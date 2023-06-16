Стояли по шею в воде: воины ССО спасли 5 оккупантов, которые тонули после подрыва ГЭС

Захватчики сутки были на затопленных позициях. Когда приплыли украинские воины, оккупанты с других позиций обстрелами не давали спасать своих "товарищей".

https://glavred.info/ukraine/stoyali-po-sheyu-v-vode-voiny-sso-spasli-5-okkupantov-kotorye-tonuli-posle-podryva-ges-10478470.html Ссылка скопирована

Воины ССО спасли 5 оккупантов, которые тонули после подрыва Каховской ГЭС/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook ССО Украины, Telegram

Украинские военные после подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС спасли пятерых оккупантов, которые тонули на затопленных позициях. Спасенные враги пополнили обменный фонд Украины.

Оккупанты в целом провели сутки на затопленной позиции и их командование, очевидно, даже не планировало их спасать. Вода прибывала всё больше, и через сутки после подрыва ГЭС четверо захватчиков уже стояли в ней по шею, а пятый висел на дереве. Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций в Facebook.

"Взорвав Каховскую ГЭС, российское командование никоим образом не думало о жизнях собственного личного состава. Ведь после разлива воды десятки оккупантов остались отрезанными от большой земли на затопленных позициях в Херсонской области. Одна из таких позиций погружалась под воду, а несколько россиян вот-вот должны были утонуть. Получив информацию о возможности взять в плен противника, воины ССО отправились по него", – говорится в сообщении.

Пятерых российских захватчиков бойцы ССО достали из воды и посадили в лодки. При этом спасательную операцию пришлось проводить под огнем других оккупантов, которые начали обстреливать лодки со своих позиций, даже не беспокоясь о том, что могут убить своих же "товарищей".

Всех пленных удалось доставить на побережье живыми. Военные ССО во время миссии не пострадали

"Уже на берегу во время разговора с пленными операторы ССО выяснили, что оккупанты принадлежат к подразделению "Шторм Z". Эти отряды российское Минобороны комплектует по тому же принципу, что и формирование "Вагнер": основу составляют осужденные россияне, отбывающие наказание в тюрьмах. За участие в войне против Украины им обещают амнистию", – отмечается в сообщении.

Воины ССО спасли 5 оккупантов, которые тонули после подрыва Каховской ГЭС/ скрин

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Известно о погибших и большом количестве пропавших без вести после подрыва дамбы ГЭС.

Биолог Владислав Балинский назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭС. Проблема с водообеспечением населения может стать одной из основных. Кроме этого, вода размыла минные поля, и мины теперь могут быть где угодно.

Местные жители на оккупированных территориях Херсонщины сообщают о большом количестве погибших и пропавших без вести в результате затопления после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Местные жители видят погибших внутри их домов через окна.

Смотрите видео о том, как в Херсоне отступает вода:

Читайте также: