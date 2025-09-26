"Истинный гнев": наследница династии Guinness раскритиковала сериал о ее семье

Правнучка основателя пивной империи сэра Бенджамина Гиннеса в пятом поколении, назвала сериал несправедливым.

Наследница династии Guinness раскритиковала сериал о ее семье / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Всех персонажей изобразили клишированными богачами

Персонажи Эдварда и его брата Артура показали "дураками"

Новый сериал Netflix "Дом Гиннесов", созданный автором "Острых козырьков" Стивеном Найтом, вызвал волну возмущения в семье легендарных пивоваров.

В колонке в The Times Молли Гиннесс, правнучка основателя пивной империи сэра Бенджамина Гиннеса в пятом поколении, назвала сериал несправедливым. По ее словам, всех персонажей изобразили клишированными богачами и это вызвало у нее "истинный гнев".

Женщина призналась, что в первых сериях они вместе с братом смеялись, однако веселье затмили сериальные образы ее прадеда Эдварда и его брата Артура, которых показали "дураками".

Кроме того, сэр Бенджамин предстает суровым и равнодушным отцом, который якобы вычеркнул двоих детей из своего завещания. По словам Молли, в реальности он был любящим отцом, а его благотворительность - искренней, а не продиктованной стыдом или желанием сохранить имидж.

Она напомнила, что семья Гиннесов профинансировала жилищные трасты в Лондоне и Дублине, инвестировала в исследования инфекционных болезней, а их усадьба Kenwood House в Хэмпстеде впоследствии стала частью Агентства охраны природного или культурного наследия.

Несмотря на гнев, Молли сказала, что в конце концов с юмором ждет реакции своих многочисленных родственников.

"Перспектива смеха всех моих братьев и кузенов, когда они посмотрят это шоу, - настоящая радость", - добавила она.

