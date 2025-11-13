"У меня есть доказательства": жена Андрея Билоуса дала первый комментарий о муже

Ирина Билоус высказалась о скандале с ее мужем.

Ирина Билоус о скандале с мужем / коллаж: Главред, фото: скрин видео

Ирина Билоус дала первый комментарий о муже

Считает ли она его виновным

Жена украинского режиссера, преподавателя и бывшего художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса – Ирина Билоус – прокомментировала обвинения ее мужа в сексуальных домогательствах студенток. Напомним, суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей сроком на два месяца.

В сюжете Сніданку з 1+1 Ирина показала материалы, которые, по ее мнению, доказывают другую сторону происшедшего.

Скандал с Андреем Билоусом

В конце января 2025 года в Сети появилось видео о домогательствах со стороны Андрея Билоуса. Его бывшая студентка София Сапожник, проживающая в США, заявила, что долгое время боялась рассказывать о случившемся. После заявления другие студентки и актрисы рассказали свои истории, связанные с режиссером. Возле театра прошли митинги с призывом отстранить Андрея от должности, после чего он самостоятельно написал заявление об увольнении.

Затем заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко сообщила ему о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям, предусматривающим наказание за изнасилование и сексуальное насилие.

Заявление Ирины Билоус

Ирина Билоус считает, что все обвинения – кампания, направленная против ее мужа.

"Если переписки без экспертизы можно считать доказательством страшного преступления, тогда любого можно обвинить. У меня есть другие доказательства", - отметила жена режиссера.

Ирина показала скрины переписки, где аноним ищет девушку для "провокации против преподавателя".

"Мне нужна девочка от 18-ти до 24-х для дела. Преподаватель в университете намекает абитуриенткам на встречи сексуального характера, ради поступления на бюджет. Поэтому я ищу девушку, которая может войти в роль, у которой нет денег платить за контракт в университете. Нужно его соблазнить и снять это на видео", - сообщается в переписке.

Ирина Билоус показала доказательство невиновности мужа / фото: скрин видео

Также Билоус прокомментировала и переписки, по которых проходит расследование преступлений.

"Я думаю, что таких преступлений не могло быть. И то, что сделано, и показано, и искажено, это абсолютно не то, что есть на самом деле", - сказала Ирина.

Жена режиссера еще заговорила и о скандальной цитате Андрея во время судебного заседания, что "секс может быть даже на репетициях".

"Как вы думаете, как творческий человек, если бы он сказал, у меня есть секс на картинах, как бы вы восприняли этот секс? Смотрите, если ставится пьеса, например, Декамерон, о чем она? Это любовные истории, юмористические, такого контекста. Ты должен объяснять, как режиссер, что происходит внутри персонажа, почему он сам и так воспринимает, почему отношения между мужчиной и женщиной именно такие", - заявила Билоус.

Андрей Билоус / фото: скрин видео

Как оказалось, ситуация повлияла на всю семью скандального преподавателя.

"Это очень больно, и я не желаю этого пережить никому. Эта наша история не началась с того сюжета, что все показывают. Она началась гораздо раньше и началась другими угрозами, другими смсками. Сейчас я просто не готова вам на это ответить, но просто скажу, что начало ее было глубже. Никто не мог ожидать, что это развернется именно так", - добавила Ирина.

Сейчас Андрей Билоус находится под стражей, он не признает вину, а сторона обвинений собирает доказательства и опрашивает потерпевших.

