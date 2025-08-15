Женщина постоянно спотыкалась из-за собаки: причина заставила смеяться миллионы

Главное:
- Женщина спотыкалась в ванной комнате о собаку
- Пес так слился с интерьером, что стал интернет-звездой
Женщина пожаловалась в соцсетях, что постоянно спотыкается из-за.... Когда она опубликовала в TikTok видео-подтверждение, объясняющее истинную причину этих случаев, миллионы пользователей не смогли сдержать смех, поняв, в чем дело на самом деле.
Владелица четверолапого с никнеймом @_trixxstar стала звездой Сети после того, как в начале августа поделилась роликом, где жалуется на своего питомца. Видео быстро стало вирусным, набрав более 870 тысяч лайков.
На записи женщина рассказывает, что ее собака еще и "вызывающе" смотрит на нее, с изрядной претензией, будто она сама виновата, когда случайно спотыкается о него дома.
Кадры на видео демонстрируют интерьер ванной комнаты: плитку, корзину для белья, шкафы и одежду. На первый взгляд, в комнате ничего необычного нет.
Однако, когда женщина меняет ракурс и приближает изображение пушистого ковра, на нем вдруг что-то шевелится. Оказалось, что это и есть ее пес - голдендудль с черным мехом. Его цвет и цвет коврика идентичны, поэтому он, словно хамелеон, искусно сливается с окружением.
@_trixxstar Your not highlighted... #dogsoftiktok#petsoftiktok#dogmom♬ original sound - _trixxstar
Пользователи были в восторге от забавной "маскировочной" способности животного. За первые несколько дней ролик собрал более 4,4 миллиона просмотров и более 4,5 тысячи комментариев.
"Я должен был посмотреть это дважды", - признался один из зрителей. Другой пошутил: "Госпожа, ваш ковер ожил!".
Что за порода - голдендудль?
Как объясняет The New York Times, голдендудль - это дизайнерская порода, созданная путем скрещивания золотистого ретривера и пуделя. Она известна своим дружелюбием, а владельцы часто говорят, что эти собаки имеют много человеческих черт, поэтому с ними очень легко и интересно коммуницировать.
Что отмечают владельцы о своих голдендудлях:
- они нуждаются в значительных физических нагрузках;
- чрезвычайно социальные, поэтому лучше чувствуют себя в семейном кругу;
- во время общения часто смотрят в глаза хозяину.
Об источнике: TikTok
TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.
