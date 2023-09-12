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Ракетоносители РФ прекратили дежурство в море: в ВСУ назвали две причины

Алёна Воронина
12 сентября 2023, 10:11 обновлено 12 сентября, 10:13
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Но несмотря на перевод ракетоносителей в пункты базирования, уровень ракетной опасности высок, потому что судна можно вывести для запусков за несколько часов.
Российские корабли, ракета
РФ забрала ракетоносители с дежурства в море/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия завела в пункты базирования все ракетоносители, находившиеся на дежурстве в Черном море. Первой причиной того, что РФ убрала свои корабли с ракетами, являются сильные штормы, которые наблюдаются в последние дни.

Но есть еще вторая возможная причина – российские оккупанты могут экономить ракеты, чтобы осуществить массированные атаки по Украине перед отопительным сезоном. Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, 12 августа.

Она отметила, что сейчас в Черном море продолжают находиться 12 российских кораблей, но ракетоносители страна-агрессор пока забрала в пункты базирования.

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"Ракетоносители у врага еще есть, они снаряжены, готовы к применению, но сейчас все заведены в пункты базирования. Всего корабельная группировка врага в Черном море развернута в количестве 12 единиц. Еще одна единица обличает надводную обстановку в акватории Азовского моря. Ракетоносители заведены в пункты базирования и готовы к привлечению, но на это требуется несколько часов", – рассказала пресс-секретарь ОК "Юг".

В то же время она подчеркнула, что, по оценкам Генштаба ВСУ, ракетная опасность в море продолжает быть высокой, ведь у оккупантов есть большая готовность к применению ракетоносителей.

РФ может готовить массированные удары ракетами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ готовит массированные удары. По его словам, оккупанты готовятся снова наносить удары по Украине в течение зимы. Агрессор стремится нести страдания для украинского народа, подчеркнул украинский президент.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины. Страна-агрессор РФ развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной, сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что РФ применяет эти комплексы для ударов по украинским городам.

Напомним, в Кривом Роге дважды за сутки, 11 сентября, раздались взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Кривого Рога движется группа ударных дронов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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