Карма в действии: на Луганщине взорвали причастных к зверствам в Буче россиян

Алексей Тесля
23 августа 2025, 12:57
Детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шесть российских захватчиков.
На Луганщине прогремели взрывы / Коллаж: Главред

Главное:

  • Уничтожены российские оккупанты на территории Луганской области
  • Детонация произошла во дворе одного из домов, где находились захватчики РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщает об уничтожении трех российских оккупантов на территории временно оккупированного поселка Кадиевское Кадиевской городской громады Алчевского района Луганской области.

Об удачной операции 22 августа в результате взрыва говорится в сообщении в Telegram-канале ГУР в субботу.

"Детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шесть российских захватчиков с их военным транспортом... В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ "буханка", загруженная боекомплектом, а также трое российских оккупантов. Еще двое захватчиков - тяжелые "300", - сказано в сообщении.

Сообщается, что уничтоженные оккупанты в 2022 году принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области, а на оккупированной части Луганской области выполняли функцию мобильной группы противовоздушной обороны для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку от дома вражеской военно-ремонтной базы.

Смотрите видео - на Луганщине взорвали оккупантов РФ:

Удары по оккупантам РФ: что говорят в ГУР

Во временно захваченном Мелитополе ранее прогремел сильный взрыв, после которого в небо поднялся высокий столб дыма и пламени. Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, произошедшее стало результатом успешной спецоперации.

По информации ГУР, совместно с силами местного сопротивления на окраине города была осуществлена атака, в результате которой был подорван микроавтобус с военнослужащими оккупационного формирования "Ахмат".

Как сообщал Главред, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что в российских городах прогремели мощные взрывы. Жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове.

Напомним, что взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области страны-агрессора России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

ГУР новости Луганской области взрыв война России и Украины
У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
