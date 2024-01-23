Удары украинских дронов обвалили поставки сырой нефти из РФ морем – Bloomberg

Стоимость российского экспорта сырой нефти упала до пятинедельного минимума.

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Взрывы в Усть-Луге / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Неблагоприятные погодные условия и удары украинских беспилотников стали причиной падения до минимума морских поставок сырой нефти из России почти за два месяца.

В частности, удары дронов недавно остановили поток из ключевого экспортного терминала в Балтии, говорится в материале Bloomberg.

Уточняется, что российский экспорт пострадал, в том числе, из-за удара украинского беспилотника по заводу по переработке конденсата, прилегающему к экспортному терминалу сырой нефти в Усть-Луге.

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Вместе с тем РФ грозит новый обвал поставок нефти на экспорт из-за технического обслуживания портов и ухудшение погодных условий. При этом атака беспилотников открыла новый фронт в войне, что подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов России.

Падение поставок сырой нефти из РФ: что известно

В материале отмечается, что за четыре недели до 21 января из российских портов было отгружено около 3,36 млн баррелей сырой нефти в день, что на 50 тыс баррелей в день меньше пересмотренного показателя за период до 14 января. При этом средненедельное значение упало на 340 тыс баррелей в день до минимума за семь недель в 3,02 миллиона.

В то же время сокращение экспорта нефти из РФ будет распределено между поставками сырой нефти, которые будут сокращены на 300 тыс баррелей в день, и нефтепродуктами. Средний показатель сырой нефти за четыре недели был примерно на 220 тыс баррелей в день ниже уровня мая-июня.

Кроме того, валовая стоимость российского экспорта сырой нефти упала до пятинедельного минимума в 1,38 млрд долларов за семь дней до 21 января с 1,52 млрд долларов на прошлой неделе. В то же время средний четырехнедельный доход также снизился на 25 млн долларов до 1,52 млрд долларов в неделю.

Напомним, в ночь на воскресенье, 21 января, в Ленинградской области Российской Федерации состоялась новая атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители услышали шум дронов, после чего в районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга, расположенном на берегу Финского залива Балтийского моря, прогремели взрывы. Об этом говорится в сообщениях российских телеграмм-каналов.

Ранее сообщалось, что атака на судно в Новороссийске поставила под угрозу экспорт нефти РФ. Атака на нефтеэкспортную инфраструктуру России, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах.

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