ракетных ударах, вероятно, является попыткой показать, что РФ уже активно принимает ответные меры и ей не нужно реагировать "на дальнейшие украинские провокации", считают эксперты.

"Путин последовательно реагировал на подлинные и предполагаемые действия Украины, отдавая приказы о массированных ракетных и беспилотных кампаниях, вероятно, из-за неспособности российских войск добиться каких-либо решающих результатов на поле боя", - говорится в публикации.

Атака дронов на Москву 30 мая

Утро 30 мая началось для жителей Москвы и Подмосковья со взрывов – на столицу страны-агрессора России была совершена массовая атака беспилотниками. Сообщалось о нескольких попаданиях в многоэтажки – дома получили незначительные повреждения. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, к медикам обратились только два человека с несерьезными травмами.

Всего российские пропагандистские СМИ сообщали о 25 дронах, которые ударили по Москве. Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Украина запустила 32 беспилотника.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что Москва была атакована при помощи 8 беспилотников утром 30 мая. 5 дронов они якобы сбили, а еще 3 - подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

В эпицентре атаки дронов оказались имения путинской элиты. В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев.

Российский диктатор Владимир Путин похвалил работу ПВО, несмотря на атаку беспилотников на Москву и Московскую область, которая состоялась 30 мая.

"Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы отработала штатно и удовлетворительно, хотя есть над чем работать", – заявил диктатор.

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