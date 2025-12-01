РФ похвасталась 'захватом' Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правду

Пленный оккупант раскрыл ложь РФ об оккупации сел в Донецкой области.

Ставки и Новоселовка находятся под контролем ВСУ

Заявления РФ о захвате этих поселков - информационная манипуляция

Пленные оккупанты признались, что в Ставках и Новоселовке большинство погибли или попали в плен

Силы обороны Украины продолжают стойко удерживать позиции в селах Ставки и Новоселовка на севере Донецкой области. Информация об оккупации, распространенная Министерством обороны РФ, является фейком. Об этом сообщил Третий армейский корпус ВСУ.

В сообщении отмечается, что командование 20-й армии и Минобороны РФ распространило заявления о якобы захвате поселков, которые фактически находятся в зоне ответственности 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса ВСУ. Украинские военные назвали такие заявления информационной манипуляцией.

"Противник использует старую тактику: инфильтрирует отдельные группы в районе неподконтрольных ему поселков для отправки снять постановочные видео с триколором, сымитировать "контроль" и выдать утраченное за успехи", - отметили в Третьем армейском корпусе.

Однако, как отметили в ВСУ, каждую из вражеских групп систематически уничтожают украинские подразделения. Командир 60-й ОМБр Дмитрий Рогозюк подтвердил, что ситуация на участке находится полностью под контролем ВСУ.

"60-я ОМБр вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. И ни одного основания объявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка - не существует", - сказал командир бригады.

Для подтверждения своих слов и опровержения российских заявлений, Третий армейский корпус опубликовал видео с показаниями пленных военных 254 полка российской армии. Именно они должны были "оккупировать" села.

"В Ставки нас загнали под предлогом того, что здесь тупо российские позиции. Но это не так, украинцев здесь море", - сказал один из пленных.

Другой оккупант признался, что "в Новоселовке нам (россиянам - ред.) делать нечего".

"Все погибли или в плену. Нечего там делать", - добавил пленный российский военный.

Смотрите видео о ситуации в Ставках и Новоселовке:

Видео о ситуации в Ставках и Новоселовке

Какие города будут следующей целью РФ после Покровска - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду считает, если россияне захватят Покровск, то в опасности окажутся пять украинских городов - Доброполье, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

"Эти города будут следующими после Покровска. Это будет делаться для того, чтобы с запада отрезать снабжение Славянско-Краматорской агломерации", - пояснил Свитан.

Главной целью россиян этой зимой, по его словам, является захват Донецкой и Запорожской областей. Как отметил Свитан, враг пытается растянуть силы по флангам и нанести удар по центру.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, с Новоазовского направления в сторону Пологов и Гуляйполя зафиксирована колонна более 20 грузовиков с живой силой и боекомплектом, вероятно из одного подразделения. Россия одновременно усиливает движение техники на Запорожском направлении и осуществляет ротации на других участках.

Также оккупанты медленно наступают на Покровск, но несут большие потери и не могут захватить город. В ISW отметили, что украинские военные отбивают врага с занятых им позиций

Кроме этого, главный сержант 93-й ОМБр Виталий Пясецкий заявил, что отвод ВСУ из Донецкой и Луганской областей в переговорах с Россией практически невозможен. Он отметил, что территориальная целостность Украины закреплена в Конституции, а уступка городов будет стратегически опасной и морально неприемлемой.

Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

