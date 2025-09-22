Укр
США больше не сверхдержава: почему Китай заинтересован в поражении Украины

Анна Ярославская
22 сентября 2025, 11:21
Сейчас США могут диктовать условия только тогда, когда удается сформировать коалицию или использовать союзников.
Александр Хара, Дональд Трамп
Мы имеем дело с относительным упадком Америки, считает Александр Хара / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexander.khara, УНИАН

Кратко:

  • Америка утратила монополию на установление правил
  • Трамп ослабил союзников США и усилил соперников
  • Победа Украины - это сигнал Тайваню

США уже нельзя считать сверхдержавой в классическом понимании. Если раньше Вашингтон мог навязывать правила и добиваться их выполнения, то сегодня это работает только при условии коалиций и поддержки союзников. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Как я уже сказал, мы имеем дело с относительным упадком Америки. Это не такой упадок, о котором писали коммунисты в 1917 году или российские националисты в 1991-м, но Соединенные Штаты перестали быть сверхдержавой в классическом смысле. Сверхдержава - это страна, которая способна устанавливать правила и заставлять их выполнять. До 1991 года или сразу после распада Советского Союза американцы оставались такой силой. Сейчас же они могут диктовать условия только тогда, когда удается сформировать коалицию или использовать союзников", - сказал дипломат.

По его словам, политика торговых войн, начатая Дональдом Трампом даже против ближайших партнеров — Мексики, Канады и ЕС — подорвала доверие к Америке. Это сделало Вашингтон уязвимее в противостоянии с Китаем и Индией.

"В интересах Индии быть на стороне демократического мира, ведь у нее есть споры с Китаем, в том числе и территориальные. В то же время и Китай, и Индия опасаются доминирования друг друга в регионе, особенно из-за контроля Пекина над странами и ключевыми проливами, по которым поставляются ресурсы. Поэтому США сегодня не могут диктовать условия", - объяснил Хара.

По мнению эксперта, Пекин действует стратегически: подчеркивает свой суверенитет, укрепляет позиции в регионе и не намерен идти на уступки Западу. Более того, Китай заинтересован в том, чтобы Украина не победила в войне.

Если Украина выиграет, мир покажет готовность реагировать на агрессию Китая против Тайваня: поддержкой острова и санкциями против Пекина.

"[Китай]не пойдет на уступки. Более того - в интересах Пекина, чтобы Запад (читай: Украина) не победил в войне. Ведь победа Украины будет означать, что любые агрессивные действия Китая против Тайваня встретят как минимум аналогичную реакцию мира: поддержку Тайваня и наложение санкций на Китай", - отметил дипломат.

"В лучшем для нас и худшем для китайцев случае сохранится мировая система, основанная на правилах, которая будет ограничивать реализацию планов Си Цзиньпина и его окружения", - резюмировал Хара.

Смотрите видео - Интервью Александра Хары Главреду о переговорах Китая и США:

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности до окончания войны, но при этом никто не рассматривает "корейскую" или любую другую модель, поскольку не знает, что в конце концов будет.

Зеленский заявил о наличии двух стратегических планов - завершение войны и поиск дополнительного финансирования для преодоления вызовов, вызванных войной.

Президент США Дональд Трамп призвал страны снизить цены на нефть, чтобы таким образом заставить Россию закончить войну против Украины.

Также Трамп 19 сентября провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Лидеры двух страны обсудили в том числе и Украину.

"Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, в частности по торговле, фентанилу, необходимости прекращения войны между Россией и Украиной, а также утверждению соглашения о TikTok", – добавил он.

Когда закончится война: мнение эксперта

Вопрос завершения российско-украинской войны должен проясниться к концу осени, считает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Думаю, в течение ближайших двух-трех месяцев станет понятным будущий формат решений: что будет дальше, состоится ли прекращение огня, и кто будет участвовать в переговорах. Например, Китай уже сейчас заявляет, что к переговорам должны присоединиться и его представители, и представители Европы. По информации Соединенных Штатов, Китай даже настаивает на обязательном присутствии представителей ЕС и "коалиции решительных", - сказал Леонов в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.
Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

