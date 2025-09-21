Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Китай однозначно поддерживает РФ в войне: раскрыта главная причина

Алексей Тесля
21 сентября 2025, 18:26
62
Китай набирает обороты и стремится, чтобы его экономическая и уже военная мощь конвертировалась в соответствующий геополитический статус.
США, Китай
Появился прогноз противостояния США и Китая / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Хары:

  • Китай набирает обороты и стремится к соответствующему геополитическому статусу
  • Китай видит эту войну как фактически спровоцированную Западом

Дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара заявил о том, что XXI век является периодом противоборства Китая и Соединенных Штатов.

"США приходят в упадок как великая держава. Они, конечно, не исчезнут с геополитической сцены, но уже не будут иметь такого влияния на события, на формирование параметров работы международной системы, и возможности присутствовать в разных регионах мира и "проецировать свою мощь", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт говорит, что Китай, наоборот, набирает обороты и стремится, чтобы его экономическая и уже военная мощь конвертировалась в соответствующий геополитический статус.

"Второй момент: китайцы воздерживались во время голосования трех чрезвычайно важных для нас резолюций Генеральной Ассамблеи ООН - о территориальной целостности (2024 г.), о российской агрессии против Украины (2022 г.) и о параметрах мирного урегулирования в Украине (2023 г.) на основе международного права, прежде всего Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта", - напомнил аналитик.

По его мнению, Китай видит эту войну как фактически спровоцированную Западом - якобы Украину тянули в НАТО, не учитывали "интересы" Российской Федерации.

"Китайцы постоянно заявляют, что они против "менталитета холодной войны" и блокового противостояния. Они выступают против НАТО в Европе не потому, что Альянс представляет угрозу для Китая, а потому, что США еще с предыдущих администраций пытались создавать новые альянсы и группировки, чтобы сдерживать растущую роль Китая, который довольно агрессивно начал вести себя еще с середины 2000-х годов", - уточнил собеседник.

Он напомнил, что Китай заявляет, что все вопросы должны решаться в рамках ООН, имея в виду Совет Безопасности ООН, где он сам является постоянным членом и может влиять на формат решений.

"Конечно, Пекин против любых санкций, которые вводят страны свободного мира против РФ за ее агрессию против Украины. К тому же невозможно принять санкции через Совет Безопасности, ведь Россия тоже имеет там право вето", - добавил Хара.

Смотрите видео - интервью Александра Хары:

Могут ли США оторвать РФ от Китая - мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев — единственный сотрудник МИД РФ, публично осудивший войну против Украины — заявил, что Дональд Трамп по-прежнему придерживается наивной американской стратегии, суть которой — попытка отдалить Россию от Китая.

Однако, по мнению Бондарева, в современной реальности Москва куда больше заинтересована в тесных связях с Пекином, чем в налаживании отношений с Вашингтоном. Китай предоставляет России стабильную и предсказуемую поддержку, в то время как сам заинтересован в том, чтобы США продолжали расходовать ресурсы на украинский конфликт, теряя фокус в глобальном соперничестве с КНР.

Ранее сообщалось о том, что Китай и Индия оказались под угрозой мощных санкций. Евросоюз планирует добиться введения ограничительных мер против Китая за его скрытую поддержку РФ.

Как писал ранее Главред, Китай поддерживает переговоры между Украиной и Россией. В Пекине считают, что процесс урегулирования войны достиг "критического момента".

Напомним, СМИ писали, что якобы Китай может сыграть роль в политическом или дипломатическом урегулировании войны против Украины. Однако ожидать от Пекина активного участия в таких переговорах не стоит.

Другие новости:

О персоне: Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Хара
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп внезапно изменил позицию: что будет с Польшей в случае эскалации

Трамп внезапно изменил позицию: что будет с Польшей в случае эскалации

18:02Мир
"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

15:09Мир
"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

14:38Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Последние новости

18:44

В Украине по прошествии веков нашли бесценные казацкие сокровища - что там было

18:26

Китай однозначно поддерживает РФ в войне: раскрыта главная причинаВидео

18:02

Трамп внезапно изменил позицию: что будет с Польшей в случае эскалацииВидео

17:32

Проект "Куколка": инженеры показали "ковчег" для спасения человечества

17:30

Ползла прямо у обочины: в Украине заметили редчайшую змею из Красной книги

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
17:27

Начали кричать друг на друга - королевский прием Трампа закончился скандалом

17:11

Что нельзя резать в этот день: строгие приметы 22 сентября

16:22

НАТО может защитить несколько областей: прогноз бесполетной зоны над Украиной

16:08

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросеВидео

Реклама
15:50

"Концерт закончился приколом": Дантес травмировался прямо на сцене

15:23

Заморозки — не беда, а вкуснее еда: ТОП овощей, раскрывающих вкус на холодеВидео

15:09

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

14:38

"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

14:35

Самая сложная загадка на внимательность: где спрятаны два лица

14:20

Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

14:11

Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу

13:37

После долгой паузы: известная украинская группа хочет вернуться на Нацотбор

13:25

Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

13:16

Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

12:40

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по КрымуВидео

Реклама
12:38

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

12:24

Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздникомВидео

12:14

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

10:10

"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

09:30

Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремлямнение

09:23

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

09:08

Логистика ракет нарушена: партизаны взорвали важную железнодорожную ветку в РФ

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:55

НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

07:51

Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

07:10

Где три различия между курьерами: только "гений головоломок" заметит их за 9 секунд

05:44

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Реклама
05:03

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

04:35

Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцыВидео

03:55

Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

03:17

"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

02:50

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

02:27

Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

01:10

Не слушают советов и делают все по-своему: ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

00:00

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

20 сентября, суббота
23:17

Пригодится не только для выпечки: для чего водители кладут в авто корицу

22:28

Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять