Как правильно держать поводок: если не знать, собака подвергается опасности

Вы узнаете:
- Почему опасно наматывать поводок на руку
- Как сделать поводок удобным и для собаки, и для хозяина
Если у вас энергичный и сильный пес, прогулки с ним иногда напоминают борьбу за контроль: не всегда понятно, кто кого ведет: вы собаку или она вас. Специалисты из DOGSCHOOL отмечают: важно знать, как правильно держать поводок, чтобы прогулка была комфортной и безопасной.
Специалисты отмечают, что наматывать поводок на руку опасно и неудобно. Есть другие, более практичные методы.
Как правильно держать поводок:
- Если поводок длинный, его лучше сложить кольцами, отступив от карабина примерно 50-100 см и постепенно скручивая до конца. Маленьких собак можно контролировать одной рукой, а с крупными лучше работать двумя. В таком случае свернутую часть берут в одну руку, а свободный конец в другую.
- Чтобы собака не выдернулась при резком рывке, стоит сделать так называемый ''замок''. Для этого петлю надевают на большой палец и зажимают поводок в ладони. Если хочется большей надежности, можно сделать двойной замок, использовав еще и указательный палец. Это позволяет быстро освободить руку в случае опасности и избежать травм.
- Полезно завязать узел на расстоянии 0,5-1 м от карабина. Таким образом поводок будет иметь две длины: длинную и короткую. Если нужно быстро перевести собаку ''под контроль'', достаточно схватиться за узел. Это удобно и помогает избежать скольжения поводка по руке.
Дополнительные советы:
- Всегда держите поводок в своей более сильной руке - так контроль будет надежнее.
- Давайте собаке немного пространства, но в то же время следите за натяжением поводка, чтобы избежать путаницы или резких рывков.
- Специалисты советуют не использовать рулетки: собака постоянно чувствует напряжение, а правильная прогулка должна происходить на свободном, расслабленном поводке.
Также рассказывалось, почему собаки грызут мебель. Все гораздо запутаннее, чем кажется, однако существуют ТОП-4 способа как их отучить.
