Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев закатил истерику из-за военной помощи, которую Запад предоставляет Украине. Он грубо высказался об Италии и пригрозил миру ядерной войной.
Советник главы Офиса президента эпично пошутил и вспомнил о том, что именно итальянцы строили Петербург, родом из которого и есть Медведев. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Подоляк также назвал Медведева "гопником" и отметил, что он сам приближает момент, когда Запад откажется от любых разговорах с РФ.
"Если бы не итальянцы, то, по Пушкину, Петербург как "город бедный, дух неволи, бледный вид" не дал бы гопникам шанса стать президентами РФ … С другой стороны, наличие Медведева с его задорной манерой провокатора окончательно уверяет Европу в бесполезности любых разговоров с РФ", - написал Подоляк.
Заявления Медведева о войне России против Украины
Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине". В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.
"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard. По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".
Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.
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