Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: решающую роль в операции сыграют танки

Украине нужно модернизировать Военно-воздушные силы, истребители F-16 усилят армию в долгосрочной перспективе, считает американский генерал Марк Милли.

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Мощные танки Запада сыграют решающую роль в контрнаступлении ВСУ - Милли / Фото defense.gov, УНИАН

Решающую роль в контрнаступлении сил обороны Украины сыграют мощные западные танки. Они важны не только для наступления, но и обороны. Передача истребителей F-16 будет направлена на усиление украинских войск в долгосрочной перспективе. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.

Как сообщает CNN, высокопоставленный американский военный рассказал о том, что в ходе наступления армии Украины решающую поддержку операции должны обеспечить танки, которые важны как в наступательном, так и оборонительном плане.

"Модернизированные современные танки, и учения, которые сопровождаются с ними, умение их использовать будут фундаментальными для успеха Украины", - сказал Милли и добавил, что танки будут работать в координации с артиллерией, пехотой и другими войсками.

По его словам, именно тяжелая бронетехника, которую осваивают украинские военные, представляет собой самый важный компонент для контрнаступления.

Что касается истребителей F-16, здесь речь идет уже о долгосрочном плане, предусматривающем создание в Украине современных Военно-воздушных сил, которые будут способны противостоять российским ВВС, которые значительно превосходят ВС ВСУ.

"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС и все это знают. Чтобы построить такие воздушные силы, понадобится много времени, усилий и денег", - подчеркнул Марк Милли.

Контрнаступление ВСУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что ВСУ фактически уже начали контрнаступательную операцию.

По словам чиновника, вооружение, которое передал Запад, будет использоваться для ударов по российским оккупационным войскам в Крыму и на Донбассе.

Глава Минобороны Алексей Резников считает, что силы обороны Украины могут пойти в наступление на нескольких участках фронта. Впрочем, как утверждает Резников, армия собирается освобождать только свои территории и не намерена заходить в Россию.

Американский сенатор Линдси Грэм считает, что у Украины есть впечатляющий план контрнаступления. Как полагает Грэм, до конца 2023 года украинские войска смогут оттеснить российских оккупантов и вернуть стратегически важные территории.

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