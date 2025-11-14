Взорвали Транссиб и пустили поезд под откос: детали спецоперации ГУР

Мощный взрыв заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали.

https://glavred.info/ukraine/vzorvali-transsib-i-pustili-poezd-pod-otkos-detali-specoperacii-gur-10715555.html Ссылка скопирована

В РФ провели диверсию на железной дороге / Коллаж Главред, фото Pixabay, Facebook/rzd.official

Главное:

Взрыв заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали

Под откос сошел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно

Украинская военная разведка провела операцию, которая заблокировала ключевую железнодорожную логистическую артерию Кремля.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, диверсия на территории страны-агрессора проведена в четверг, 13 ноября.

видео дня

"Вблизи населенного пункта Сосновка в хабаровском крае РФ прогремел взрыв, который заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали - ключевой железнодорожной артерии государства-агрессора, используемой для поставки оружия и боеприпасов, в частности полученных с территории КНДР", - указывается в сообщении.

Уточняется, что в результате спецоперации Главного управления разведки под откос сошел грузовой поезд, а также повреждено железнодорожное полотно.

В ГУР отметили, что кремлевские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами.

Спецоперация под Москвой: в ГУР раскрыли детали

В ходе операции, проведённой ГУР Минобороны Украины, был выведен из строя ключевой военный объект государства-агрессора — российский нефтепродуктопровод "Кольцевой".

По данным украинской разведки, именно он снабжал оккупационные войска РФ топливом, необходимым для продолжения боевых действий против Украины.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее в ГУР рассказали о дерзкой диверсии в РФ. Диверсия замедлила доставку военных ресурсов для подразделений армии РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ГУР осуществило успешную операцию в глубоком тылу врага. Россия максимально незащищена от ударов Украины и ГУР это в очередной раз доказали.

Как сообщал Главред, украинские силы ночью 6 ноября уничтожили российскую базу хранения и запуска дронов-камикадзе Shahed на территории Донецкого аэропорта.

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред