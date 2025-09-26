"Истинный гнев": наследница династии Guinness раскритиковала сериал о ее семье

Кратко:
- Всех персонажей изобразили клишированными богачами
- Персонажи Эдварда и его брата Артура показали "дураками"
Новый сериал Netflix "Дом Гиннесов", созданный автором "Острых козырьков" Стивеном Найтом, вызвал волну возмущения в семье легендарных пивоваров.
В колонке в The Times Молли Гиннесс, правнучка основателя пивной империи сэра Бенджамина Гиннеса в пятом поколении, назвала сериал несправедливым. По ее словам, всех персонажей изобразили клишированными богачами и это вызвало у нее "истинный гнев".
Женщина призналась, что в первых сериях они вместе с братом смеялись, однако веселье затмили сериальные образы ее прадеда Эдварда и его брата Артура, которых показали "дураками".
Кроме того, сэр Бенджамин предстает суровым и равнодушным отцом, который якобы вычеркнул двоих детей из своего завещания. По словам Молли, в реальности он был любящим отцом, а его благотворительность - искренней, а не продиктованной стыдом или желанием сохранить имидж.
Она напомнила, что семья Гиннесов профинансировала жилищные трасты в Лондоне и Дублине, инвестировала в исследования инфекционных болезней, а их усадьба Kenwood House в Хэмпстеде впоследствии стала частью Агентства охраны природного или культурного наследия.
Несмотря на гнев, Молли сказала, что в конце концов с юмором ждет реакции своих многочисленных родственников.
"Перспектива смеха всех моих братьев и кузенов, когда они посмотрят это шоу, - настоящая радость", - добавила она.
Новости кино:
Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.
Вас может заинтересовать:
- Вышел трейлер ремейка хоррора "Рука, качающая колыбель"
- Украинская актриса в Гарри Поттере: какого персонажа она воплотит в сериале
- Ди Каприо сделал откровенное признание о своем имени: артиста просили взять псевдоним
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред