Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия

Юрий Берендий
26 ноября 2025, 17:00
401
Слив записей переговоров спецпредставителя Трампа с россиянами может серьезно повлиять на внутриполитическую ситуацию в США и на переговоры с Украиной.
'Продать Украину': СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия
Записи разговоров Уиткоффа с россиянами - что на пленках и чем закончится скандал / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Что обсуждалось на "пленках Уиткоффа"
  • Кто на самом деле автор "мирного плана Трампа"
  • Как отреагировали в США и мире на слив "пленок Уиткоффа" и стоит ли ждать его отставки

25 ноября издание Bloomberg опубликовало стенограммы записей телефонного разговора между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. В нем, по данным обнародованных стенограмм, Уиткофф дает советы Кремлю, как "продать" Трампу российские условия мира в отношении Украины.

Кроме того, была опубликована запись переговоров Ушакова со спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым, в котором обсуждалось то, как выдать российский план окончания войны за американский. Этот инцидент, который моментально всколыхнул дипломатические кабинеты по обе стороны Атлантики. В Республиканской партии США даже заговорили о госизмене Уиткоффа.

видео дня

Главред собрал главное, что стоит знать о "пленках Уиткоффа".

Что обсуждалось на "пленках Уиткоффа"

Bloomberg обнародовал стенограмму разговора между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и советником Путина Юрием Ушаковым относительно подготовки американского мирного плана. По информации издания, звонок состоялся 14 октября - на следующий день после заключения договоренностей между Израилем и "Хамас". Материал раскрывает детали формирования проекта по завершению войны в Украине. Из разговора видно, что Уиткофф фактически дает Ушакову советы, как добиться благоприятной реакции Трампа, и предлагает организовать звонок перед запланированным визитом Зеленского в Белый дом.

"Мы составили 20-пунктный план Трампа, который состоял из 20 пунктов для мира, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами", - сказал Уиткофф Ушакову, согласно записи разговора, просмотренной и транскрибированной Bloomberg.

Во время переговоров с Ушаковым Уиткофф выразил ему свое глубокое уважение к Путину и отметил, что уже говорил Трампу о том, что, по его мнению, Россия всегда стремилась достичь мирной договоренности. Американский спецпосланник также напомнил о запланированном визите Зеленского и предложил, чтобы Путин связался с Трампом до этой встречи.

  • Слив
    Слив "пленок Виткоффа" Фото: скриншоты
  • Слив
    Слив "пленок Виткоффа" Фото: скриншоты
  • Слив
    Слив "пленок Виткоффа" Фото: скриншоты
  • Слив
    Слив "пленок Виткоффа" Фото: скриншоты
  • Слив
    Слив "пленок Виткоффа" Фото: скриншоты
  • Слив
    Слив "пленок Виткоффа" Фото: скриншоты
  • Слив
    Слив "пленок Виткоффа" Фото: скриншоты

"Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны позвонить вашему боссу перед этой пятничной встречей", - сказал Уиткофф.

В ответ Ушаков поинтересовался, будет ли Путину "полезно" позвонить Трампу. Уиткофф подтвердил, что это стоит сделать. Он также посоветовал, чтобы Путин поздравил Трампа с соглашением по Газе, подчеркнул поддержку России и отметил уважение к американскому президенту как к стороннику мира.

"Тогда это будет действительно хороший звонок. Вот что, по моему мнению, было бы замечательно. Возможно, он (Путин, - ред.) скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсудили очень похожий 20-пунктный план мира, и мы считаем, что это может немного сдвинуть ситуацию, мы открыты к таким вещам", - сказал Уиткофф.

Ушаков учел эти рекомендации и заметил, что Путин выразит поздравления и подчеркнет, что Трамп является настоящим миротворцем.

Через два дня Трамп и Путин действительно поговорили по телефону - разговор состоялся по инициативе Москвы. Президент США назвал его "очень продуктивным". После этого он заявил о намерении встретиться с Путиным в Будапеште, хотя этот саммит до сих пор не состоялся, и упомянул, что российский лидер поздравил его с достижением соглашения по Газе.

Кто на самом деле автор "мирного плана Трампа" - слив переговоров Ушакова и Дмитриева

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обсуждали способ передать российский вариант "мирного плана" команде Дональда Трампа так, чтобы США могли представить его как собственную инициативу.

Как сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась запись этого разговора, Ушаков и Дмитриев 29 октября обсуждали передачу документа Стиву Уиткоффу - давнему другу Трампа и специальному посланнику американского президента по вопросам России.

Слив переговоров Дмитриева и Ушакова
Слив переговоров Дмитриева и Ушакова / Фото: скриншот

По замыслу Кремля, Уиткофф должен был получить российский проект договоренностей и подать его как собственный план урегулирования войны в Украине.

Во время разговора Дмитриев предложил сделать передачу "неформально", чтобы Вашингтон мог выдать документ за свою разработку, при этом выразив надежду, что текст останется максимально приближенным к российскому с "максималистскими требованиями" Кремля.

Ушаков выразил обеспокоенность такой схемой, опасаясь, что Уиткофф может изменить содержание документа и затем приписать эти правки одобрению Москвы, что исказит российские требования.

Дмитриев заверил, что попросит Уиткоффа сохранить формулировку "дословно" и что все будет сделано осторожно. Он добавил, что Ушаков будет иметь возможность лично обсудить документ с Уиткоффом позже.

Bloomberg не удалось выяснить, какие именно предложения были переданы США и имели ли они влияние на финальную версию 28-пунктного плана.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Как отреагировал Трамп на слив "пленок Уиткоффа"

Президент США Дональд Трамп назвал разговор между своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и советником Путина по международной политике Юрием Ушаковым, который, вероятно, состоялся 14 октября, обычной переговорной практикой.

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One вечером 25 ноября Трампа спросили, слышал ли он аудиозапись, где Уиткофф якобы объясняет, как Путину с ним говорить о "мирном плане". В ответ Трамп отметил, что сама запись ему неизвестна, но такие ситуации являются обычными в дипломатической практике.

"Он (Уиткофф, - ред.) должен продать это Украине, он должен продать Украину России. Это вопрос мастерства заключения сделок. Ты должен сказать: "они хотят это - ты должен убедить их в этом". Это стандартная форма переговоров. Я не слышал записи, но мне говорили, что это типичные переговоры, и я представляю, что они примерно сказали примерно так же украинцам", - сказал Трамп.

Смотрите видео ответа Трампа на публикацию стенограммы разговора Уиткоффа и Ушакова:

'Продать Украину': СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия
/ Фото: скриншот

Реакция Ушакова и Дмитриева на слив

Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков отреагировал на обнародованные Bloomberg стенограммы его телефонных разговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и еще одним советником Кремля Кириллом Дмитриевым.

В комментарии российским пропагандистским СМИ Ушаков заявил, что распространение этих материалов, по его мнению, является попыткой сорвать процесс "налаживания отношений" между Москвой и Вашингтоном.

"Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров - они носят закрытый характер - я не комментирую. Да никто не должен комментировать... Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы", - отметил он.

Ушаков отметил, что дипломатические переговоры с американцами он вел через WhatsApp

"Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые в общем-то кто-то каким-то образом может, видимо, прослушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка", - сказал он.

Смотрите видео реакции Ушакова на расследование Bloomberg:

'Продать Украину': СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия
/ Фото: скриншот

Дмитриев в свою очередь уже отреагировал на публикацию Bloomberg в соцсети Х, назвав обнародованные записи выдумкой и заявив, что это якобы делается для срыва "мирного соглашения". Он добавил, что война приносит кому-то прибыль, и именно те, кто на этом зарабатывает, пытаются разрушить подготовку "мирного плана".

"Фейк. Чем ближе мы подходим к миру, тем отчаяннее становятся сторонники войны", - написал он.

Реакция в США

Ряд влиятельных американских политиков критически высказались относительно будущего Уиткоффа и осудили его действия в рамках переговоров по окончанию войны России против Украины.

Член Палаты представителей США Тед Лю в соцсети X назвал Стива Уиткоффа предателем.

"Стив Уиткофф должен работать на Соединенные Штаты, а не на Россию", - написал он.

Дэн Бейкон также выступил с критикой, призвал освободить Уиткоффа и охарактеризовал его как российского агента. По его мнению, для всех, кто осуждает российскую агрессию и поддерживает суверенитет и демократическое развитие Украины, очевидно, что Уиткофф действует в интересах России.

"Ему нельзя доверять ведение этих переговоров. Разве российский агент за деньги сделал бы меньше, чем он? Его следует уволить", - написал он.

Республиканец Брайан Фицпатрик охарактеризовал телефонный разговор как серьезную проблему и подчеркнул, что подобные неофициальные контакты и закулисные встречи должны прекратиться.

"Позвольте государственному секретарю Марко Рубио выполнять свою работу честно и объективно", - указал конгрессмен.

Бывший посол США в России Майкл Макфолл назвал инцидент шокирующим и подчеркнул, что представители американской власти должны отстаивать интересы своей страны.

"Задача всех, кто служит в сфере национальной безопасности в правительстве США, заключается в продвижении американских национальных интересов, а не интересов других стран и особенно не варварских имперских подстрекателей войны, таких как Путин", - подчеркнул Майкл Макфолл.

Реакция мировых СМИ

Кроме того, известные журналисты ведущих мировых СМИ также отреагировали на публикацию Bloomberg относительно реальной роли Уиткоффа в переговорах по завершению войны России против Украины.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер отметил, что изложенные Bloomberg факты ошеломляют, даже несмотря на то, что фигура Уиткоффа уже не вызывает удивления.

"Здесь он прямо дает советы российским чиновникам, как Путину стоит обращаться к Трампу, и при этом демонстрирует поразительное, фундаментальное непонимание целей Путина и самой войны", - указывает он.

В свою очередь, обозреватель The Economist Оливер Кэрролл подчеркнул, что такое расследование впечатляет даже по меркам эпохи Трампа.

"Вот Стив Уиткофф, американский чиновник, дает наставления кремлевскому советнику о том, как Путину следует обращаться с Трампом", - написал он в заметке в X.

Журналист издания The Insider Майкл Вайс также высказался по поводу скандала и отметил, что Уиткофф напрямую давал советы относительно того, как "взорвать" США, НАТО и Украину.

"Сколько еще раз Уиткофф сможет давать невыполнимые обещания и не выполнять их - как перед Трампом, так и перед Путиным, которому, как мы теперь знаем, он давал советы о том, как подорвать США, НАТО и Украину?", - сказал он.

Журналист-расследователь Христо Грозев решил поинтересоваться будет ли обвинение в государственной измене для Уиткоффа.

"Уиткофф советует иностранному лидеру, как манипулировать собственным президентом? Интересно: потребует ли теперь Трамп обвинения в государственной измене против Уиткоффа?", - иронизирует он.

Журналист Politico Ганс фон дер Бурхард предположил, что "слив" мог быть организован американской разведкой.

"Возникает соблазн предположить, что американская разведка слила это, чтобы разоблачить махинации Виткоффа", - написал он.

Реакция Украины

Журналистские расследования, в частности материал Bloomberg и других изданий, неизбежно будут влиять на внутреннюю политическую ситуацию в США. Об этом заявил в интервью советник советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, это будет иметь определенные политические последствия, и это очевидно.

Он подчеркнул, что для Украины эта ситуация выглядит иначе. Есть официальные мирные предложения, и Украина действительно заинтересована в поиске формата завершения или хотя бы прекращения войны. Президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что украинская сторона готова к переговорам, но только в пределах реальных обстоятельств.

Подоляк добавил, что существуют принципиальные вопросы, на которые Украина не может согласиться. Такой же позиции придерживаются европейские партнеры. В то же время Киев готов рассматривать даже те варианты, которые не полностью нравятся украинской стороне, если они являются официальной инициативой Соединенных Штатов.

"Все, что касается вот этого всего конспирологического, ну или уже даже не конспирологического, а, на мой взгляд, доказанных фактов каких-то, о том, что были какие-то дополнительные неформальные коммуникации на уровне Дмитриева и всех остальных коллег, то, соответственно, я еще раз подчеркиваю, это будет иметь очень и очень весомые последствия для внутренней политической повестки Соединенных Штатов", - отметил он.

Подоляк добавил, что не верит в то, что кто-то из представителей администрации Трампа сознательно действует в интересах Кремля. В то же время он предположил, что отдельные люди могут рассматривать возможность получить совместные выгоды с Россией.

"Мы видим, что эти предложения были о том, чтобы зарабатывать совместно. Все представители команды Трампа думают о том, как будут выглядеть Соединенные Штаты, как они будут зарабатывать. Но это и в принципе понятно. Это для них самое важное. Другой вопрос, что есть абсолютно профессиональные люди, которые смотрят стратегически на многие вещи, о том, что нельзя одну часть взять, а другую часть не принимать во внимание. И, соответственно, они привносят в любую работу очень большой объем конструктивизма", - указал он.

'Продать Украину': СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия
Михаил Подоляк / Фото: скриншот

По его словам, в команде Трампа есть те, кто больше обращает внимание на бизнес-аспекты и потенциальные экономические преимущества. Это, по мнению Подоляка, вполне логично. При этом он подчеркнул, что ни один из этих чиновников не занимает откровенно пророссийской позиции.

Все в администрации Трампа работают прежде всего в русле интересов самого Трампа, отметил он. Именно поэтому важно грамотно выстраивать диалог и коммуникацию с украинской стороны, и, по его мнению, сейчас это удается.

"Мы снова видим, что в администрации Трампа есть с кем очень можно плодотворно работать. Да нет, мне трудно говорить, работает ли он на Кремль или нет. Все-таки это официальные лица. Нельзя просто сказать, что он работает на Кремль. Нам не совсем понятно, почему Украина не может получить полный объем помощи от Соединенных Штатов", - резюмирует он.

Подоляк также считает, что Уиткофф ориентируется на то, что должно быть выгодным для Трампа.

"Он хочет, чтобы Трамп быстро закончил войну. Его логика может быть не совсем понятна или приятна. Но это не работа на Кремль, а работа на Трампа для усиления, увеличения, получения больших объемов и скорости решения задач", - указал советник главы ОП.

Как Уиткофф подставил Трампа - мнение эксперта

Политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов в комментарии 24 каналу отметил, что так называемый мирный план, вероятно, не был главной стратегией Белого дома. По его словам, большинство команды Дональда Трампа узнало о документе из медиа, поэтому наработки Стива Уиткоффа не рассматривали как серьезный политический курс.

Однако после того, как план внезапно появился в СМИ, он вызвал оживленное обсуждение в США и вызвал реакцию в Европе и Украине. Несвитайлов отмечает, что Вашингтон фактически оказался в ситуации, когда вынужден был реагировать.

Предложенные в документе идеи критиковали как демократы, так и часть республиканцев. В итоге ситуация сложилась для Трампа неудачно: политических дивидендов он не получил, зато столкнулся с волной замечаний, включая критику от давних союзников.

"Уиткофф очень сильно подставил Трампа", - отметил эксперт-международник.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Bloomberg Дональд Трамп мирное урегулирование мирные переговоры Мирный план Трампа Стив Уиткофф
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия

17:00Мир
Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

16:30Экономика
РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

16:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

Последние новости

17:41

Самое надежное авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель

17:23

"Не может быть речи": в РФ нагло ответили на вопрос об уступках на переговорах

17:06

"Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам

17:00

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствияФотоВидео

16:44

Как избежать скольжения обуви на льду: простой лайфхак с подручными средствами

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалкахТрампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках
16:30

Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

16:29

РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

16:27

"До весны не дотянем": появился мрачный прогноз насчет завершения войны

16:18

Часный детектив назвал самых больших изменщиков: в ТОПе 5 профессий

Реклама
16:17

Как быстро почистить забитую раковину без агрессивной химии - лучший метод

16:08

Маколей Калкин хочет вернуться в "Один дома": актер раскрыл сценарий продолженияВидео

15:57

Россия под массированной атакой дронов: Генштаб раскрыл последствия

15:39

Как избавиться от сырости и конденсата на окнах: простые советы, которые действительно работают

15:28

40-летняя звезда "Фабрики звезд" беременна первенцем

14:45

В России нашли мертвым главного разработчика "Искандера" и "Тополя"

14:43

"Соврала": Елена Кравец намекнула на развод после 23 лет брака

14:25

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

14:07

Украинка получила Оскар еще в 1948 году и перевернула мир моды: что о ней известно

14:06

Почему кони потеют пеной: ученые объяснили природный феноменВидео

13:59

Удивит ли зима погодными аномалиями: синоптики предупредили украинцев

Реклама
13:17

Сыплется ли юг и есть ли окружение - командование прямо сказало, что происходит на фронте

13:12

Сестра Веры Брежневой лишила путиниста Цекало миллионов

13:11

Даже не нужен нож: шеф-повар показал трюк, как открыть банку с тугой крышкой

12:58

"Гнилой поступок": Потапа и Настю Каменских разоблачил близкий человек

12:49

Ситуация на грани: под Мирноградом продолжаются ожесточенные бои, РФ собрала там целую армию

12:40

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

12:14

Певица, актер и телеведущая: раскрыты имена новой тройки звездных участников благотворительных "Танцев со звездами"

12:14

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса пожертвует его мозг науке

11:57

"Приглашение к новой агрессии": чем грозит Украине мирный план Трампа

11:35

Ситуация сложная: в ряде областей ввели графики аварийного отключения света

11:32

"Никого не узнавала": умерла мама Елены Кравец после тяжелой болезни

11:30

"Девчонкам подмигивал": путинистку Лорак настигло предательство мужа

11:28

Лучшее блюдо на Новый год: тот самый рецепт салата "Грибная поляна"

11:19

Известный украинский актер впервые признался, почему его уволили из ВСУ

11:10

Контрасты погоды удивят: какие регионы накроет стужа, а где будет настоящая весна

11:04

Здоровье может резко ухудшится: Украина под атакой жесткой магнитной бури

11:03

Трамп назвал "главную уступку" России в мирных переговорах

10:55

Блэкауты никуда не исчезнут: специалист дал неутешительный прогноз по свету после войны

10:46

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

10:28

Поймали в киевском дворике: София Ротару появилась на свежих фото

Реклама
10:24

Готовится ценовой удар: в Украине популярный продукт подорожает за несколько дней

10:22

"Ему было так больно": подруга Лесика рассказала о последних днях музыканта

09:56

В Чебоксарах - взрывы: дроны атаковали завод, который производит электронику для армии РФ

09:47

"Ведмідь" или "медвідь": блогер назвал популярную ошибку украинцев

09:43

Что скрывали в Москве – раскрыт главный секрет Ленина и его планы на РоссиюВидео

09:41

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

09:36

Звезду "Американского пирога" засняли в ужасном виде после инцидента с наркотиками

09:27

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

09:04

Министр армии США привез в Киев мрачный прогноз для ВСУ: в NBC раскрыли детали

09:02

В семье миллиардера Ричарда Брэнсона случилось горе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять