'Продать Украину': СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия

Слив записей переговоров спецпредставителя Трампа с россиянами может серьезно повлиять на внутриполитическую ситуацию в США и на переговоры с Украиной.

Записи разговоров Уиткоффа с россиянами - что на пленках и чем закончится скандал / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что обсуждалось на "пленках Уиткоффа"

Кто на самом деле автор "мирного плана Трампа"

Как отреагировали в США и мире на слив "пленок Уиткоффа" и стоит ли ждать его отставки

25 ноября издание Bloomberg опубликовало стенограммы записей телефонного разговора между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. В нем, по данным обнародованных стенограмм, Уиткофф дает советы Кремлю, как "продать" Трампу российские условия мира в отношении Украины.

Кроме того, была опубликована запись переговоров Ушакова со спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым, в котором обсуждалось то, как выдать российский план окончания войны за американский. Этот инцидент, который моментально всколыхнул дипломатические кабинеты по обе стороны Атлантики. В Республиканской партии США даже заговорили о госизмене Уиткоффа.

Главред собрал главное, что стоит знать о "пленках Уиткоффа".

Что обсуждалось на "пленках Уиткоффа"

Bloomberg обнародовал стенограмму разговора между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и советником Путина Юрием Ушаковым относительно подготовки американского мирного плана. По информации издания, звонок состоялся 14 октября - на следующий день после заключения договоренностей между Израилем и "Хамас". Материал раскрывает детали формирования проекта по завершению войны в Украине. Из разговора видно, что Уиткофф фактически дает Ушакову советы, как добиться благоприятной реакции Трампа, и предлагает организовать звонок перед запланированным визитом Зеленского в Белый дом.

"Мы составили 20-пунктный план Трампа, который состоял из 20 пунктов для мира, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами", - сказал Уиткофф Ушакову, согласно записи разговора, просмотренной и транскрибированной Bloomberg.

Во время переговоров с Ушаковым Уиткофф выразил ему свое глубокое уважение к Путину и отметил, что уже говорил Трампу о том, что, по его мнению, Россия всегда стремилась достичь мирной договоренности. Американский спецпосланник также напомнил о запланированном визите Зеленского и предложил, чтобы Путин связался с Трампом до этой встречи.

"Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны позвонить вашему боссу перед этой пятничной встречей", - сказал Уиткофф.

В ответ Ушаков поинтересовался, будет ли Путину "полезно" позвонить Трампу. Уиткофф подтвердил, что это стоит сделать. Он также посоветовал, чтобы Путин поздравил Трампа с соглашением по Газе, подчеркнул поддержку России и отметил уважение к американскому президенту как к стороннику мира.

"Тогда это будет действительно хороший звонок. Вот что, по моему мнению, было бы замечательно. Возможно, он (Путин, - ред.) скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсудили очень похожий 20-пунктный план мира, и мы считаем, что это может немного сдвинуть ситуацию, мы открыты к таким вещам", - сказал Уиткофф.

Ушаков учел эти рекомендации и заметил, что Путин выразит поздравления и подчеркнет, что Трамп является настоящим миротворцем.

Через два дня Трамп и Путин действительно поговорили по телефону - разговор состоялся по инициативе Москвы. Президент США назвал его "очень продуктивным". После этого он заявил о намерении встретиться с Путиным в Будапеште, хотя этот саммит до сих пор не состоялся, и упомянул, что российский лидер поздравил его с достижением соглашения по Газе.

Кто на самом деле автор "мирного плана Трампа" - слив переговоров Ушакова и Дмитриева

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обсуждали способ передать российский вариант "мирного плана" команде Дональда Трампа так, чтобы США могли представить его как собственную инициативу.

Как сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась запись этого разговора, Ушаков и Дмитриев 29 октября обсуждали передачу документа Стиву Уиткоффу - давнему другу Трампа и специальному посланнику американского президента по вопросам России.

Слив переговоров Дмитриева и Ушакова / Фото: скриншот

По замыслу Кремля, Уиткофф должен был получить российский проект договоренностей и подать его как собственный план урегулирования войны в Украине.

Во время разговора Дмитриев предложил сделать передачу "неформально", чтобы Вашингтон мог выдать документ за свою разработку, при этом выразив надежду, что текст останется максимально приближенным к российскому с "максималистскими требованиями" Кремля.

Ушаков выразил обеспокоенность такой схемой, опасаясь, что Уиткофф может изменить содержание документа и затем приписать эти правки одобрению Москвы, что исказит российские требования.

Дмитриев заверил, что попросит Уиткоффа сохранить формулировку "дословно" и что все будет сделано осторожно. Он добавил, что Ушаков будет иметь возможность лично обсудить документ с Уиткоффом позже.

Bloomberg не удалось выяснить, какие именно предложения были переданы США и имели ли они влияние на финальную версию 28-пунктного плана.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Как отреагировал Трамп на слив "пленок Уиткоффа"

Президент США Дональд Трамп назвал разговор между своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и советником Путина по международной политике Юрием Ушаковым, который, вероятно, состоялся 14 октября, обычной переговорной практикой.

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One вечером 25 ноября Трампа спросили, слышал ли он аудиозапись, где Уиткофф якобы объясняет, как Путину с ним говорить о "мирном плане". В ответ Трамп отметил, что сама запись ему неизвестна, но такие ситуации являются обычными в дипломатической практике.

"Он (Уиткофф, - ред.) должен продать это Украине, он должен продать Украину России. Это вопрос мастерства заключения сделок. Ты должен сказать: "они хотят это - ты должен убедить их в этом". Это стандартная форма переговоров. Я не слышал записи, но мне говорили, что это типичные переговоры, и я представляю, что они примерно сказали примерно так же украинцам", - сказал Трамп.

Смотрите видео ответа Трампа на публикацию стенограммы разговора Уиткоффа и Ушакова:

/ Фото: скриншот

Реакция Ушакова и Дмитриева на слив

Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков отреагировал на обнародованные Bloomberg стенограммы его телефонных разговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и еще одним советником Кремля Кириллом Дмитриевым.

В комментарии российским пропагандистским СМИ Ушаков заявил, что распространение этих материалов, по его мнению, является попыткой сорвать процесс "налаживания отношений" между Москвой и Вашингтоном.

"Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров - они носят закрытый характер - я не комментирую. Да никто не должен комментировать... Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы", - отметил он.

Ушаков отметил, что дипломатические переговоры с американцами он вел через WhatsApp

"Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые в общем-то кто-то каким-то образом может, видимо, прослушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка", - сказал он.

Смотрите видео реакции Ушакова на расследование Bloomberg:

/ Фото: скриншот

Дмитриев в свою очередь уже отреагировал на публикацию Bloomberg в соцсети Х, назвав обнародованные записи выдумкой и заявив, что это якобы делается для срыва "мирного соглашения". Он добавил, что война приносит кому-то прибыль, и именно те, кто на этом зарабатывает, пытаются разрушить подготовку "мирного плана".

"Фейк. Чем ближе мы подходим к миру, тем отчаяннее становятся сторонники войны", - написал он.

Реакция в США

Ряд влиятельных американских политиков критически высказались относительно будущего Уиткоффа и осудили его действия в рамках переговоров по окончанию войны России против Украины.

Член Палаты представителей США Тед Лю в соцсети X назвал Стива Уиткоффа предателем.

"Стив Уиткофф должен работать на Соединенные Штаты, а не на Россию", - написал он.

Actual traitor.



Steve Witkoff должен работать на Соединенные Штаты, а не на Россию. https://t.co/a621sj9ZfB - Ted Lieu (@tedlieu) November 25, 2025

Дэн Бейкон также выступил с критикой, призвал освободить Уиткоффа и охарактеризовал его как российского агента. По его мнению, для всех, кто осуждает российскую агрессию и поддерживает суверенитет и демократическое развитие Украины, очевидно, что Уиткофф действует в интересах России.

"Ему нельзя доверять ведение этих переговоров. Разве российский агент за деньги сделал бы меньше, чем он? Его следует уволить", - написал он.

Для тех, кто выступает против российского вторжения и хочет видеть Украину как суверенную & демократическую страну, ясно, что Виткофф полностью благоприятствует русским. Ему нельзя доверять руководство этими переговорами. Разве российский проплаченный агент сделал бы меньше, чем он? Он должен быть уволен. https://t.co/dxMsda0YV5 - Rep. Don Bacon ??✈️?️⭐️?️ (@RepDonBacon) 25 ноября 2025 г.

Республиканец Брайан Фицпатрик охарактеризовал телефонный разговор как серьезную проблему и подчеркнул, что подобные неофициальные контакты и закулисные встречи должны прекратиться.

"Позвольте государственному секретарю Марко Рубио выполнять свою работу честно и объективно", - указал конгрессмен.

Это серьезная проблема. И одна из многих причин, почему эти нелепые боковые шоу и тайные встречи должны прекратиться. Позвольте госсекретарю Марко Рубио выполнять свою работу честно и объективно. https://t.co/GFNlBKLKsD - Rep. Brian Fitzpatrick ?? (@RepBrianFitz) 25 ноября 2025 г.

Бывший посол США в России Майкл Макфолл назвал инцидент шокирующим и подчеркнул, что представители американской власти должны отстаивать интересы своей страны.

"Задача всех, кто служит в сфере национальной безопасности в правительстве США, заключается в продвижении американских национальных интересов, а не интересов других стран и особенно не варварских имперских подстрекателей войны, таких как Путин", - подчеркнул Майкл Макфолл.

Просто шокирующий. Звонок Трамп-Путин прервал тонну импульса, который украинцы имели, идя в ту пятничную встречу с Зеленским.



Работа всех служащих на должностях в сфере национальной безопасности в правительстве США - продвигать АМЕРИКАНСКИЕ национальные интересы, а не интересы других стран и ... https://t.co/a4SQKQtDQJ - Michael McFaul (@McFaul) 26 ноября 2025 г.

Реакция мировых СМИ

Кроме того, известные журналисты ведущих мировых СМИ также отреагировали на публикацию Bloomberg относительно реальной роли Уиткоффа в переговорах по завершению войны России против Украины.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер отметил, что изложенные Bloomberg факты ошеломляют, даже несмотря на то, что фигура Уиткоффа уже не вызывает удивления.

"Здесь он прямо дает советы российским чиновникам, как Путину стоит обращаться к Трампу, и при этом демонстрирует поразительное, фундаментальное непонимание целей Путина и самой войны", - указывает он.

Remarkable story. Потрясающий материал, даже если это то, что мы привыкли ожидать от

Виткоффа. Здесь он прямо советует российским чиновникам, как Путин должен иметь дело с Трампом, а также показывает ошеломляющее, фундаментальное непонимание целей Путина и войны. https://t.co/e1pwzMqAGgpic.twitter.com/rhpZc74Nlm - Christopher Miller (@ChristopherJM) 25 ноября 2025 г.

В свою очередь, обозреватель The Economist Оливер Кэрролл подчеркнул, что такое расследование впечатляет даже по меркам эпохи Трампа.

"Вот Стив Уиткофф, американский чиновник, дает наставления кремлевскому советнику о том, как Путину следует обращаться с Трампом", - написал он в заметке в X.

Даже в век Трампа, просто потрясающе. Вот Стив Виткофф, американский официал, наставляет кремлевского советника о том, как Путин должен вести себя с Трампом. "Поздравляю президента с этим достижением... что он человек мира " https://t.co/VgmfUFtKj0pic.twitter.com/VGDZ8GR87P - Oliver Carroll (@olliecarroll) November 25, 2025

Журналист издания The Insider Майкл Вайс также высказался по поводу скандала и отметил, что Уиткофф напрямую давал советы относительно того, как "взорвать" США, НАТО и Украину.

"Сколько еще раз Уиткофф сможет давать невыполнимые обещания и не выполнять их - как перед Трампом, так и перед Путиным, которому, как мы теперь знаем, он давал советы о том, как подорвать США, НАТО и Украину?", - сказал он.

Журналист-расследователь Христо Грозев решил поинтересоваться будет ли обвинение в государственной измене для Уиткоффа.

"Уиткофф советует иностранному лидеру, как манипулировать собственным президентом? Интересно: потребует ли теперь Трамп обвинения в государственной измене против Уиткоффа?", - иронизирует он.

Witkoff, советующий иностранному лидеру, как манипулировать собственным президентом?

Теперь, интересно, будет ли Трамп теперь призывать к высоким обвинениям в государственной измене против @SEPeaceMissions? - Christo Grozev (@christogrozev) November 25, 2025

Журналист Politico Ганс фон дер Бурхард предположил, что "слив" мог быть организован американской разведкой.

"Возникает соблазн предположить, что американская разведка слила это, чтобы разоблачить махинации Виткоффа", - написал он.

Слова Дмитриева в просочившемся звонке от окт. 29 с советником Путина по внешней политике Ушаковым звучат как точное предсказание того, что должно было произойти чуть позже.



Есть соблазн предположить, что американская разведка слила это, чтобы разоблачить махинации Виткова. pic.twitter.com/H444Yr0SUh - Hans von der Burchard (@vonderburchard) 25 ноября 2025 года

Реакция Украины

Журналистские расследования, в частности материал Bloomberg и других изданий, неизбежно будут влиять на внутреннюю политическую ситуацию в США. Об этом заявил в интервью советник советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, это будет иметь определенные политические последствия, и это очевидно.

Он подчеркнул, что для Украины эта ситуация выглядит иначе. Есть официальные мирные предложения, и Украина действительно заинтересована в поиске формата завершения или хотя бы прекращения войны. Президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что украинская сторона готова к переговорам, но только в пределах реальных обстоятельств.

Подоляк добавил, что существуют принципиальные вопросы, на которые Украина не может согласиться. Такой же позиции придерживаются европейские партнеры. В то же время Киев готов рассматривать даже те варианты, которые не полностью нравятся украинской стороне, если они являются официальной инициативой Соединенных Штатов.

"Все, что касается вот этого всего конспирологического, ну или уже даже не конспирологического, а, на мой взгляд, доказанных фактов каких-то, о том, что были какие-то дополнительные неформальные коммуникации на уровне Дмитриева и всех остальных коллег, то, соответственно, я еще раз подчеркиваю, это будет иметь очень и очень весомые последствия для внутренней политической повестки Соединенных Штатов", - отметил он.

Подоляк добавил, что не верит в то, что кто-то из представителей администрации Трампа сознательно действует в интересах Кремля. В то же время он предположил, что отдельные люди могут рассматривать возможность получить совместные выгоды с Россией.

"Мы видим, что эти предложения были о том, чтобы зарабатывать совместно. Все представители команды Трампа думают о том, как будут выглядеть Соединенные Штаты, как они будут зарабатывать. Но это и в принципе понятно. Это для них самое важное. Другой вопрос, что есть абсолютно профессиональные люди, которые смотрят стратегически на многие вещи, о том, что нельзя одну часть взять, а другую часть не принимать во внимание. И, соответственно, они привносят в любую работу очень большой объем конструктивизма", - указал он.

Михаил Подоляк / Фото: скриншот

По его словам, в команде Трампа есть те, кто больше обращает внимание на бизнес-аспекты и потенциальные экономические преимущества. Это, по мнению Подоляка, вполне логично. При этом он подчеркнул, что ни один из этих чиновников не занимает откровенно пророссийской позиции.

Все в администрации Трампа работают прежде всего в русле интересов самого Трампа, отметил он. Именно поэтому важно грамотно выстраивать диалог и коммуникацию с украинской стороны, и, по его мнению, сейчас это удается.

"Мы снова видим, что в администрации Трампа есть с кем очень можно плодотворно работать. Да нет, мне трудно говорить, работает ли он на Кремль или нет. Все-таки это официальные лица. Нельзя просто сказать, что он работает на Кремль. Нам не совсем понятно, почему Украина не может получить полный объем помощи от Соединенных Штатов", - резюмирует он.

Подоляк также считает, что Уиткофф ориентируется на то, что должно быть выгодным для Трампа.

"Он хочет, чтобы Трамп быстро закончил войну. Его логика может быть не совсем понятна или приятна. Но это не работа на Кремль, а работа на Трампа для усиления, увеличения, получения больших объемов и скорости решения задач", - указал советник главы ОП.

Как Уиткофф подставил Трампа - мнение эксперта

Политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов в комментарии 24 каналу отметил, что так называемый мирный план, вероятно, не был главной стратегией Белого дома. По его словам, большинство команды Дональда Трампа узнало о документе из медиа, поэтому наработки Стива Уиткоффа не рассматривали как серьезный политический курс.

Однако после того, как план внезапно появился в СМИ, он вызвал оживленное обсуждение в США и вызвал реакцию в Европе и Украине. Несвитайлов отмечает, что Вашингтон фактически оказался в ситуации, когда вынужден был реагировать.

Предложенные в документе идеи критиковали как демократы, так и часть республиканцев. В итоге ситуация сложилась для Трампа неудачно: политических дивидендов он не получил, зато столкнулся с волной замечаний, включая критику от давних союзников.

"Уиткофф очень сильно подставил Трампа", - отметил эксперт-международник.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

