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В разведке рассказали, сколько на самом деле двойников есть у Путина

Алина Дембицкая
18 июня 2023, 20:11 обновлено 18 июня, 20:12
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Украина уже давно выявила определенные различия, которые не свойственны диктатору Путину, подчеркнул Юсов.
В разведке рассказали, сколько на самом деле двойников есть у Путина
В разведке рассказали, сколько на самом деле двойников есть у Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин использует технологию двойников. На это указывают оперативные разведданные украинских спецслужб и оценки специализированных специалистов.

Как отметил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью журналисту Валерию Калнышу, Украина уже давно обнаружила определенные различия, которые не свойственны Путину. Специалисты установили эти различия на основе физиологических признаков, средств безопасности и различий в протокольных моментах.

По словам Юсова, на основе полученных данных удалось зафиксировать, что у главы кремлевского режима есть три двойника.

"Они (Кремль - ред.) пробуют делать все максимально реалистично, даже карантин заставляют терпеть для того, чтобы в конце концов встретиться не с оригиналом. Есть такая технология, не все диктаторы ее используют. Например, у Лукашенко нет двойников. Зато внешность Путина с самого начала способствовала существованию двойников", - рассказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что приоритетом в этой ситуации является обеспечение наличия настоящего Путина на международном трибунале, и это требует серьезных усилий и тщательной работы.

Двойники российского диктатора

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции. Буданов уточнил, что в прошлом уже выявляли двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Как отметил Telegram-канал Генерал СВР, здоровье Путина имеет тенденцию к ухудшению, поэтому на публичных мероприятиях в РФ все чаще будут использовать двойника.

Между тем российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) также рассказал о двойниках Путина. По его словам, дублеров несколько, и они участвуют в награждениях и других публичных мероприятиях. Если Путин появляется один, как это было на Рождество, значит это настоящий президент РФ.

Офицер КГБ, бывший разведчик РФ, публицист Сергей Жирнов также говорил, что у российского диктатора Владимира Путина есть двойники. Они выступают на сцене перед камерами от имени "директора РФ". Риск того, что они начнут говорить правду, существует. Поэтому двойников "накачивают ядом" перед выступлениями.

Смотрите видео о том, сколько двойников у Путина существует и кто ими управляет:

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