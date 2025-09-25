Ди Каприо сделал откровенное признание о своем имени: артиста просили взять псевдоним

Отец актера Джордж, заявив, что сын возьмет псевдоним "только через его труп".

Ди Каприо сделал откровенное признание о своем имени / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Агенты артиста считали его имя "слишком этническим"

Фамилия Уильямс была предложена из-за полного имени актера

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо признался, что в начале карьеры ему рекомендовали взять псевдоним.

В подкасте "New Heights" Ди Каприо рассказал, что его просили взять псевдоним. По словам актера, агенты считали его имя "слишком этническим", и предложили свой вариант.

"У меня наконец-то появился агент. Они сказали: "Твое имя слишком этническое". Я говорю: "Что ты имеешь в виду? Это Леонардо Ди Каприо?". Они говорят: "Нет, слишком этническое. Они никогда не возьмут вас на работу. Твое новое имя - Ленни Уильямс", - вспомнил актер.

Тогда Леонардо был еще подростком. Поэтому хотел понять, что означает вымышленный псевдоним.

"Я спросил: "Кто такой Ленни?". Мне было 12-13 лет. Я спросил: "Кто такой Ленни Уильямс?". А они ответили: "Мы взяли твое второе имя и сделали его. Теперь ты Ленни", - добавил звезда "Титаника".

Артист уточнил, что фамилия Уильямс была предложена из-за его полного имени - Леонардо Вильгельм Ди Каприо.

Ди Каприо отметил, что показал отцу постер, на котором было напечатано его фото с новым именем. Однако мужчина возмутился такому псевдониму и разорвал бумагу.

Отец актера Джордж, заявив, что мальчик возьмет псевдоним "только через его труп", пишет People.

Леонардо Ди Каприо Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.

Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".

