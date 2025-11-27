Принесет счастье, достаток и удачу: в какие дни нужно ставить новогоднюю елку

Мольфар поделился секретом о том, как притянуть удачу на весь следующий год.

В какие дни нужно ставить новогоднюю елку / Коллаж: Главред, фото: pexels

Некоторые украинцы уже начинают готовиться к Новому году. Символом праздника является елка. Кто-то предпочитает живое дерево, а другие - искусственное. В магазинах уже полно елочных украшений и гирлянд.

Но открытым вопросом остается то, когда же ставить новогоднюю красавицу. Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал несколько счастливых дат, когда можно украшать елку.

Когда можно ставить елку

Мольфар отмечает, что есть пять дат, в зависимости от которых в вашу жизнь может ворваться удача, гармония, защита и другие положительные моменты.

13 декабря. Если украшать елку в этот день, то в вашу жизнь придет благополучие. Весь год вас будет сопровождать удача.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

17 декабря. 17 декабря - это особенный день. Если ставить новогоднюю красавицу именно в этот день, то она станет символом защиты для вас и ваших близких.

20 декабря Если вы хотите открыть для себя много новых возможностей, то это отличный день для украшения елки. Тогда вы получите много работы, которая действительно принесет пользу.

23 декабря Украшение елки в этот день принесет в ваш дом гармонию и достаток. Это все будет вокруг вплоть в течение всего года.

25 декабря Если вы украсите елку в этот день, то весь следующий год будет полон приятных событий и светлых мгновений.

