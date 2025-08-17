"Живую воду" вывозили эшелонами: где в Украине находится уникальное Серебряное озеро

Серебряное озеро, которое считают целебным и загадочным, скрывает в себе удивительную историю и привлекает путешественников в поисках красоты и силы.

Чем уникально Серебряное озеро под Александрией - воду немцы вывозили эшелонами / Коллаж Главред, фото: svitlovodsk_online/Instagram

Что известно о Серебряном озере

Где находится лечебное озеро в Кировоградской области

На Кировоградщине, между селами Олиевка и Протопоповка, скрыто уникальное Серебряное озеро, которое местные называют "живой водой" и местом силы.

Главред выяснил, что известно о Серебряном озере Александрия.

Чем уникально Серебряное озеро под Александрией

Как рассказывают на странице проекта "Светловодск онлайн" в Instagram, ранее на этом месте был глубокий гранитный карьер. Впоследствии его затопили кристально чистые грунтовые воды.

"Во время Второй мировой войны немцы считали эту воду лечебной - обустраивали возле озера реабилитационные лагеря и отправляли воду цистернами и даже целыми эшелонами в Германию", - отмечают авторы.

Этот факт подтверждает и издание УНИАН.

"В 20-х годах XX века в Кировоградской области, в селе Олиевка, добывали гранит. Образовался большой карьер, который затопило грунтовыми водами в 36-м году. Объем был настолько велик, что вода полностью затопила карьер за полчаса, и рабочим не удалось ни откачать ее, ни спасти затонувшую технику. С того момента добыча гранита прекратилась, Серебряное озеро осталось", - говорится в материале.

По словам местных, уже во время войны оккупанты поняли, что вода имеет уникальные свойства.

"Немцы развернули рядом с водоемом госпиталь для раненых солдат, надеясь на ускоренную реабилитацию. Воду вывозили цистернами, а затем и эшелонами в Германию", - добавляют в "Светловодск онлайн".

Почему воду Серебряного озера называют целебной

Жители близлежащих сел убеждены, что Серебряное озеро обладает оздоровительными свойствами.

"Местные жители говорят, что вода положительно влияет на кожу, помогает при дерматологических проблемах и вообще оздоравливает организм", - говорится в "Светловодск онлайн".

Не случайно многие считают, что эта вода действительно "живая".

Путешественница Ирина Логинова в своем Instagram-сообщении рассказала, что Серебряное озеро возникло на месте бывшего гранитного карьера, поэтому его вода богата различными полезными микроэлементами, в частности йодом и фтором.

"Купание в водоеме положительно влияет на проблемы с суставами и позвоночником, а также кожные покровы. Вода озера уникальна не только по своему составу, но и по внешнему виду: она имеет зеленоватый оттенок и перламутровый отлив. Многие купающиеся здесь говорят, что плавать в этом озере легче, чем обычно в пресном водоеме", - указывает она.

Уникальные особенности Серебряного озера

Серебряное озеро поражает своими характеристиками:

его глубина до сих пор не установлена, ведь уже у берега есть резкие обрывы;

в водоеме всего несколько безопасных мест для купания;

высоченные скалы (5-6 м) привлекают любителей прыжков в воду;

цвет озера меняется в зависимости от погоды и освещения - от голубого и синего до изумрудно-зеленого с перламутровым оттенком.

Как указывает "Кременчугская газета" особенность Серебряного озера еще и в том, что оно очень глубокое.

"До сих пор точно не установлено, сколько метров от поверхности воды до дна. От самых берегов сразу в воде обрывы. Лишь несколько мест насчитывается, где можно зайти в воду, да и там дно ощущается лишь на расстоянии двух - трех метров, дальше - бездна", - говорится в статье.

Место для отдыха и фото

До полномасштабного вторжения это место было одним из туристических магнитов Кировоградщины.

"К Серебряному озеру приезжали толпы туристов. Сегодня людей меньше, но красота водоема осталась неизменной", - отмечают в "Светловодск онлайн".

Отмечается, с высоты птичьего полета водоем выглядит ярко-голубым, тогда как вблизи его вода имеет перламутровый оттенок.

Что известно о svitlovodsk_online Страница Instagram: @svitlovodsk_online - это неофициальный медиапроект, освещающий новости и события города Светловодск и его окрестностей. Она публикует фотографии, видео и анонсы местных мероприятий, таких как концерты, выставки, спортивные события и культурные инициативы. Страница активно взаимодействует с подписчиками через опросы, конкурсы и другие интерактивные активности. Аудитория страницы более 25 тысяч пользователей, проект также имеет Facebook-группу, где распространяются актуальные новости и фотографии города.

