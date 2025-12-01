Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Трамп очень боится": эксперт назвал главный страх президента США

Руслана Заклинская
1 декабря 2025, 12:42
171
Политический эксперт Виталий Кулик отметил, что власть Трампа оказалась под угрозой на фоне внутреннего недовольства и подыгрывания Путину.
'Трамп очень боится': эксперт назвал главный страх президента США
"Пленки Ушакова-Уиткоффа" спровоцировали конфликт в команде Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Кулика:

  • Позиции Рубио и Уиткоффа диаметрально противоположны
  • MAGA переживает не лучшие времена в США
  • Значительная часть избирателей Трампа вполне может отколоться

Обнародованные "пленки Ушакова-Виткоффа" и "файлы Эпштейна" могут иметь ряд серьезных политических и репутационных последствий для президента США и его команды. Растет фронда по отношению к Дональду Трампу и MAGA. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик.

По его словам, последствия для Белого дома могут оказаться серьезными, однако ключевым фактором станет то, сохранит ли Марко Рубио свою должность госсекретаря. Эксперт отмечает, что позиции Рубио и Уиткоффа резко противоречат друг другу.

видео дня

"Трамп не разделяет позиции Рубио. А то, что Уиткофф "наработал" вместе с Россией, Рубио откорректировал с помощью европейцев. Это не понравилось Трампу. Поэтому посмотрим, что будет дальше, и удержится ли Рубио на должности", - отметил Кулик.

По мнению эксперта, движение MAGA (Make America Great Again - ред.) сейчас переживает не лучшие времена. Значительная часть электората Трампа может отколоться из-за внутренних противоречий и новых скандалов. Главной угрозой для Трампа Кулик считает публикацию "файлов Эпштейна".

"Файлы Эпштейна" будут сейчас постоянно догонять Трампа и захватывать часть MAGA. Трамп очень боится этих файлов, потому что, насколько я понимаю, он там фигурирует, причем неоднократно. Трамп не будет их публиковать, но они его будут догонять и откалывать часть его электората", - предположил эксперт.

Кулик подытожил, что президент США окажется под двойным давлением.

"Поэтому, с одной стороны, будет недовольство внешней политикой Трампа из-за подыгрывания Путину и отсутствия достижений в диалоге с Китаем, а с другой - на Трампа будут давить Линдси Грэм и другие, кто выступает за публикацию "файлов Эпштейна" (а они влияют на часть MAGA). Поэтому значительная часть избирателей Трампа вполне может отколоться", - добавил он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Как Уиткофф подставил Трампа - мнение эксперта

Политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов в комментарии 24 каналу отметил, что обнародованный мирный план вряд ли был частью официальной стратегии Белого дома. По его словам, большинство членов команды Дональда Трампа узнали о документе из медиа, поэтому наработки Стива Уиткоффа не рассматривали как серьезный политический курс.

Впрочем, внезапное появление плана в СМИ вызвало широкий резонанс в США. Вашингтон оказался в ситуации, когда вынужден был реагировать на заявления, которые не согласовывались с официальной политикой администрации.

Предложенные в документе идеи раскритиковали как демократы, так и часть республиканцев. В итоге Трамп не получил никаких политических дивидендов, зато столкнулся с волной критики даже от давних союзников.

"Уиткофф очень сильно подставил Трампа", - подчеркнул Несвитайлов.

Дипломатия Уиткоффа - новости по теме

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оказался в центре дипломатического скандала после неформальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры состоялись без участия представителей Госдепартамента, что является грубым нарушением дипломатического протокола. После встречи Уиткофф доложил Трампу о якобы "значительных территориальных уступках" со стороны России, что вызвало путаницу.

Ранее Bloomberg опубликовал стенограмму разговора, в которой Уиткофф фактически советует помощнику Путина Юрию Ушакову, как выгоднее всего подать Кремлевские "мирные" предложения новой администрации США. Также издание обнародовало разговоры Ушакова со спецпосланником Кремля Кириллом Дмитриевым - они обсуждали, как подать российский план якобы как американскую инициативу.

Как сообщал Главред, несмотря на критику, президент США Дональд Трамп встал на защиту Уиткоффа. Он назвал его действия "стандартной практикой" и заявил, что любые переговоры предполагают давление и взаимные уступки между сторонами.

Читайте также:

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Трамп новости Стив Уиткофф
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

13:21Украина
Срыв переговоров и "обострение" на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

Срыв переговоров и "обострение" на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

13:03Украина
Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

12:54Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Китайский гороскоп на сегодня 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

Китайский гороскоп на сегодня 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

13:44

Отвод ВСУ с Донбасса: военный рассказал о судьбе украинских территорий

13:42

Давление в шинах зимой падает быстрее: когда и как часто нужно накачивать колеса

13:41

Почему 2 декабря нельзя оставлять на столе объедки: какой церковный праздник

13:32

"Пропадает мой любимый": жена Решетника иронично высказалась о его работе

13:21

Скрыла правду: Alyona Alyona высказалась про участие Jerry Heil в Нацотборе

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
13:21

Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

13:03

Срыв переговоров и "обострение" на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

12:58

ГУР провело успешную операцию в Бердянске: россияне в панике, что стало целью

12:56

"Что это вообще такое": Игорь Николаев вызверился на Аллу Пугачеву

Реклама
12:54

Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

12:42

"Трамп очень боится": эксперт назвал главный страх президента США

12:29

Как правильно - "íскра" или "іскра́": эксперт исправила распространенную ошибкуВидео

12:24

"Живет во мне": дочь поделилась трогательным фото с Анастасией Заворотнюк

12:00

Овощи и фрукты становятся доступнее: на сколько упала цена за неделю

11:47

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

11:40

Умер легендарный футболист "Динамо" - семикратный чемпион и обладатель еврокубков

11:34

В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

11:22

Поцелуи на камеру: MELOVIN впервые появился с женихом после громкой помолвки

11:18

Какую катастрофу Россия готовит для Херсона - СМИ опубликовали секретные приказы Кремля

11:06

Путь Украины в НАТО может закрыться: в CNN назвали главный фактор

Реклама
10:56

РФ ударила баллистикой по Днепру, три жертвы, много раненых: где был "прилет"ФотоВидео

10:41

Как сварить овощи на Оливье за 5 минут: повар поделился секретным трюком

10:39

Цены обвалились более чем на 50%: любимый продукт украинцев резко подешевел

10:19

"Горько": Александр Терен заинтриговал романом с экс-участницей "Холостяка-14"

10:13

За границей их не найдешь: колоритные и старинные фамилии украинцев

09:54

"Ставим точку в отношениях": Тарас Тополя объявил о важном решении

09:43

Ничего не докажешь: 6 самых упрямых знаков зодиака

09:37

Переходит к активной фазе: РФ стягивает в горячие точки много живой силы

09:31

"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

09:24

О чем договорились Украина и США перед визитом к Путину: названы самые спорные вопросы

08:59

В небе облако дыма: дроны атаковали Дагестан, под прицелом сверхважный объект

08:45

Отключение света в Украине — графики на 1 декабря (обновляется)

08:32

Трамп кончается, его рейтинг катится в пропастьмнение

08:23

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

07:51

Финального текста мирного соглашения пока нет: СМИ узнали новые детали переговоров

06:56

Сегодня Уиткофф поедет в Москву на переговоры с Путиным: что известноВидео

06:29

Пора объявить Ларисе Долиной официальную благодарность от ВСУмнение

05:36

Гороскоп на завтра 2 декабря: Стрельцам - серьезные перемены, Рыбам - тревога

04:30

Выпадет редкий шанс: судьба готовит обогащение для четырех знаков зодиака

Реклама
03:55

Легендарный атаман Иван Сирко: действительно ли он владел колдовством и был непобедимым

03:03

Как отучить кота есть вазоны - раскрыт малоизвестный секретВидео

02:20

Как избавиться от моли навсегда за пару минут: что точно сработает в шкафу

02:11

"Есть конструктив в разговоре": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в США

01:30

Ольга Сумская пожаловалась на известного народного артиста

00:58

РФ атаковала Вышгород "Шахедами" с коварной начинкой: в чем опасность

00:45

Ведущая 1+1 оказалась под капельницей - детали

00:27

Кого ждет финансовый прорыв и романтический переворот: гороскоп Таро на 2026 год

00:06

Уиткофф везет "мирный план" в Москву: как отреагирует Кремль - аналитик

30 ноября, воскресенье
23:39

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять