Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Переговоры украинской и американской делегаций продолжались по отдельным вопросам более 6,5 часов, самым тяжелым является вопрос территорий, указал президент.

https://glavred.info/war/chto-poluchit-rossiya-posle-voyny-raskryto-soderzhanie-peregovorov-s-ssha-po-territoriyam-10720400.html Ссылка скопирована

Что получит Россия после войны - Зеленский раскрыл детали переговоров с США / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие условия Европы по мирному соглашению и что известно о гарантиях безопасности

Что должна получить Россия по итогам войны

О чем удалось договориться Украине и США

2 декабря 2025 года, на фоне усиленной дипломатической активности, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где провел серьезные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В центре внимания - возможности обеспечения долговременных гарантий безопасности для Украины, обсуждение условий справедливого и стабильного мира, а также координация совместных шагов с партнерами Европы в ответ на продолжающуюся агрессию России.

видео дня

Главред собрал основные заявления лидеров на пресс-конференции по итогам переговоров, которую транслировал Офис президента.

Какие условия Европы по мирному соглашению и что известно о гарантиях безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что страны, которые входят в Коалицию желающих, завершили подготовку гарантий безопасности для Украины, и в ближайшее время их должны согласовать и утвердить вместе с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что путь к миру предусматривает четкое распределение ролей. Россия должна прекратить агрессию, однако пока нет признаков ее готовности это сделать.

"Украина - это единственная, кто может вести дискуссии, переговоры о территориях, потому что это ее территории, которые признаны международным правом", - подчеркнул он.

Макрон подчеркнул, что вопросы гарантий безопасности обязательно должны обсуждаться с участием украинской стороны, ведь речь идет о ее территории.

Соглашения по безопасности Украины / Инфографика: Главред

"И также, если за столом сидят представители Коалиции желающих. Поскольку они также выступают в роли гарантов, и поскольку речь идет о безопасности Европы", - сказал он.

Отдельно он отметил, что вопрос замороженных активов находится в компетенции ЕС, поэтому именно европейские страны ответственны за его решение.

По его словам, необходимо обеспечить четкое распределение полномочий в соответствии с возможностями каждой стороны, и сейчас союзники сосредотачиваются на будущих шагах. Продолжаются дискуссии, направленные на то, чтобы Россия предоставила ясный ответ американскому посреднику относительно своего отношения к мирному процессу.

Макрон подытожил, что все партнеры остаются едиными в поддержке Украины и в соблюдении принципов международного права, безопасности и мира в Европе. Он добавил, что вместе с президентом Зеленским они оценили позицию переговорщиков в Майами и согласовали дальнейшие действия союзников на ближайшее время.

"Как я уже сказал, в ближайшие дни будут дискуссии между американской и российской делегацией. В результате этой дискуссии будет более четко прояснена позиция России, относительно того, готова ли она продвигаться на этом пути. Что касается нас, мы будем поддерживать все усилия в пользу мира. А пока, мы будем поддерживать противостояние Украине в этой войне и, соответственно, финансировать нашу поддержку. Потому что речь идет о нашей безопасности", - подчеркнул президент Франции.

Наступили "особые дни" для Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил Эмманюэлю Макрону о работе украинской делегации и итогах встреч во Флориде. Он отметил, что уже провел разговоры с европейскими партнерами - среди них Великобритания, Германия, Польша, Италия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, а также представители Еврокомиссии, Евросовета и НАТО. Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к организации этого важного разговора, а также выразил благодарность Дональду Трампу и его команде за сотрудничество с украинской делегацией. Отдельно он подчеркнул, что сегодняшние контакты между украинской и французской командами имели большое значение.

"Сейчас особые дни, когда многое может, действительно многое может измениться. Причем ежедневно. Вчера были переговоры украинской делегации в Америке, завтра, как мы все знаем, представитель президента Соединенных Штатов будет в России. Мы очень стараемся закончить эту войну. И надо закончить ее достойно. И если сейчас все будут работать не просто активно, а честно, ради мира, и именно для гарантированной безопасности, то у нас может получиться именно так, как нужно, для Украины, для Европы и также, я уверен, для Америки, для долгосрочных интересов демократического мира", - подчеркнул президент Украины.

/ Фото: скриншот

Какие гарантии безопасности должна получить Украина

Зеленский акцентировал внимание на том, что безопасность и стабильное экономическое развитие остаются общей целью для стран Европы и Соединенных Штатов. Общий интерес - жизнь без войны. Россия должна прекратить войну, которую она сама начала и продолжает вести. Это ее ответственность - завершить собственную агрессию.

По словам президента, согласованные действия партнеров помогают двигаться к этой цели. Для Украины первоочередными являются защита, гарантии безопасности, сохранение независимости и суверенитета.

"Мы работаем, чтобы мы могли гарантировать, что 3-го вторжения России точно не произойдет и не будет какого-либо срыва договоренности об окончании войны. Россия уже столько раз нарушала свои обещания, нарушала все договоры, и срывать мир России очень легко, поэтому нужны надежные гарантии безопасности для Украины, для всех нас, украинцев", - резюмировал он.

Что должна получить Россия по итогам войны

Зеленский подчеркнул, что важно не допустить ситуации, при которой Россия могла бы воспринять любые решения как вознаграждение за развязанную ею войну.

"Война не должна стать прибыльным делом, чтобы другие не хотели повторить такие шаги. Поэтому мы занимаем принципиальные позиции по санкциям, и по ответственности за преступления войны, по юридическому статусу наших территорий, которые сейчас занимают российские оккупационные войска, и по российским активам, и по обязанности реконструкции. Агрессор должен платить за агрессию", - указал он.

/ Фото: скриншот

Он отметил, что чем более согласованной будет позиция международного сообщества по ключевым вопросам, тем устойчивее и надежнее станет будущий мир. И это зависит не только от Украины, но и от единства Европы и четкой позиции Соединенных Штатов. Речь идет не только о том, когда завершится нынешняя война, но и о том, насколько долго будет сохраняться безопасность после ее завершения.

По его мнению, принципиальный подход при подготовке соответствующего соглашения станет основой длительного мира после этой агрессии. Все партнеры должны одинаково осознавать вызовы и риски, связанные с этим процессом.

О чем удалось договориться Украине и США

Зеленский отметил, что переговоры между украинской и американской сторонами продолжаются и еще не завершены.

"Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановления - без присутствия европейских партнеров принять сложно. И вопрос гарантий безопасности - важны конкретика от США и Европы", - сказал он.

Он подчеркнул, что обсуждения охватывают три ключевые темы, которые одновременно являются основными направлениями и чувствительными точками, где важно действовать максимально осторожно. Президент поблагодарил украинские переговорные группы за их работу.

"План (речь идет о мирном плане окончания войны, - ред.) выглядит лучше", - отметил глава государства.

По его словам, чтобы представить масштаб процесса, только обсуждение по вопросам территориального характера и других областей. Американские переговорщики предоставили Украине свое видение и намерены донести его также до российской стороны. Украинская делегация регулярно передает президенту детальную обратную связь. Завтра она прибудет в Ирландию и поэтапно проинформирует его о ходе переговоров. Зеленский также предположил, что Россия получает ответную реакцию США так же, как Украина.

После этого, по словам президента, станет понятнее, на каком этапе находится процесс, и он убежден, что дискуссия между сторонами продолжится.

Переговоры украинской и американской делегаций / Фото: Рустем Умеров/Telegram

Какова ситуация на фронте

Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном заявил, что ни одна из нынешних наступательных операций России в Украине не была успешной.

"Безусловно, идут сложные бои в самом Покровске, на других направлениях, например, больше успеха у наших ребят на Купянском направлении. Россия говорит, что захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как ситуация на фронте влияет на ход переговоров о мире.

Купянск / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что информацию о ситуации на фронте стоит черпать исключительно из официальных сводок украинского военного командования. Он отметил, что российских военных много, однако за последние два месяца они понесли самые масштабные потери с начала полномасштабной войны.

Президент добавил, что вопрос продвижения на километры не является тайной. Определенный прогресс на отдельных участках действительно есть, однако характер боевых действий предусматривает постоянные изменения линии соприкосновения. По его словам, как только противник подтягивает дополнительные силы, он может продвинуться на отдельных направлениях, и это является частью текущей динамики войны.

"Продвижение идет не техникой, идет 10, 20, 30 человек, они уничтожаются, потом они отходят. Безусловно, нам сложно, но и потерь у них больше, мы фокусируемся на выживании людей", - рассказал президент, вспомнив об обсуждении решений по справедливому распределению личного состава между бригадами.

Украинский президент подчеркнул, что страна также несет потери и с самого начала полномасштабного вторжения стремилась к прекращению войны. По его словам, дело не столько в отдельных изменениях на фронте, сколько в том, что российская армия "не намерена останавливаться".

"Когда кто-то говорит, что вопрос в территориях - это всегда вопрос людей. Вопрос территорий и продвижения связаны всегда с гарантиями безопасности. Украина должна точно знать: когда закончится война, то для всей территории Украины будут гарантии безопасности, чтобы не началось снова вторжение. Это главное. И в этом не может быть других толкований", - добавил он.

Он подчеркнул, что Украина постоянно находится под политическим и военным давлением, в частности из-за участившихся ударных воздушных атак России. Президент охарактеризовал это как "не только психологическое, но и физическое давление" на граждан.

Зеленский добавил, что несмотря на эти обстоятельства государство будет продолжать выполнять свои конституционные обязанности.

Вопрос замороженных активов РФ

Макрон подчеркнул, что страны ЕС работают над техническим решением, которое позволит удовлетворить все законные требования по замороженным активам, и отметил, что ответ на эти вопросы будет подготовлен к следующему Совету ЕС.

"Комиссия должна объявить определенные решения в ближайшие дни, и мы должны действительно оставить контроль с соблюдением всех международных правил, но между этим обеспечить Украине финансовую предсказуемость на ближайшие годы, если война будет продолжаться. Сейчас мы с соблюдением всех правил продолжаем работу над этим", - указал он.

Кто будет новым главой Офиса президента

Комментируя возможную смену руководителя Офиса президента, Зеленский отметил, что никаких сенсаций пока не ожидается, и он воздержится от каких-либо заявлений, поскольку планирует дополнительные консультации по этому поводу.

"По возвращению в Украину я это сделаю. Мой выбор зависит от того, честно вам скажу, от некоторых вещей, направление менеджмента, и фокусируемся больше на дипломатии, или другие направления, которые очень важны. Разумеется, нас есть достойные люди в Украине, и это, я думаю, вы это увидите", - анонсировал он.

Кроме того, он добавил, что Евросоюз завершит работу над механизмами по замороженным российским активам. По его словам, ряд ключевых аспектов мирной договоренности невозможен без активного участия европейских стран. В то же время он выразил надежду, что американские посреднические усилия помогут выяснить реальную готовность России двигаться к мирному урегулированию.

Будут ли новые санкции со стороны ЕС

Макрон также отметил, что вопрос санкций ЕС будет решаться в рамках согласованного ими же плана. Он подчеркнул, что американское посредничество касается прежде всего диалога США и России, а переговоры с Украиной являются лишь частью более широкого процесса, который еще не оформлен в полный план.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика - Главред

"Но я еще раз здесь подчеркиваю нашу солидарность, нашу поддержку украинскому народу и руководителям Украины. Каждый раз, когда мы говорим о мире и когда мы ждем месседжи со стороны России, мы видим бомбы, которые падают на украинскую территорию, убивают мирное население, разрушают инфраструктуру, несут холод и так далее. Но факты упрямы, и мы должны продолжать поддерживать Украину и пытаться строить устойчивый мир благодаря переговорам", - резюмирует он.

Может ли Украина не согласиться на "мирный план США" - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина все же имеет возможность вести собственную линию и отказаться от американского мирного плана. Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

По его словам, государство способно сказать "нет" и не поддержать позицию США, если для этого будут созданы необходимые внутренние условия, о которых он говорил ранее.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Кулик добавил, что президент Зеленский уже демонстрировал подобную самостоятельность, в частности во время встречи в Овальном кабинете, где озвучил позицию, которую разделяют многие украинцы.

"А насчет того, что американцы нас "продают", то, собственно говоря, Трамп своими действиями уже давно похоронил международное право. США уничтожили международную справедливость как категорию. Возвращение к постооновской трактовке международного права уже маловероятно. Сейчас все решает не международное право, а сила. Поэтому - да, нами торгуют. Это реальная политика. И сейчас разговоры о принципах и ценностях выглядят как обман со стороны тех, кто эти принципы сформулировал. Так что теперь мы живем во времена наподобие ХІХ века, когда империи делят мир. Это важно понимать и не покупаться на разговоры о ценностях и принципах. А потому мы должны иметь возможность отвечать, в том числе спецоперациями", - резюмирует он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред