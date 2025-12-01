ГУР провело успешную операцию в Бердянске: россияне в панике, что стало целью

На место взрыва сразу примчались кареты скорой помощи, но это не помогло оккупантам.

https://glavred.info/front/gur-provelo-uspeshnuyu-operaciyu-v-berdyanske-rossiyane-v-panike-chto-stalo-celyu-10720229.html Ссылка скопирована

Что известно об операции ГУР в Бердянске / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщили в ГУР:

В Бердянске прогремел взрыв

В результате операции ГУР и партизан оккупанты понесли потери

Во время взрыва были ликвидированы пять россиян

На въезде во временно оккупированный город Бердянск, что в Запорожской области, под пропагандистским билбордом прогремел взрыв. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Успешную операцию ГУР МО Украины и Движение сопротивления российской оккупации провели еще 19 ноября текущего года. Они взорвали российских захватчиков, которые скопились на месте взрыва, во время неторопливого разговора.

видео дня

Что известно о результатах операции

В результате подрыва оккупанты понесли потери среди личного состава и техники: уничтожены пять захватчиков из Росгвардии, еще четверо - тяжелые "300", а также повреждены два вражеских пикапа и бронеавтомобиль "Тигр".

В ГУР добавили, что эта операция в Бердянске вызвала настоящий переполох, ведь на место уничтожения российских оккупантов сразу нагнали скорые и пожарные машины.

Диверсию в Бердянском районе провели не впервые

Главред писал, что 29 ноября на территории временно оккупированного РФ Бердянского района Запорожской области прогремели два взрыва. В результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны и Движения сопротивления российские оккупанты из бандформирований "Ахмат" понесли потери.

Украинские партизаны обнаружили схему продажи краденого топлива. Они выяснили, что "кадыровцы" организовали "схематоз" с украденным топливом - соляркой торговали в одной и той же точке на трассе под Бердянском. И после минирования места "торговли" в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва.

Операции ГУР в тылу оккупантов - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинская военная разведка провела операцию, которая заблокировала ключевую железнодорожную логистическую артерию Кремля вблизи населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ.

Ранее украинские беспилотники Главного управления разведки нанесли серьезные потери российским военным во временно оккупированном Крыму. Уничтожены вертолет Ка-27 и дорогостоящие РЛС.

Накануне стало известно, что в результате операции разведчиков и движения сопротивления оккупантам был нанесен ущерб в населенном пункте Калиново. В результате взрыва были ликвидированы четыре российских захватчика и их транспортные средства.

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред