"Будет очень жесткий поединок": Маляр рассказала о сложной ситуации на фронте

Украинским защитникам трудно продвигаться на юге, потому что солдаты страны-агрессора России сопротивляются.

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Маляр рассказала о сложной ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Российские оккупационные войска не хотят сдаваться, а потому они пытаются остановить наступательные действия Вооруженных сил Украины. Поэтому нашим защитникам нужно настроиться на жесткий поединок с оккупантами. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

Как отметила Маляр, украинским защитникам трудно продвигаться на юге, потому что солдаты страны-агрессора России сопротивляются. Кроме того, украинские воины сталкиваются с "сплошным заминированием".

"Нужно понимать, что враг не будет сдаваться легко, и мы должны настроиться, что это будет очень жесткий поединок. Собственно, это сейчас и происходит", - сказала заместитель министра обороны.

Маляр также подчеркнула, что измерять успех ВСУ только по километрам или количеству освобожденных населенных пунктов – это неправильный подход, поскольку операция имеет много разных аспектов и задач. Военные уже успешно выполняют некоторые из них.

"Они двигаются так, как должны были. Наибольшие результаты еще впереди", - заявила она.

Также Маляр рассказала, что на Купянском и Лиманском направлениях украинские защитники находятся в очень ожесточенной обороне и ни одного метра врагу оккупировать не удалось. Она отметила, что враг до сих пор не оставил свою ключевую цель – выход на рубежи Донецкой и Луганской областей.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил замглавы ОП Игорь Жовква.

Тем временем силы обороны освободили ряд населенных пунктов. 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено.

Смотрите видео об освобождении Сторожевого:

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