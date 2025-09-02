"Бальзам" для чеснока: копеечный раствор, чтобы он не гнил и дал хороший урожай

Автор рассказывает, как подготавливать посадочный материал для урожайности.

Уже скоро наступает время посадки озимого чеснока. Чтобы защитить будущий урожай от болезней и гнили, нужно правильно подготовить посадочный материал.

Главред решил рассказать, как правильно подготовить озимый чеснок перед посадкой.

Опытная огородница, автор популярного канала "Огородница из Одессы", поделилась своими секретами, как получить богатый и качественный урожай.

По словам эксперта, первое, что следует сделать, - отбирать крупные, здоровые головки и разделять их на зубчики, сохраняя целостность нижней части. Особое внимание советуют уделять кончикам зубчиков: они должны быть сухими и равномерно серого цвета.

Для обработки огородница рекомендует слабый розовый раствор марганцовки: несколько кристалликов марганца растворяют в 5 литрах прохладной воды и замачивают зубчики на два часа.

Если марганцовки нет, альтернативой станет соляной раствор - столовая ложка соли на 1 литр воды, где зубчики держат от получаса до часа. После обработки чеснок необходимо просушить перед посадкой.

Дополнительно можно использовать препараты на основе Фитоспорина, которые эффективно уничтожают грибковые споры и вредные микроорганизмы, особенно на зубчиках с признаками заболевания. Раствор готовят по инструкции и замачивают в нем чеснок, что значительно снижает риск бактериальной гнили, ржавчины и фузариоза.

Такие профилактические меры гарантируют здоровый и богатый урожай озимого чеснока без гнили.

Об источнике: Огородница из Одессы Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

