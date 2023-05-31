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Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для Украины

Мария Тупик
31 мая 2023, 22:11 обновлено 31 мая, 22:15
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Это 39-й пакет помощи, выделенный администрацией президента Джо Байдена с августа 2021 года.
ATACMS, флаги США и Украины
Помощь США Украине / Коллаж Главред, фото: Википедия, УНИАН

Представитель Белого дома Джон Кирби в среду, 31 мая, подтвердил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны США, пакет помощи на сумму до 300 млн долларов включает:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • ракеты AIM-7 Sparrow для ПВО;
  • ЗРК Avenger;зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 105-мм танковые боеприпасы;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотников;
  • противотанковые комплексы АТ-4;
  • более 30 млн патронов к стрелковому оружию;
  • оборудование и системы разминирования;подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • приборы ночного видения;
  • запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

Это 39-й пакет помощи, выделенный администрацией президента Джо Байдена с августа 2021 года.

Военная помощь Украине

Напомним, лидеры стран G7 намерены и дальше продолжать поддерживать Украину в экономической сфере и сфере безопасности.

"Мы отмечаем важность работы контактной группы по Украине в вопросе координирования военной помощи и помощи в сфере обороны", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что лидеры "намерены продолжить оказывать помощь Украине в сфере безопасности, пока она защищает свою территорию".

Ранее Министерство обороны США объявило о выделение нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.

Также ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow накануне контрнаступления ВСУ против российских оккупантов. Об этом сообщило CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

Смотрите видео о том, что вошло в новый пакет помощи США:

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