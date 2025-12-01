Наибольшее продвижение РФ за год: названы территории, которые оккупировал враг

Аналитики отметили, что в ноябре оккупанты захватили больше территорий, чем в сентябре.

Продвижение россиян на фронте / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

В ноябре Россия оккупировала 505 кв. км украинской территории

Больше всего продвижений россияне имели в районе Гуляйполя

За месяц оккупанты провели 5990 штурмовых действий

В ноябре 2025 года армия страны-агрессора России оккупировала 505 кв. км украинской территории, что почти вдвое больше, чем в сентябре. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что больше всего продвижений россияне имели в районе Гуляйполя.

"Очередной тяжелый ноябрь, как и год назад, где враг сумел продвинуться во многих местах. Больше всего враг имел успех в районе Гуляйполя - 40% всех продвижений, причем на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится всего 16% штурмовых действий", - говорится в сообщении.

Аналитики также рассказали о тяжелой ситуации в районе Покровска-Мирнограда, на который приходится 32.5% всех атак противника.

"Россияне возле и в Покровске заняли 35 кв. км, а в районе Мирнограда 21.5 кв. км. В сумме это 56.5 кв. км, что составляет всего 11% от всех продвижений", - добавляют в DeepState.

Известно, что на других направлениях продвижения оккупантов были "без аномалий" за исключением Северска, где произошла активизация врага.

"Всего же за ноябрь россияне провели 5990 штурмовых действий - с ноября прошлого года больше было только в прошлом декабре, а за этот год это самый большой месячный показатель", - подытожили аналитики.

Динамика продвижения оккупантов / фото: t.me/DeepStateUA

Может ли Путин выйти из войны

Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, что для российского диктатора Владимира Путина быстрый выход из войны - это очень опасно, поэтому он будет до последнего наступать, давить, бить по Украине ракетами - чтобы Украина испугалась и отступила.

"Путин считает, что еще месяц-два-три усилий - и украинская армия рухнет, украинская государственность рухнет, и Зеленский тоже рухнет", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, оккупационные войска страны-агрессора России медленно продвигаются в Покровске, что в Донецкой области. При этом противник несет большие потери и до сих пор не может захватить город.

В то же время, украинские защитники за последние дни достигли локального успеха на Новопавловском направлении. Они смогли выдвинуться вперед на участке, расположенном севернее села Филия в Днепропетровской области.

Кроме того, Силы обороны Украины остановили оккупационные войска страны-агрессора России вдоль железной дороги на севере города Покровск, что в Донецкой области. Украинским военным удалось занять правильную полосу обороны.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

