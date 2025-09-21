Китай однозначно поддерживает РФ в войне: раскрыта главная причина

Китай набирает обороты и стремится, чтобы его экономическая и уже военная мощь конвертировалась в соответствующий геополитический статус.

Важное из заявлений Хары:

Китай набирает обороты и стремится к соответствующему геополитическому статусу

Китай видит эту войну как фактически спровоцированную Западом

Дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара заявил о том, что XXI век является периодом противоборства Китая и Соединенных Штатов.

"США приходят в упадок как великая держава. Они, конечно, не исчезнут с геополитической сцены, но уже не будут иметь такого влияния на события, на формирование параметров работы международной системы, и возможности присутствовать в разных регионах мира и "проецировать свою мощь", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что Китай, наоборот, набирает обороты и стремится, чтобы его экономическая и уже военная мощь конвертировалась в соответствующий геополитический статус.

"Второй момент: китайцы воздерживались во время голосования трех чрезвычайно важных для нас резолюций Генеральной Ассамблеи ООН - о территориальной целостности (2024 г.), о российской агрессии против Украины (2022 г.) и о параметрах мирного урегулирования в Украине (2023 г.) на основе международного права, прежде всего Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта", - напомнил аналитик.

По его мнению, Китай видит эту войну как фактически спровоцированную Западом - якобы Украину тянули в НАТО, не учитывали "интересы" Российской Федерации.

"Китайцы постоянно заявляют, что они против "менталитета холодной войны" и блокового противостояния. Они выступают против НАТО в Европе не потому, что Альянс представляет угрозу для Китая, а потому, что США еще с предыдущих администраций пытались создавать новые альянсы и группировки, чтобы сдерживать растущую роль Китая, который довольно агрессивно начал вести себя еще с середины 2000-х годов", - уточнил собеседник.

Он напомнил, что Китай заявляет, что все вопросы должны решаться в рамках ООН, имея в виду Совет Безопасности ООН, где он сам является постоянным членом и может влиять на формат решений.

"Конечно, Пекин против любых санкций, которые вводят страны свободного мира против РФ за ее агрессию против Украины. К тому же невозможно принять санкции через Совет Безопасности, ведь Россия тоже имеет там право вето", - добавил Хара.

Могут ли США оторвать РФ от Китая - мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев — единственный сотрудник МИД РФ, публично осудивший войну против Украины — заявил, что Дональд Трамп по-прежнему придерживается наивной американской стратегии, суть которой — попытка отдалить Россию от Китая.

Однако, по мнению Бондарева, в современной реальности Москва куда больше заинтересована в тесных связях с Пекином, чем в налаживании отношений с Вашингтоном. Китай предоставляет России стабильную и предсказуемую поддержку, в то время как сам заинтересован в том, чтобы США продолжали расходовать ресурсы на украинский конфликт, теряя фокус в глобальном соперничестве с КНР.

Ранее сообщалось о том, что Китай и Индия оказались под угрозой мощных санкций. Евросоюз планирует добиться введения ограничительных мер против Китая за его скрытую поддержку РФ.

Как писал ранее Главред, Китай поддерживает переговоры между Украиной и Россией. В Пекине считают, что процесс урегулирования войны достиг "критического момента".

Напомним, СМИ писали, что якобы Китай может сыграть роль в политическом или дипломатическом урегулировании войны против Украины. Однако ожидать от Пекина активного участия в таких переговорах не стоит.

О персоне: Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

