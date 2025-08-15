Укр
Женщина постоянно спотыкалась из-за собаки: причина заставила смеяться миллионы

Даяна Швец
15 августа 2025, 03:10
19
Видеоролик, который опубликовала женщина, собрал миллионы просмотров и комментариев в TikTok.
собака
Почему женщина постоянно спотыкалась о своего песика / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с Тиктока @_trixxstar

Главное:

  • Женщина спотыкалась в ванной комнате о собаку
  • Пес так слился с интерьером, что стал интернет-звездой

Женщина пожаловалась в соцсетях, что постоянно спотыкается из-за.... Когда она опубликовала в TikTok видео-подтверждение, объясняющее истинную причину этих случаев, миллионы пользователей не смогли сдержать смех, поняв, в чем дело на самом деле.

Владелица четверолапого с никнеймом @_trixxstar стала звездой Сети после того, как в начале августа поделилась роликом, где жалуется на своего питомца. Видео быстро стало вирусным, набрав более 870 тысяч лайков.

видео дня

На записи женщина рассказывает, что ее собака еще и "вызывающе" смотрит на нее, с изрядной претензией, будто она сама виновата, когда случайно спотыкается о него дома.

Женщина постоянно спотыкалась из-за собаки: причина заставила смеяться миллионы
Собачка мастерски сливается с ковром / фото: скрин с Тиктоку @_trixxstar

Кадры на видео демонстрируют интерьер ванной комнаты: плитку, корзину для белья, шкафы и одежду. На первый взгляд, в комнате ничего необычного нет.

Однако, когда женщина меняет ракурс и приближает изображение пушистого ковра, на нем вдруг что-то шевелится. Оказалось, что это и есть ее пес - голдендудль с черным мехом. Его цвет и цвет коврика идентичны, поэтому он, словно хамелеон, искусно сливается с окружением.

Пользователи были в восторге от забавной "маскировочной" способности животного. За первые несколько дней ролик собрал более 4,4 миллиона просмотров и более 4,5 тысячи комментариев.

"Я должен был посмотреть это дважды", - признался один из зрителей. Другой пошутил: "Госпожа, ваш ковер ожил!".

Что за порода - голдендудль?

Как объясняет The New York Times, голдендудль - это дизайнерская порода, созданная путем скрещивания золотистого ретривера и пуделя. Она известна своим дружелюбием, а владельцы часто говорят, что эти собаки имеют много человеческих черт, поэтому с ними очень легко и интересно коммуницировать.

Что отмечают владельцы о своих голдендудлях:

  • они нуждаются в значительных физических нагрузках;
  • чрезвычайно социальные, поэтому лучше чувствуют себя в семейном кругу;
  • во время общения часто смотрят в глаза хозяину.

Другие интересные новости о животных

Главред недавно рассказывал, как хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину. Все дело в том, что осушение водохранилища после подрыва Каховской ГЭС создало новые природные зоны, где животные чувствуют себя особенно комфортно.

Более того, не так давно украинский рыбак поймал "щуку-монстра". На озере "Аквамарин" в Винницкой области ему удалось вытащить из воды трофейную рыбину, которая весила почти 4 килограмма.

Чтобы отучить собаку от грызения мебели, эксперты советуют создать для нее безопасное пространство, купить специальные игрушки для жевания, больше играть и соблюдать распорядок дня.

Больше интересных новостей:

Об источнике: TikTok

TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки животные домашние животные интересные новости
