Предки были торговцами - какие украинские фамилии когда-то давали 'бизнесменам'

Фамилия - это не просто слово в паспорте, а отголосок древних историй, которые рассказывают о жизни наших предков. В нем можно почувствовать дыхание ярмарок и магазинов, запах свежей рыбы или дегтя, звон кружек в шинке и шелест монет в кармане ростовщика.
Украинский языковед Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии" отмечал, что многие украинские родовые имена несут в себе информацию о социальном статусе, профессии, происхождении или даже амбиции их носителей. В разные исторические эпохи фамилии становились своеобразными "паспортами", которые указывали на место человека в обществе.
В частности, значительное количество фамилий связано с ремеслами и промышленностью, однако торговля отразилась в фамилиях гораздо меньше. Это объясняется тем, что в Украине торговлей традиционно занимались преимущественно представители других народностей - армяне, евреи и греки.
Купец и производные формы
Общим названием торговца в древности было слово "купец". Как фамилия оно зафиксировано на Закарпатье. От этой основы образовались и другие варианты:
- Купчик (Хмельницкая область),
- Купеческий (Львовщина, Тернопольщина).
Лавочники и кабачники
Другим распространенным определением торговца стало слово "крамар" - человек, который торговал в собственной лавке. Из него возникли патронимические формы:
- Крамаренко,
- Крамарук,
- Крамарчук.
Особое место занимали те, кто "шинкувал" водкой и другими напитками. От слова "шинкарь" образовались фамилии Шинкарь (зафиксировано на Киевщине) и Шинкарук (другой вариант - Шинкарюк).
Близким по значению было слово "корчмарь", от которого происходят Корчмарук и Кочмарик. Польское влияние отразилось в фамилиях Качмар, Качмайрик, Качмарский и Качмарчук, распространенных на Львовщине.
Менялы и прасоловские фамилии
Интересной разновидностью торговцев были странствующие менялы, которые обменивали мелкие товары на сельскохозяйственную продукцию. От этого занятия возникли фамилии Меняйло (Полтавщина) и Миняйлюк.
Отдельную группу составляют фамилии, связанные с прасолами - торговцами рыбой и солью. Среди них:
- Прасоль,
- Прасула,
- Прасуленко.
Подобную функцию выполнял и чумак, который вывозил хлеб из Украины на Дон и в Крым, а оттуда привозил соль и рыбу. Отсюда распространенная в 11 областях фамилия Чумак.
Хозяева и ростовщики
Отдельным видом торговли была продажа дегтя. От слова "мазяр" (как объяснял Борис Гринченко) возникли фамилии Мазярок, Мазярук.
С торговлей тесно связаны и денежные операции. В XVIII веке особое распространение получило ростовщичество. От слова "лихва" образовалась фамилия Лихвяк, зафиксированное на Львовщине.
О персоне: Юлиан Редько
Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.
Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению.
В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий.
В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий.
На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.
Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.
