Сотни "уничтоженных" Россией в Украине единиц военной техники оказались муляжами – CNN

Украинские войска активно используют на фронте муляжи военной техники, чтобы ставить их под удар российских оккупантов вместо настоящей техники. Таким образом защитники Украины заставляют захватчиков напрасно тратить свои дорогие ракеты и дроны-камикадзе на фальшивые цели.
Об этом говорится в материале издания CNN. Журналисты отмечают, что российские захватчики вместо настоящей техники массово уничтожают на фронте муляжи украинских гаубиц Д-20, американских пушек М777, минометов, РЛС и средств ПВО.
В материале отмечается, что такие муляжи создает одна украинская компания в небольшом ангаре. Представитель компании отметил, что использование фальшивых целей помогает спасти жизнь украинцев и заставить страну-агрессора Россию массово зря тратить очень дорогие ракеты и дроны-камикадзе. Такие "приманки" с неба выглядят достойными атаки, поэтому РФ напрасно тратит на них свои боеприпасы.
"Война стоит дорого, и нам нужно, чтобы россияне тратили деньги на использование дронов и ракет для уничтожения наших ложных целей. В конце концов, дроны и ракеты стоят дорого. Наши модели намного дешевле", – рассказал представитель украинской компании.
По его словам, 155-миллиметровая британская гаубица М777 стоит несколько миллионов долларов, а дешевый муляж такой гаубицы работники компании могут изготовить из обычных канализационных труб. И такой муляж будет стоить менее чем тысячу долларов.
Война в Украине
В ВСУ рассказали о второй и третьей линии обороны РФ. Украинские защитники смогли прорвать первую линию обороны российских захватчиков, которая была достаточно мощной. А на двух других линиях оборонительные сооружения не так плотно заминированы и не так прочны, отметил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Ранее, боец "Легиона Свободы" Константин Денисов рассказал, что россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки. Оккупанты отступают, а затем пытаются накрывать ВСУ артиллерией и авиацией с флангов.
Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж отмечает, что на южном фронте может быть переломный момент в ближайшие 3-4 месяца. Сейчас важно действовать нестандартно и наступать на оккупантов не на одном направлении, а с нескольких направлений, считает генерал.
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