Женщина постоянно спотыкалась из-за собаки: причина заставила смеяться миллионы

Видеоролик, который опубликовала женщина, собрал миллионы просмотров и комментариев в TikTok.

Почему женщина постоянно спотыкалась о своего песика / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с Тиктока @_trixxstar

Женщина спотыкалась в ванной комнате о собаку

Пес так слился с интерьером, что стал интернет-звездой

Женщина пожаловалась в соцсетях, что постоянно спотыкается из-за.... Когда она опубликовала в TikTok видео-подтверждение, объясняющее истинную причину этих случаев, миллионы пользователей не смогли сдержать смех, поняв, в чем дело на самом деле.

Владелица четверолапого с никнеймом @_trixxstar стала звездой Сети после того, как в начале августа поделилась роликом, где жалуется на своего питомца. Видео быстро стало вирусным, набрав более 870 тысяч лайков.

На записи женщина рассказывает, что ее собака еще и "вызывающе" смотрит на нее, с изрядной претензией, будто она сама виновата, когда случайно спотыкается о него дома.

Собачка мастерски сливается с ковром / фото: скрин с Тиктоку @_trixxstar

Кадры на видео демонстрируют интерьер ванной комнаты: плитку, корзину для белья, шкафы и одежду. На первый взгляд, в комнате ничего необычного нет.

Однако, когда женщина меняет ракурс и приближает изображение пушистого ковра, на нем вдруг что-то шевелится. Оказалось, что это и есть ее пес - голдендудль с черным мехом. Его цвет и цвет коврика идентичны, поэтому он, словно хамелеон, искусно сливается с окружением.

Пользователи были в восторге от забавной "маскировочной" способности животного. За первые несколько дней ролик собрал более 4,4 миллиона просмотров и более 4,5 тысячи комментариев.

"Я должен был посмотреть это дважды", - признался один из зрителей. Другой пошутил: "Госпожа, ваш ковер ожил!".

Что за порода - голдендудль?

Как объясняет The New York Times, голдендудль - это дизайнерская порода, созданная путем скрещивания золотистого ретривера и пуделя. Она известна своим дружелюбием, а владельцы часто говорят, что эти собаки имеют много человеческих черт, поэтому с ними очень легко и интересно коммуницировать.

Что отмечают владельцы о своих голдендудлях:

они нуждаются в значительных физических нагрузках;

чрезвычайно социальные, поэтому лучше чувствуют себя в семейном кругу;

во время общения часто смотрят в глаза хозяину.

