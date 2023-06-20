'Зачем нам НАТО?': Украина может создать свой оборонительный союз - Кочетков

Политический аналитик подчеркнул, что есть множество вариантов, кроме членства в НАТО или получения гарантий безопасности.

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Кочетков считает, что Украина может создать свой оборонительный союз / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Вступление Украины в НАТО – это лишь один из многих возможных путей. Стоит рассмотреть множество альтернативных перспектив, которые могут оказаться еще более выгодными для Украины, чем членство в Североатлантическом альянсе. Такое мнение в интервью Главреду высказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Мы сейчас говорим о вступлении в НАТО так, как будто это единственный вариант. Вокруг нас 360 градусов возможностей, а мы пытаемся протиснуться в небольшую щелочку размером пять градусов. Мы туда лезем и лезем, хотим и хотим. А мир значительно шире, вокруг нас остается еще 355 градусов – никто там не мешает", - отметил Кочетков.

По его словам, есть множество вариантов, кроме членства в НАТО или получения гарантий безопасности.

"Конечно, вступление в НАТО это хорошо. Но мы не знаем, сколько Альянс просуществует, и не создаст ли Украина другой оборонительный союз в Европе вместе с Польшей, Турцией, странами Балтии, Румынией, а также Великобританией как носителем ядерного оружия, а в недалеком будущем и Беларусью. Зачем нам тогда НАТО, если будет такой оборонительный союз, в котором Украина будет играть практически главную роль? Это произойдет раньше, чем через десять лет, то есть чем видится членство в НАТО. Но я не вижу в этом трагедии. Разве что если рассмотреть какой-то фантастический вариант, то через пять лет мы будем в НАТО. Но за пять лет многое может произойти – могут появиться другие варианты, которые будут значительно эффективнее", - подчеркнул политический аналитик.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Членство Украины в НАТО

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сделала максимум для того, чтобы Киев присоединился к НАТО. Теперь государство ожидает политического приглашения в Альянс на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле текущего года.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, к победе над агрессором Россией нет смысла обсуждать перспективы евроатлантической интеграции украинского государства. В рамках июльского саммита в Вильнюсе государства могут принять широкую программу помощи Украине.

Председатель общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк считает, что Киев может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, сценарий может быть реализован в случае прекращения на то время горячей фазы войны.

Смотрите видео о том, как НАТО выводит взаимоотношения с Украиной на новый уровень:

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