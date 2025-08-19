Настоящая золотая рыбка: в Украине мужчина поймал трофей, который удивляет

В естественных условиях некоторые таки рыбы могут жить более 50 лет.

Мужчина поймал карпа кои / коллаж: Главред, фото: pixabay, Facebook-сообщество

В Украине водятся различные виды рыб. Большинство из них являются популярными, а потому не вызывают большого удивления. Однако, иногда рыбакам удается поймать трофей, который просто удивляет.

Где поймали трофейную золотую рыбку

Так, на озере Лагуна в Закарпатской области поймали необычную и редкую рыбу - карпа кои. Соответствующее сообщение появилось в Facebook-сообществе "Озеро Лагуна (Рыбалка на Закарпатье)", передает Главред.

Известно, что весит "золотой" трофей 9,5 кг.

"Озеро Лагуна!!! Приходите загадывать желания!", - говорится в заметке.

Что известно о карпе кои

Золотой карп кои или парчовый карп - декоративная форма одомашненного сазана, которая считается символом любви, дружбы и выносливости в японской культуре.

Благодаря многовековой селекции, кои имеют десятки пород с разнообразными узорами и цветами - от классического белого с красными пятнами до черных с золотистым блеском.

В естественных условиях некоторые такие рыбы могут жить более 50 лет. Средняя длина кои в прудах обычно составляет 50-70 см, а вес - около 6 кг, хотя отдельные особи могут вырастать до метра.

Мужчина поймал карпа кои / фото: Facebook-сообщество

Редкие трофеи рыбаков в Украине

Стоит добавить, что один рыбак в Киеве поймал яркую, красивую, но чрезвычайно опасную для украинских водоемов рыбу - солнечного окуня. Тело трофея переливается оттенками зеленого, бирюзового и коричневого, украшенное синими полосами и пятнами.

Однако, солнечный окунь не представляет особого интереса для рыбаков с точки зрения гастрономии. Его мясо не отличается вкусовыми качествами.

