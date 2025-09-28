Укр
Как выглядит Брижит Бардо сейчас: легенде французского кино исполнился 91 год

Кристина Трохимчук
28 сентября 2025, 14:39
138
Легендарная актриса Брижит Бардо празднует 91-й день рождения.
Брижит Бардо
Брижит Бардо / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

  • Чем знаменита Брижит Бардо
  • Как сейчас выглядит знаменитая актриса

Сегодня, 28 сентября, легендарная французская актриса и модель Брижит Бардо празднует 91-й день рождения. В 50-60-х годах она стала настоящим секс-символом европейского кино и одной из икон стиля, которую сравнивали с Мэрилин Монро. Главред собрал информацию, как Брижит стала иконой французского кино и как она выглядит сейчас.

Как Брижит Бардо стала знаменитой

Будущая звезда родилась в Париже в состоятельной консервативной семье и с детства занималась танцами и моделингом, рассказывает Telegraf. Первую популярность получила после фотосессии для ELLE, а впоследствии дебютировала в кино. Настоящий прорыв в карьере произошел после фильма "И Бог создал женщину" (1956), где она предстала в откровенном образе. Картина вызвала скандал в Европе, но сделала Бардо символом сексуальной революции в США. Бардо первой появилась в бикини на экране, а затем и на пляже в Каннах в 1952 году.

видео дня
Брижит Бардо
Брижит Бардо - дебют в кино / фото: imdb.com

В последующие годы актриса снималась в фильмах "Парижанка", "Бабетта идет на войну", "Истина", "Вива Мария!" (вместе с Жанной Моро). Благодаря природной красоте, харизме и эпатажным ролям Бардо быстро стала одной из самых известных актрис Европы.

Личная жизнь Брижит Бардо

В 18 лет Брижит вышла замуж за режиссера Роджера Вадима, который снял ее в фильме "И Бог создал женщину". Брак продлился недолго, но именно он помог актрисе стать известной. Всего у Бардо было несколько браков и многочисленные романы, которые активно обсуждались в прессе. От второго мужа, актера Жака Шаррье, она родила единственного сына - Николя. Впоследствии Брижит признавалась, что материнство далось ей трудно, ведь она чувствовала, что не была готова к семейной жизни.

Брижит Бардо
Брижит Бардо - брак и дети / фото: imdb.com

Брижит Бардо - общественная деятельность и защита животных

Завершив кинокарьеру в 1973 году, Брижит Бардо посвятила себя борьбе за права животных. Она добилась запрета торговли мехом морских котиков во многих странах мира, а также повлияла на изменение практики забоя скота во Франции, введя использование электрошоковых пистолетов вместо жестоких методов.

В 1986 году она основала Фонд Брижит Бардо, занимающийся охраной животных. Актриса является автором открытых писем и обращений к политикам и знаменитостям с призывами остановить жестокое обращение с животными. Она уже более 40 лет является вегетарианкой.

Брижит Бардо
Брижит Бардо - известная защитница животных / фото: imdb.com

Брижит Бардо - как выглядит сейчас

В 1970-х актриса завершила кинокарьеру и посвятила себя защите животных, основав в 1986 году Фонд Брижит Бардо. Сегодня Брижит ведет уединенную жизнь и редко появляется на публике. В 91 год она сохраняет статус легенды кино и остается иконой стиля и женственности прошлого века.

Брижит Бардо
Брижит Бардо сейчас / Скрин с видео: youtube.com

О персоне: Брижит Бардо

Брижит Анн-Мари Бардо - французская киноартистка, фотомодель, певица, танцовщица, автобиографистка, сообщает Википедия.Секс-символ 1950-60-х, с начала 1970-х - активистка движения за права животных, основательница и председатель фонда защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". В течение 21-летней карьеры сыграла в 48 фильмах, выступила в многочисленных музыкальных программах и записала 80 песен; номинантка премии Британской киноакадемии за фильм "Вива Мария!". Наибольшего успеха достигла в жанре романтической комедии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса новости кино
