Страсти вокруг Венесуэлы: Мадуро запросил у Путина военную помощь

Виталий Кирсанов
31 октября 2025, 20:55
Николас Мадуро запросил у России, Ирана и Китая ракеты и другую помощь из-за эскалации с США.
Мадуро запросил у Путина военную помощь
Мадуро запросил у Путина военную помощь / коллаж: Главред, фото: Голос Америки, RIA_Kremlinpool

Кратко:

  • Мадуро направил Путину письмо
  • Венесуэла обращалась за военной поддержкой к Китаю и Ирану
  • 26 октября в Каракас прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76

Венесуэльский лидер Николас Мадуро попросил у российского диктатора Владимира Путина о военной помощи, поскольку США усилили давление на Венесуэлу. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание со ссылкой на внутренние документы правительства США пишет, что Николас Мадуро направил Владимиру Путину письмо, в котором попросил помощи в модернизации оборонных радаров и ремонте военной техники. Также в письме содержалась просьба о поставках ракет.

Согласно тем же документам, Венесуэла обращалась за военной поддержкой и к Китаю, и к Ирану. Мадуро направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о "расширении военного сотрудничества", чтобы противостоять "эскалации между США и Венесуэлой".

В письме он также попросил китайское правительство ускорить производство систем радиолокационного обнаружения, чтобы усилить оборонные возможности страны.

Кроме того, в документах говорится, что министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес недавно координировал отправку иранского военного оборудования и беспилотников, а также планировал визит в Иран.

Как отмечается в документах американского правительства, Веласкес сообщил неназванному иранскому чиновнику, что Венесуэле необходимо "пассивное оборудование обнаружения", "глушители GPS" и "дроны с дальностью до 1000 км".

Россия сотрудничает с Венесуэлой

WP обратило внимание, что в воскресенье, 26 октября, в Каракас прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76. За день до этого Москва утвердила новый стратегический договор с Каракасом.

Также в венесуэльском штате Арагуа несколько месяцев назад начал работать завод боеприпасов Калашникова.

При этом аналитики считают, что интерес Москвы к поддержке Мадуро уже сократился. Одна из причин - война РФ против Украины.

"Тот факт, что мы перебросили более 10% наших военно-морских сил в Карибский бассейн - уже своего рода победа для Путина. Наш возобновившийся интерес ко всему, что связано с Западным полушарием, рассеивает внимание от Украины. И это на руку Путину", - обратил внимание бывший посол США в Венесуэле Джеймс Стори.

Трамп отрицает планы ударить по Венесуэле

При этом президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ, что он рассматривает возможность отдать приказ бить по Венесуэле, пишет агентство Bloomberg.

"Нет", - сказала глава Белого дома 31 октября на борту Air Force One, когда его спросили насчет возможности американского удара по венесуэльским военным объектам.

Возможная атака США на Венесуэлу - детали

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США готовятся нанести удары по военным объектам Венесуэлы, которые, по мнению Вашингтона, могут быть использованы для наркоторговли.

С момента возвращения к власти в 2025 году президент США Трамп заявлял, что один из его приоритетов - борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Недавно Трамп заявил о подготовке сухопутных операций против наркотрафика в Венесуэле. Таким образом он подтвердил намерения нанести удар по наркоторговле в Карибском бассейне. Перед этим 6 октября Трамп прекратил дипломатические контакты с Венесуэлой.

