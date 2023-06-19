После вступления в НАТО наших воинов будут бросать в горячие точки мира - Кочетков

Украину с ее боевым опытом будут пытаться использовать в наиболее горячих точках мира, подчеркнул Кочетков.

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Кочетков заявил, что после вступления в НАТО наших воинов будут бросать в самые горячие точки мира / коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода, скриншот с видео

После окончания боевых Украина будет иметь возможность вступить в НАТО. После вступления в Североатлантический альянс Украину будут использовать в наиболее горячих точках мира для решения сложных военных задач. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"В рамках НАТО Украину будут пробовать использовать как спецназ, который будут бросать в наиболее горячие точки, чтобы он решил какую-то очень срочную и важную задачу. Так всегда и применяют силы специальных операций - их направляют туда, где очень сложно и никто ничего поделать не может", - отметил Кочетков.

По его словам, Украину с ее боевым опытом будут пытаться использовать в наиболее горячих точках мира для решения наиболее сложных военных задач.

"Это будет самый элитный и уважаемый спецназ, к которому будут относиться с почетом, уважением, наградами, деньгами, но война при этом будет постоянной для нас", - сказал политический аналитик.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Членство Украины в НАТО

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сделала максимум для того, чтобы Киев присоединился к НАТО. Теперь государство ожидает политического приглашения в Альянс на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле текущего года.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, к победе над агрессором Россией нет смысла обсуждать перспективы евроатлантической интеграции украинского государства. В рамках июльского саммита в Вильнюсе государства могут принять широкую программу помощи Украине.

Председатель общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк считает, что Киев может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, сценарий может быть реализован в случае прекращения на то время горячей фазы войны.

Смотрите видео о том, как НАТО выводит взаимоотношения с Украиной на новый уровень:

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