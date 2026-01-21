Укр
Чем растопить лёд во дворе: эффективные и безопасные методы

Анна Ярославская
21 января 2026, 03:39
Проблему нужно не только решать, но и предотвращать.
Гололед
Как быстро избавиться от льда / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Лучший способ борьбы с наледью — профилактика
  • Уже образовавшийся лёд безопаснее всего удалять низкокоррозионными реагентами
  • Домоволадельцы совершают одни и те же ошибки

Настоящая зимняя погода с сугробами снега может быть прекрасным зрелищем, но также создает проблемы для домовладельцев. В течение сезона необходимо выполнять бесчисленное множество работ — от уборки снега с тротуаров до удаления сосулек — чтобы обеспечить безопасность семьи и соседей. Одна из самых сложных задач — очистка подъездной дорожки от льда.

Как быстро избавиться от льда на подъездной дорожке - разобрался Главред.

Если вам интересно, как почистить садовые дорожки от снега и почему соль — это скрытая угроза для растений и почвы, читайте материал: Как избавиться от льда во дворе и не убить растения.

Самый простой и безопасный способ борьбы с обледенением на подъездной дорожке — предотвратить его образование, пишет Martha Stewart.

Эксперт рекомендуют нанести на дорожку перед снегопадом специальное противогололедное средство, что крайне важно для предотвращения образования льда. Этот шаг помогает предотвратить прилипание льда к поверхности, что значительно упрощает и делает более безопасным его удаление.

Если вы находитесь дома во время сильного снегопада, повторно наносите противогололедное средство каждые два-четыре часа, в зависимости от погодных условий. Суть в том, чтобы поддерживать сцепление с дорогой и предотвратить повторное замерзание, что в конечном итоге делает подъездную дорожку более безопасной.

Чем можно убрать лед с дорожек

Если на вашей подъездной дорожке уже образовался лед, самый безопасный и эффективный способ его удаления — использовать низкокоррозионное средство для растапливания льда, например, хлорид магния или смесь солей, предназначенную для жилых поверхностей. Они помогают расщеплять лед, минимизируя при этом повреждения бетона и окружающего ландшафта.

Если лед особенно толстый, нужно дать средству для удаления льда дополнительное время, прежде чем аккуратно удалить разрыхленный лед прочной пластиковой лопатой с металлическим лезвием или ледорубом, если он у вас есть.

Удаляйте лед под небольшим углом, примерно 15 градусов от дорожного покрытия, соскабливая лед, а не выкапывая лед прямо вниз. В противном случае есть риск повредить подъездную дорожку.

Для снижения риска травм во время удаления льда надевайте нескользящую обувь и работайте небольшими участками.

Что растворяет лед быстрее всего

Для эффективного удаления льда крайне важно использовать правильные средства. Одним из лучших вариантов является хлорид магния. Он хорошо работает при средних зимних температурах и сохраняет свою эффективность при температуре примерно от –18 до –12 °C. Кроме того, хлорид магния, как правило, безопаснее для бетона и ландшафтных элементов, что делает его более сбалансированным вариантом для повседневной борьбы с зимним льдом.

Еще одним распространенным средством для удаления льда является хлорид кальция. Разработанный для экстремальных погодных условий, он сохраняет свою эффективность при температурах до –32 °C. Многие специалисты полагаются на него, поскольку он быстро проникает сквозь лед и начинает действовать практически сразу.

Однако, если вы все же решите использовать хлорид кальция, наносите его экономно, чтобы защитить бетонные поверхности, а также близлежащую растительность и ландшафт.

Чем гололед отличается от гололедицы инфографика
Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Распространенные ошибки, которых следует избегать

1. Самая распространенная ошибка домовладельцев — это слишком долгое ожидание перед удалением наледи на подъездной дорожке.

Как только лед прилипает к поверхности, его становится гораздо сложнее и опаснее удалять. Проактивный подход и предварительная обработка могут значительно снизить этот риск.

2. Чрезмерное использование средств для таяния льда.

По словам экспертов, слишком большое количество соли или средства для таяния льда может повредить бетон, навредить расположенным рядом растениям и оставить скользкий налет при понижении температуры.

Тщательно следуйте инструкциям по применению средства и используйте только рекомендованное количество, чтобы обеспечить эффективное покрытие без причинения вреда.

3. Использование металлических инструментов для удаления льда.

Избегайте использования металлических лопат, зубил или острых инструментов при удалении льда. Эти инструменты могут отколоть, расколоть или иным образом повредить поверхность подъездной дорожки.

4. Поливание льда горячей водой.

Использование кипятка или горячей воды для растапливания льда опасно. Хотя это может временно растопить лед, вода может быстро замерзнуть снова, создавая еще более гладкую и опасную поверхность.

Многократное воздействие горячей воды в условиях низких температур также может привести к растрескиванию или повреждению поверхности бетона.

Как писал Главред, "ледяной дождь" - одно из самых опасных метеоявлений для зимнего сада. После него на деревьях и кустах образуется ледяная оболочка. Читайте - Чем опасно обледенение деревьев и как с ним бороться.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

