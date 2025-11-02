Укр
Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет

Мария Николишин
2 ноября 2025, 15:36
Известно, как можно помочь двигателю быстрее выйти на рабочую температуру зимой.
Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет
Переход с бензина А-95 на А-92 / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему бензин А-92 подходит для зимы
  • Когда не стоит заправляться бензином А-92

Цены на топливо довольно высокие, поэтому многие владельцы автомобилей придумывают различные способы сэкономить. В частности, некоторые опытные водители переходят на бензин А-92, когда температура опускается ниже нуля.

Главред решил разобраться, почему водители переходят с бензина А-95 на А-92 зимой.

Работает ли бензин А-92 лучше зимой

Автомеханик из Днепра Сергей в комментарии изданию Твоя машина рассказал, что обычно водители переходят на бензин А-92 не из-за цены, а из-за того, что он помогает двигателю быстрее работать.

"В мороз низкооктановый бензин воспламеняется быстрее. Двигатель легче запускается, особенно если он старый или изношенный. А-92 помогает мотору быстрее выйти на рабочую температуру, и машина не "тупит" на холодном старте", - подчеркнул он.

Отмечается, что у водителей, которые зимой переходят на бензин А-92, двигатель прогревается быстрее, даже если стоит старый аккумулятор.

"К тому же уменьшается количество пропусков зажигания - то, что в мороз часто ощущается как легкое "дрожание" на холостых оборотах", - подчеркнул автомеханик.

Какие автомобили не стоит заправлять бензином А-92

Стоит подчеркнуть, что для автомобилей с турбиной или с высокой степенью сжатия эксперимент с бензином А-92 может обернуться проблемами.

"А-92 имеет более высокую склонность к детонации. Если у двигателя нет точного октан-корректора, при сильной нагрузке могут появиться "звонкие" удары в цилиндрах. Это вредит клапанам и поршням", - говорится в сообщении.

Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

авто бензин лайфхак автомобили
Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

04:33

Гороскоп на завтра 3 ноября: Близнецам - подарок, Скорпионам - критика

03:30

Масштабный сдвиг на дне: раскрыта тайна гигантского разлома в Тихом океане

