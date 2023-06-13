"Долго кричала "Давид!", потом и сама сгорела...": детали гибели учительницы в Кривом Роге

Оксана Эпельман была учительницей-ассистенткой и занималась с особыми детьми. Она погибла со своим мужем, когда российская ракета попала в их дом.

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Оксана и Давид Эпельманы погибли в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу/ Facebook, Днепропетровская ОВА, ua.depositphotos.com

В результате ракетного удара российских оккупантов по Кривом Рогу в ночь на 13 июня погибли 11 человек, еще 34 человека пострадали. В частности, четыре человека погибли в результате попадания ракеты в 5-этажку, среди них – супруги 22-летних Оксаны и Давида Эпельманов.

Оксана Эпельман работала учительницей-ассистенткой, занималась с особыми детьми. Они с Давидом поженились всего год назад, мечтали о ребенке и строили много общих планов. О погибшей учительнице рассказала руководитель Криворожской гимназии №108, которая исполняет обязанности директора, Людмила Стешина, сообщает ТСН.uа.

"У них молодая семья. Оксана только в том году закончила магистратуру, была очень перспективной, имела очень много планов. Ее очень любили дети. Она была учительницей английского языка и начальных классов, работала учительницей-ассистенткой. Занималась с особыми детьми, о ней очень хорошо отзывались родители учеников. В нашем заведении она работала только первый год... У детей глаза горели от радости, когда они видели ее", – сказала руководительница гимназии.

Стешина подчеркнула, что Оксана была очень добрым и неравнодушным человеком, они с мужем часто приходили помогать плести маскировочные сетки для украинских военных.

Также руководитель гимназии рассказала ужасные подробности о гибели супругов. По словам Стешиной, стало известно, что первым погиб муж, а потом жена.

"Есть информация, что первым погиб ее муж, а она еще долго кричала, выкрикивая "Давид! Давид!". Потом сгорела и она. Их вынесли в мешках...", – рассказала Людмила Стешина.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

В ночь на 13 июня страна-агрессор Россия атаковала ракетами город Кривой Рог в Днепропетровской области. Один из вражеских ударов пришелся в многоквартирный пятиэтажный жилой дом, еще один "прилет" был в продуктовый склад.

По состоянию на 16:47 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о 11 погибших, четверо из них погибли от удара по пятиэтажке. Пострадали 43 человека.

Сообщалось, что среди 11 погибших – учитель младших классов. Позже стало известно, что погибшими были 22-летние Давид и Ксения Эпельманы. Они поженились в прошлом году и мечтали о детях. Ксения и Давид жили на первом этаже 5-этажного дома. Именно возле их квартиры попала российская ракета.

Жители разрушенной многоэтажки рассказали о моменте удара и как им удалось спастись. Люди выскакивали на улицу раздетыми с детьми, кто-то спускался по балконам, а кто-то проснулся в крови.

Смотрите видео с кадрами первых минут после ракетного удара по дому в Кривом Роге:

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