Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ похвасталась "захватом" Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правду

Руслана Заклинская
1 декабря 2025, 15:53
276
Пленный оккупант раскрыл ложь РФ об оккупации сел в Донецкой области.
РФ похвасталась 'захватом' Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правду
Ситуация в Ставках и Новоселовке Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Ставки и Новоселовка находятся под контролем ВСУ
  • Заявления РФ о захвате этих поселков - информационная манипуляция
  • Пленные оккупанты признались, что в Ставках и Новоселовке большинство погибли или попали в плен

Силы обороны Украины продолжают стойко удерживать позиции в селах Ставки и Новоселовка на севере Донецкой области. Информация об оккупации, распространенная Министерством обороны РФ, является фейком. Об этом сообщил Третий армейский корпус ВСУ.

В сообщении отмечается, что командование 20-й армии и Минобороны РФ распространило заявления о якобы захвате поселков, которые фактически находятся в зоне ответственности 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса ВСУ. Украинские военные назвали такие заявления информационной манипуляцией.

видео дня

"Противник использует старую тактику: инфильтрирует отдельные группы в районе неподконтрольных ему поселков для отправки снять постановочные видео с триколором, сымитировать "контроль" и выдать утраченное за успехи", - отметили в Третьем армейском корпусе.

Однако, как отметили в ВСУ, каждую из вражеских групп систематически уничтожают украинские подразделения. Командир 60-й ОМБр Дмитрий Рогозюк подтвердил, что ситуация на участке находится полностью под контролем ВСУ.

"60-я ОМБр вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. И ни одного основания объявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка - не существует", - сказал командир бригады.

Для подтверждения своих слов и опровержения российских заявлений, Третий армейский корпус опубликовал видео с показаниями пленных военных 254 полка российской армии. Именно они должны были "оккупировать" села.

"В Ставки нас загнали под предлогом того, что здесь тупо российские позиции. Но это не так, украинцев здесь море", - сказал один из пленных.

Другой оккупант признался, что "в Новоселовке нам (россиянам - ред.) делать нечего".

"Все погибли или в плену. Нечего там делать", - добавил пленный российский военный.

Смотрите видео о ситуации в Ставках и Новоселовке:

РФ похвасталась 'захватом' Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правду
Видео о ситуации в Ставках и Новоселовке / Фото: скриншот

Какие города будут следующей целью РФ после Покровска - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду считает, если россияне захватят Покровск, то в опасности окажутся пять украинских городов - Доброполье, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

"Эти города будут следующими после Покровска. Это будет делаться для того, чтобы с запада отрезать снабжение Славянско-Краматорской агломерации", - пояснил Свитан.

Главной целью россиян этой зимой, по его словам, является захват Донецкой и Запорожской областей. Как отметил Свитан, враг пытается растянуть силы по флангам и нанести удар по центру.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, с Новоазовского направления в сторону Пологов и Гуляйполя зафиксирована колонна более 20 грузовиков с живой силой и боекомплектом, вероятно из одного подразделения. Россия одновременно усиливает движение техники на Запорожском направлении и осуществляет ротации на других участках.

Также оккупанты медленно наступают на Покровск, но несут большие потери и не могут захватить город. В ISW отметили, что украинские военные отбивают врага с занятых им позиций

Кроме этого, главный сержант 93-й ОМБр Виталий Пясецкий заявил, что отвод ВСУ из Донецкой и Луганской областей в переговорах с Россией практически невозможен. Он отметил, что территориальная целостность Украины закреплена в Конституции, а уступка городов будет стратегически опасной и морально неприемлемой.

Читайте также:

Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)

3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Новоселовка война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

16:48Экономика
Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны и поговорил с Уиткоффом

Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны и поговорил с Уиткоффом

16:47Война
РФ похвасталась "захватом" Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правду

РФ похвасталась "захватом" Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правду

15:53Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитаза

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитаза

Последние новости

17:22

Россияне впервые запустили "шахед", вооруженный ракетой, - Флеш

16:52

"Назад не вернешь": Елена Тополя громко намекнула на причину развода

16:52

Почему собаки воют на сирену: ветеринар назвала причиныВидео

16:48

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

16:48

Одежду на батарее сушить нельзя: экперты назвали целых две причины

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
16:47

Сработает даже в старых моделях: как легко подключить телефон к радио в авто

16:47

Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны и поговорил с Уиткоффом

16:35

Россияне пытаются прорваться к логистическим коридорам ВСУ: что известно

16:08

Наибольшее продвижение РФ за год: названы территории, которые оккупировал враг

Реклама
15:53

РФ похвасталась "захватом" Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правдуВидео

15:34

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали егоВидео

15:33

"Из-под Питера привезли": видео со съемок "Холостяка" вызвало скандал в сетиВидео

15:33

Как назвать ребенка в 2026 году: красивые украинские имена, о которых уже все забылиВидео

15:32

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке корабля во время шторма за 65 секунд

15:28

Куда стоит вложить 100 тыс. гривен: эксперт назвал самые прибыльные варианты

14:56

Люди устроили бунт: возмущенные жители Мариуполя обратились к Путину с требованием

14:47

В ЕС выдали ультиматум Трампу из-за мирного соглашения по Украине - что известно

14:46

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

14:41

Женщина клонировала покойную собаку за $50 тысяч, но вскоре пожалела

14:37

Когда состоится встреча Виткоффа с Путиным: в Кремле назвали точную дату и время

Реклама
14:26

"Которыми поразили российские танкеры": Ани Лорак отметили за донаты ВСУ

14:23

Еще не поздно: как и зачем пригибать малину на зимуВидео

14:01

Идеальное горячее блюдо на праздничный стол: рецепт вкусного мяса с ананасами

13:44

Отвод ВСУ с Донбасса: военный рассказал о судьбе украинских территорий

13:42

Давление в шинах зимой падает быстрее: когда и как часто нужно накачивать колеса

13:41

Почему 2 декабря нельзя оставлять на столе объедки: какой церковный праздник

13:32

"Пропадает мой любимый": жена Решетника иронично высказалась о его работе

13:21

Скрыла правду: Alyona Alyona высказалась про участие Jerry Heil в Нацотборе

13:21

Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

13:03

Срыв переговоров и "обострение" на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

12:58

ГУР провело успешную операцию в Бердянске: россияне в панике, что стало целью

12:56

"Что это вообще такое": Игорь Николаев вызверился на Аллу Пугачеву

12:54

Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

12:42

"Трамп очень боится": эксперт назвал главный страх президента США

12:29

Как правильно - "íскра" или "іскра́": эксперт исправила распространенную ошибкуВидео

12:24

"Живет во мне": дочь поделилась трогательным фото с Анастасией Заворотнюк

12:00

Овощи и фрукты становятся доступнее: на сколько упала цена за неделю

11:47

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

11:40

Умер легендарный футболист "Динамо" - семикратный чемпион и обладатель еврокубков

11:34

В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

Реклама
11:22

Поцелуи на камеру: MELOVIN впервые появился с женихом после громкой помолвки

11:18

Какую катастрофу Россия готовит для Херсона - СМИ опубликовали секретные приказы Кремля

11:06

Путь Украины в НАТО может закрыться: в CNN назвали главный фактор

10:56

РФ ударила баллистикой по Днепру, три жертвы, много раненых: где был "прилет"ФотоВидео

10:41

Как сварить овощи на Оливье за 5 минут: повар поделился секретным трюком

10:39

Цены обвалились более чем на 50%: любимый продукт украинцев резко подешевел

10:19

"Горько": Александр Терен заинтриговал романом с экс-участницей "Холостяка-14"

10:13

За границей их не найдешь: колоритные и старинные фамилии украинцев

09:54

"Ставим точку в отношениях": Тарас Тополя объявил о важном решении

09:43

Ничего не докажешь: 6 самых упрямых знаков зодиака

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять