Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет

Почему бензин А-92 подходит для зимы

Когда не стоит заправляться бензином А-92

Цены на топливо довольно высокие, поэтому многие владельцы автомобилей придумывают различные способы сэкономить. В частности, некоторые опытные водители переходят на бензин А-92, когда температура опускается ниже нуля.

Главред решил разобраться, почему водители переходят с бензина А-95 на А-92 зимой.

Работает ли бензин А-92 лучше зимой

Автомеханик из Днепра Сергей в комментарии изданию Твоя машина рассказал, что обычно водители переходят на бензин А-92 не из-за цены, а из-за того, что он помогает двигателю быстрее работать.

"В мороз низкооктановый бензин воспламеняется быстрее. Двигатель легче запускается, особенно если он старый или изношенный. А-92 помогает мотору быстрее выйти на рабочую температуру, и машина не "тупит" на холодном старте", - подчеркнул он.

Отмечается, что у водителей, которые зимой переходят на бензин А-92, двигатель прогревается быстрее, даже если стоит старый аккумулятор.

"К тому же уменьшается количество пропусков зажигания - то, что в мороз часто ощущается как легкое "дрожание" на холостых оборотах", - подчеркнул автомеханик.

Какие автомобили не стоит заправлять бензином А-92

Стоит подчеркнуть, что для автомобилей с турбиной или с высокой степенью сжатия эксперимент с бензином А-92 может обернуться проблемами.

"А-92 имеет более высокую склонность к детонации. Если у двигателя нет точного октан-корректора, при сильной нагрузке могут появиться "звонкие" удары в цилиндрах. Это вредит клапанам и поршням", - говорится в сообщении.

