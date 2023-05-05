РФ убила дочь известного отоларинголога: Лиза Невара скончалась в больнице после атаки на Краматорск

Девочку вместе с мамой с тяжелыми ожогами госпитализировали 29 апреля после российской атаки. В их доме вспыхнул мощный пожар.

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Елизавета Невара скончалась в больнице / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/kramuo,kramatorskpost.com

Украинская школьница Елизавета Невара, пострадавшая в результате удара российских оккупантов 29 апреля по Краматорску, скончалась в больнице. Медики в течение недели боролись за жизнь ребенка, однако спасти девочку не смогли.

О смерти 16-летней Елизаветы 5 мая сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Девочка, которая была ранена в результате российского удара по Краматорску 29 апреля, скончалась в больнице", – сообщил он в Facebook.

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В Управлении образования Краматорского городского совета в Facebook сообщили, что Елизавета Невара училась в краматорской ООШ №10.

"Этим летом девушка должна была праздновать свой 17-й день рождения. Смерть такого молодого человека – это страшная трагедия для всего общества. Лиза была хрупкой девушкой, тихой и очень скромной. Она была не только прекрасной ученицей, но и приветливой и доброй душой, всегда могла поднять настроение своим друзьям и учителям", - говорится в сообщении.

Елизавета Невара - дочь известного врача-отоларинголога / Фото facebook

Лиза Невара - дочь известного в Краматорске врача-отоларинголога Джона Невары.

Год назад семья эвакуировалась в Черкасскую область, где Джон Викторович возглавил сельский фельдшерский пункт, но 8 марта этого года врач внезапно умер. Очевидно, после этого девушка была вынуждена вернуться из эвакуации домой, передает Kramatorsk Post.

В ночь на 29 апреля российские оккупанты атаковали Краматорск с помощью иранских дронов-камикадзе. Были повреждены три частных дома. В доме, где находились Лиза и ее мама Елена, вспыхнул мощный пожар. Их с тяжелыми ожогами госпитализировали в больницу, состояние пострадавших медики оценивали как сверхтяжелое.

Пожар в Краматорске / Фото kramatorskpost.com

Как сообщал Главред, во время российской ракетной атаки на Умань, которая произошла в ночь на 28 апреля, погибла целая семья. Накануне трагедии мужчина вместе с женой и их ребенком приехал к своей маме.

Также в Сети появилось видео, как мужчина, который чудом выжил в ночь атаки РФ на Умань, со слезами на глазах называет соседей, с которыми он уже никогда не сможет встретиться и поговорить.

Смотрите видео рассказа женщины, которой удалось выжить вместе с семьей во время ракетного удара оккупантов по Умани:

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