ГУР провело успешную операцию в Бердянске: россияне в панике, что стало целью

Что сообщили в ГУР:
- В Бердянске прогремел взрыв
- В результате операции ГУР и партизан оккупанты понесли потери
- Во время взрыва были ликвидированы пять россиян
На въезде во временно оккупированный город Бердянск, что в Запорожской области, под пропагандистским билбордом прогремел взрыв. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Успешную операцию ГУР МО Украины и Движение сопротивления российской оккупации провели еще 19 ноября текущего года. Они взорвали российских захватчиков, которые скопились на месте взрыва, во время неторопливого разговора.
Что известно о результатах операции
В результате подрыва оккупанты понесли потери среди личного состава и техники: уничтожены пять захватчиков из Росгвардии, еще четверо - тяжелые "300", а также повреждены два вражеских пикапа и бронеавтомобиль "Тигр".
В ГУР добавили, что эта операция в Бердянске вызвала настоящий переполох, ведь на место уничтожения российских оккупантов сразу нагнали скорые и пожарные машины.
Диверсию в Бердянском районе провели не впервые
Главред писал, что 29 ноября на территории временно оккупированного РФ Бердянского района Запорожской области прогремели два взрыва. В результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны и Движения сопротивления российские оккупанты из бандформирований "Ахмат" понесли потери.
Украинские партизаны обнаружили схему продажи краденого топлива. Они выяснили, что "кадыровцы" организовали "схематоз" с украденным топливом - соляркой торговали в одной и той же точке на трассе под Бердянском. И после минирования места "торговли" в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва.
Операции ГУР в тылу оккупантов - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинская военная разведка провела операцию, которая заблокировала ключевую железнодорожную логистическую артерию Кремля вблизи населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ.
Ранее украинские беспилотники Главного управления разведки нанесли серьезные потери российским военным во временно оккупированном Крыму. Уничтожены вертолет Ка-27 и дорогостоящие РЛС.
Накануне стало известно, что в результате операции разведчиков и движения сопротивления оккупантам был нанесен ущерб в населенном пункте Калиново. В результате взрыва были ликвидированы четыре российских захватчика и их транспортные средства.
Читайте также:
- В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"
- Умер легендарный футболист "Динамо" - семикратный чемпион и обладатель еврокубков
- Овощи и фрукты становятся доступнее: на сколько упала цена за неделю
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред