Трамп о слитом разговоре Уиткоффа: "Он должен продать Украину России"

Президент США назвал "нормой" инструкции Кремлю от своего спецпосланника.

https://glavred.info/world/tramp-o-slitom-razgovore-uitkoffa-on-dolzhen-prodat-ukrainu-rossii-10718870.html Ссылка скопирована

Трамп назвал действия Уиткоффа "стандартной практикой" дельца / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главные тезисы Трампа:

Нет ничего необычного в том, что Уиткофф давал советы Кремлю

Переговоры всегда предполагают давление и убеждение обеих сторон

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обнародованный агентством Bloomberg транскрипт разговора спецпосланника Стива Уиткоффа с помощниками Путина, в котором он давал советы, как России лучше представить свои предложения о "мирном соглашении" главе Белого дома.

Трамп не увидел в действиях своего представителя ничего необычного, назвав их "стандартной практикой" и спецификой работы дельца.

видео дня

"Это стандартная практика. Он (Уиткофф – ред.) должен продать это Украине. Он должен продать Украину России. Это то, что делает человек, который заключает сделки", - сказал Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force 1.

По его словам, он лично не слышал опубликованный разговор, однако считает такую практику переговоров нормальной.

Президент США подчеркнул, что эффективный переговорный процесс всегда предусматривает определенное давление и убеждение обеих сторон конфликта.

"Вы должны убедить их в этом. Это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал именно этого аудио, но это обычная переговорная практика. И представляю, что он говорит то же самое Украине, потому что каждая сторона должна давать и брать (идти на уступки – ред.)", - заявил Трамп.

Смотрите видео - Трамп прокомментировал "слитый" разговор Уиткоффа с россиянами:

Уиткофф консультировал Ушакова по "мирному плану" - Bloomberg

Как писал Главред, агентство Bloomberg опубликовало транскрипт телефонного разговора, во время которого спецпосланник президента США Стив Уиткофф давал советы помощнику Путина Юрию Ушакову о том, как России лучше представить свои предложения о "мирном соглашении" Дональду Трампу.

Телефонный разговор состоялся 14 октября.

Спецпосланник Трампа заявил, что "глубоко уважает Путина" и что, по его мнению, Россия всегда стремилась к мирному соглашению. Он также посоветовал, чтобы Путин позвонил Трампу перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Кроме того, он рекомендовал передать Путину поздравления Трампу с достижением мирного соглашения по Газе и отметить, что Россия его поддержала, добавив: Путин должен показать уважение к президенту США "как человеку мира".

Из другого разговора, между Ушаковым и спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым следует, что так называемый "мирный план" из 28 пунктов был подготовлен помощниками Путина, а Уиткофф должен был представить его как собственную наработку.

Спецпредставители Трампа Уиткофф и Келлог / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в течение прошлой недели США достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению. Необходимо урегулировать "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей", из-за которых нужно продолжать переговоры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, главная цель – прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

По словам Трампа, на следующей неделе его специальный посланник Стив Уиткофф посетит Москву для встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным.

По данным Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред