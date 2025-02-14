Справится только сверхразум: найдите 5 спрятанных кошельков в магазине за 11 сек

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптические иллюзии помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

На этой картинке с оптической иллюзией читателям представлена сцена из магазина спортивной одежды. На первый взгляд, картинка кажется типичной для подобных магазинов, но суть заключается в том, чтобы найти пять спрятанных кошельков в этом магазине.

Это испытание проверит пределы ваших визуальных навыков. Эксперты предполагают, что люди, которые могут решать такие головоломки с оптическими иллюзиями, обладают прекрасными навыками наблюдения. Они также предполагают, что регулярная практика разгадывания оптических иллюзий обостряет когнитивные способности.

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Это сложная головоломка, и если вам удастся решить ее за 11 секунд, вы станете мировым рекордсменом! Теперь установите секундомер на 11 секунд и начинайте.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

У вас первоклассные навыки наблюдения, если вам удалось обнаружить все пять спрятанных кошельков в течение 11 секунд.

Не волнуйтесь, если у вас не получилось. Большинство людей не смогут сделать это в течение 11 секунд. Вам нужно больше практиковаться в таких головоломках, чтобы повысить свою скорость и способность находить спрятанные предметы.

Пять кошельков спрятаны в пяти разных местах на изображении и отмечены красными кружками.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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