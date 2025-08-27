Как правильно держать поводок: если не знать, собака подвергается опасности

Правильное содержание поводка делает прогулки более безопасными и для хозяина, и для собаки, а также помогает воспитать послушное поведение на улице.

Как правильно пользоваться поводком / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему опасно наматывать поводок на руку

Как сделать поводок удобным и для собаки, и для хозяина

Если у вас энергичный и сильный пес, прогулки с ним иногда напоминают борьбу за контроль: не всегда понятно, кто кого ведет: вы собаку или она вас. Специалисты из DOGSCHOOL отмечают: важно знать, как правильно держать поводок, чтобы прогулка была комфортной и безопасной.

Специалисты отмечают, что наматывать поводок на руку опасно и неудобно. Есть другие, более практичные методы.

Как правильно держать поводок:

Если поводок длинный, его лучше сложить кольцами, отступив от карабина примерно 50-100 см и постепенно скручивая до конца. Маленьких собак можно контролировать одной рукой, а с крупными лучше работать двумя. В таком случае свернутую часть берут в одну руку, а свободный конец в другую.

Чтобы собака не выдернулась при резком рывке, стоит сделать так называемый ''замок''. Для этого петлю надевают на большой палец и зажимают поводок в ладони. Если хочется большей надежности, можно сделать двойной замок, использовав еще и указательный палец. Это позволяет быстро освободить руку в случае опасности и избежать травм.

Полезно завязать узел на расстоянии 0,5-1 м от карабина. Таким образом поводок будет иметь две длины: длинную и короткую. Если нужно быстро перевести собаку ''под контроль'', достаточно схватиться за узел. Это удобно и помогает избежать скольжения поводка по руке.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Дополнительные советы:

Всегда держите поводок в своей более сильной руке - так контроль будет надежнее. Давайте собаке немного пространства, но в то же время следите за натяжением поводка, чтобы избежать путаницы или резких рывков. Специалисты советуют не использовать рулетки: собака постоянно чувствует напряжение, а правильная прогулка должна происходить на свободном, расслабленном поводке.

