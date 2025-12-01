'Трамп очень боится': эксперт назвал главный страх президента США

Политический эксперт Виталий Кулик отметил, что власть Трампа оказалась под угрозой на фоне внутреннего недовольства и подыгрывания Путину.

"Пленки Ушакова-Уиткоффа" спровоцировали конфликт в команде Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Кулика:

Позиции Рубио и Уиткоффа диаметрально противоположны

MAGA переживает не лучшие времена в США

Значительная часть избирателей Трампа вполне может отколоться

Обнародованные "пленки Ушакова-Виткоффа" и "файлы Эпштейна" могут иметь ряд серьезных политических и репутационных последствий для президента США и его команды. Растет фронда по отношению к Дональду Трампу и MAGA. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик.

По его словам, последствия для Белого дома могут оказаться серьезными, однако ключевым фактором станет то, сохранит ли Марко Рубио свою должность госсекретаря. Эксперт отмечает, что позиции Рубио и Уиткоффа резко противоречат друг другу.

"Трамп не разделяет позиции Рубио. А то, что Уиткофф "наработал" вместе с Россией, Рубио откорректировал с помощью европейцев. Это не понравилось Трампу. Поэтому посмотрим, что будет дальше, и удержится ли Рубио на должности", - отметил Кулик.

По мнению эксперта, движение MAGA (Make America Great Again - ред.) сейчас переживает не лучшие времена. Значительная часть электората Трампа может отколоться из-за внутренних противоречий и новых скандалов. Главной угрозой для Трампа Кулик считает публикацию "файлов Эпштейна".

"Файлы Эпштейна" будут сейчас постоянно догонять Трампа и захватывать часть MAGA. Трамп очень боится этих файлов, потому что, насколько я понимаю, он там фигурирует, причем неоднократно. Трамп не будет их публиковать, но они его будут догонять и откалывать часть его электората", - предположил эксперт.

Кулик подытожил, что президент США окажется под двойным давлением.

"Поэтому, с одной стороны, будет недовольство внешней политикой Трампа из-за подыгрывания Путину и отсутствия достижений в диалоге с Китаем, а с другой - на Трампа будут давить Линдси Грэм и другие, кто выступает за публикацию "файлов Эпштейна" (а они влияют на часть MAGA). Поэтому значительная часть избирателей Трампа вполне может отколоться", - добавил он.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Как Уиткофф подставил Трампа - мнение эксперта

Политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов в комментарии 24 каналу отметил, что обнародованный мирный план вряд ли был частью официальной стратегии Белого дома. По его словам, большинство членов команды Дональда Трампа узнали о документе из медиа, поэтому наработки Стива Уиткоффа не рассматривали как серьезный политический курс.

Впрочем, внезапное появление плана в СМИ вызвало широкий резонанс в США. Вашингтон оказался в ситуации, когда вынужден был реагировать на заявления, которые не согласовывались с официальной политикой администрации.

Предложенные в документе идеи раскритиковали как демократы, так и часть республиканцев. В итоге Трамп не получил никаких политических дивидендов, зато столкнулся с волной критики даже от давних союзников.

"Уиткофф очень сильно подставил Трампа", - подчеркнул Несвитайлов.

Дипломатия Уиткоффа - новости по теме

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оказался в центре дипломатического скандала после неформальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры состоялись без участия представителей Госдепартамента, что является грубым нарушением дипломатического протокола. После встречи Уиткофф доложил Трампу о якобы "значительных территориальных уступках" со стороны России, что вызвало путаницу.

Ранее Bloomberg опубликовал стенограмму разговора, в которой Уиткофф фактически советует помощнику Путина Юрию Ушакову, как выгоднее всего подать Кремлевские "мирные" предложения новой администрации США. Также издание обнародовало разговоры Ушакова со спецпосланником Кремля Кириллом Дмитриевым - они обсуждали, как подать российский план якобы как американскую инициативу.

Как сообщал Главред, несмотря на критику, президент США Дональд Трамп встал на защиту Уиткоффа. Он назвал его действия "стандартной практикой" и заявил, что любые переговоры предполагают давление и взаимные уступки между сторонами.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

