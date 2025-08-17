Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

"Живую воду" вывозили эшелонами: где в Украине находится уникальное Серебряное озеро

Юрий Берендий
17 августа 2025, 14:00
340
Серебряное озеро, которое считают целебным и загадочным, скрывает в себе удивительную историю и привлекает путешественников в поисках красоты и силы.
Чем уникально Серебряное озеро под Александрией - воду немцы вывозили эшелонами / Коллаж Главред, фото: svitlovodsk_online/Instagram

О чем говорится в материале:

  • Что известно о Серебряном озере
  • Где находится лечебное озеро в Кировоградской области

На Кировоградщине, между селами Олиевка и Протопоповка, скрыто уникальное Серебряное озеро, которое местные называют "живой водой" и местом силы.

Главред выяснил, что известно о Серебряном озере Александрия.

видео дня

Чем уникально Серебряное озеро под Александрией

Как рассказывают на странице проекта "Светловодск онлайн" в Instagram, ранее на этом месте был глубокий гранитный карьер. Впоследствии его затопили кристально чистые грунтовые воды.

"Во время Второй мировой войны немцы считали эту воду лечебной - обустраивали возле озера реабилитационные лагеря и отправляли воду цистернами и даже целыми эшелонами в Германию", - отмечают авторы.

Этот факт подтверждает и издание УНИАН.

"В 20-х годах XX века в Кировоградской области, в селе Олиевка, добывали гранит. Образовался большой карьер, который затопило грунтовыми водами в 36-м году. Объем был настолько велик, что вода полностью затопила карьер за полчаса, и рабочим не удалось ни откачать ее, ни спасти затонувшую технику. С того момента добыча гранита прекратилась, Серебряное озеро осталось", - говорится в материале.

По словам местных, уже во время войны оккупанты поняли, что вода имеет уникальные свойства.

"Немцы развернули рядом с водоемом госпиталь для раненых солдат, надеясь на ускоренную реабилитацию. Воду вывозили цистернами, а затем и эшелонами в Германию", - добавляют в "Светловодск онлайн".

Почему воду Серебряного озера называют целебной

Жители близлежащих сел убеждены, что Серебряное озеро обладает оздоровительными свойствами.

"Местные жители говорят, что вода положительно влияет на кожу, помогает при дерматологических проблемах и вообще оздоравливает организм", - говорится в "Светловодск онлайн".

Не случайно многие считают, что эта вода действительно "живая".

Путешественница Ирина Логинова в своем Instagram-сообщении рассказала, что Серебряное озеро возникло на месте бывшего гранитного карьера, поэтому его вода богата различными полезными микроэлементами, в частности йодом и фтором.

"Купание в водоеме положительно влияет на проблемы с суставами и позвоночником, а также кожные покровы. Вода озера уникальна не только по своему составу, но и по внешнему виду: она имеет зеленоватый оттенок и перламутровый отлив. Многие купающиеся здесь говорят, что плавать в этом озере легче, чем обычно в пресном водоеме", - указывает она.

Смотрите видео о Серебряном озере:

Уникальные особенности Серебряного озера

Серебряное озеро поражает своими характеристиками:

его глубина до сих пор не установлена, ведь уже у берега есть резкие обрывы;

  • в водоеме всего несколько безопасных мест для купания;
  • высоченные скалы (5-6 м) привлекают любителей прыжков в воду;
  • цвет озера меняется в зависимости от погоды и освещения - от голубого и синего до изумрудно-зеленого с перламутровым оттенком.

Как указывает "Кременчугская газета" особенность Серебряного озера еще и в том, что оно очень глубокое.

"До сих пор точно не установлено, сколько метров от поверхности воды до дна. От самых берегов сразу в воде обрывы. Лишь несколько мест насчитывается, где можно зайти в воду, да и там дно ощущается лишь на расстоянии двух - трех метров, дальше - бездна", - говорится в статье.

Место для отдыха и фото

До полномасштабного вторжения это место было одним из туристических магнитов Кировоградщины.

"К Серебряному озеру приезжали толпы туристов. Сегодня людей меньше, но красота водоема осталась неизменной", - отмечают в "Светловодск онлайн".

Отмечается, с высоты птичьего полета водоем выглядит ярко-голубым, тогда как вблизи его вода имеет перламутровый оттенок.

Вам также может быть интересно:

Что известно о svitlovodsk_online

Страница Instagram: @svitlovodsk_online - это неофициальный медиапроект, освещающий новости и события города Светловодск и его окрестностей. Она публикует фотографии, видео и анонсы местных мероприятий, таких как концерты, выставки, спортивные события и культурные инициативы. Страница активно взаимодействует с подписчиками через опросы, конкурсы и другие интерактивные активности. Аудитория страницы более 25 тысяч пользователей, проект также имеет Facebook-группу, где распространяются актуальные новости и фотографии города.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кировоградская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

16:38Политика
ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

16:34Война
Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

16:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Новая глава: принц Уильям и Кейт Миддлтон все-таки решились на важный шаг

Новая глава: принц Уильям и Кейт Миддлтон все-таки решились на важный шаг

Оплачивала Пугачева: почему от Преснякова сбежала жена

Оплачивала Пугачева: почему от Преснякова сбежала жена

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Последние новости

16:38

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

16:34

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

16:23

Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

15:56

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, списокВидео

15:52

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
15:18

Второе место, которое звучит громче первого: как украинка поразила на Всемирных играх

15:18

В США предупредили об опасности вывода армии Украины из Донбасса

14:48

Могло исполниться 57: дочь Кузьмы Скрябина поделилась драгоценным воспоминанием о нем

14:43

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

Реклама
14:35

Чем отличаются два мальчика: за 29 секунд надо найти три отличия

14:34

Высадка десанта из Европы в Вашингтоне: кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом

14:15

Чем убрать царапины с деревянного пола: легкий способ, о котором многие не знают

14:00

"Живую воду" вывозили эшелонами: где в Украине находится уникальное Серебряное озероВидео

13:43

Елена Мозговая раскрыла средство, которое помогает ей "держать удары"

13:20

На место взрыва "летели" скорые: ГУР провели дерзкую операцию в МелитополеВидео

13:19

Трамп поддержал скандальное "предложение" Путина по завершению войны – Fox News

12:56

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

12:49

Невеста Соломия Витвицкая призналась, готова ли к материнству

12:38

Зеленский после встречи Трампа и Путина ударил санкциями по РФ и Китаю, детали

12:12

"Не ела два месяца": Анна Кошмал не может сбросить вес после вторых родов

Реклама
12:06

ВСУ перешли в наступление по фронту, новые населенные пункты зачищены - Генштаб

11:50

Как завершится война и с чем останется Украина: WSJ спрогнозировал два сценария

11:38

Вместе с Зеленским к Трампу поедут три важные фигуры: СМИ назвали главную цель

11:25

Путина легче свалить, чем договориться с ниммнение

11:24

Жесткое разоблачение: почему Джо Байден потерял зятя

10:36

"Ценнее прекращения огня": Мерц сделал неожиданное заявление

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

09:40

Путин назвал Трампу "условия" завершения войны: в Reuters узнали ключевые детали

09:21

Почему встреча на Аляске - это драматичный провал дипломатии Трампамнение

08:47

Появился "сдвиг" в позиции Трампа по ключевому для Украины вопросу – WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

07:50

Зеленский отправится на встречу с Трампом: в Европе готовятся к решению, детали

07:10

Надо найти три различия между пенсионерами с кроликом: загадка под силу только гениям

06:16

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Близнецам - одиночество, Ракам - перемены

05:57

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

05:30

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с почтальоном за 49 секунд

04:35

Какого на самом деле цвета мандарин: лишь единицы смогут дать правильный ответВидео

04:14

Время кардинальных перемен: каких ТОП-3 знаков ждет масштабная перезагрузка

03:30

Из чего на самом деле состоит губная помада: как создают символ женственностиВидео

Реклама
01:30

Неопознанный объект в космосе: ученые ошарашили связью с инопланетным следом

16 августа, суббота
23:20

Есть ли угроза резкого скачка доллара: появился прогноз сезонного колебания

23:01

Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским: Axios узнал дату

22:27

В ПСЖ ищут пути сосуществования Забарного с россиянином: продаст ли клуб Сафонова

22:12

"Зона сплошного поражения": ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

21:10

Быстрый способ навести чистоту в туалете: гениально просто и эффективноВидео

20:46

Встреча Зеленского с Трампом: эксперт спрогнозировал темы переговоров двух лидеровВидео

20:11

Уступка РФ всего Донбасса: в Reuters узнали ответ Зеленского на шантаж Путина

19:36

Оккупанты заставляют учителей "выявлять преступников" среди детей – ЦНС

19:10

Путин выдвинул новые требования для прекращения войны: СМИ узнали реакцию Трампа

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять