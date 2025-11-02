Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет

Вы узнаете:
- Почему бензин А-92 подходит для зимы
- Когда не стоит заправляться бензином А-92
Цены на топливо довольно высокие, поэтому многие владельцы автомобилей придумывают различные способы сэкономить. В частности, некоторые опытные водители переходят на бензин А-92, когда температура опускается ниже нуля.
Главред решил разобраться, почему водители переходят с бензина А-95 на А-92 зимой.
Работает ли бензин А-92 лучше зимой
Автомеханик из Днепра Сергей в комментарии изданию Твоя машина рассказал, что обычно водители переходят на бензин А-92 не из-за цены, а из-за того, что он помогает двигателю быстрее работать.
"В мороз низкооктановый бензин воспламеняется быстрее. Двигатель легче запускается, особенно если он старый или изношенный. А-92 помогает мотору быстрее выйти на рабочую температуру, и машина не "тупит" на холодном старте", - подчеркнул он.
Отмечается, что у водителей, которые зимой переходят на бензин А-92, двигатель прогревается быстрее, даже если стоит старый аккумулятор.
"К тому же уменьшается количество пропусков зажигания - то, что в мороз часто ощущается как легкое "дрожание" на холостых оборотах", - подчеркнул автомеханик.
Какие автомобили не стоит заправлять бензином А-92
Стоит подчеркнуть, что для автомобилей с турбиной или с высокой степенью сжатия эксперимент с бензином А-92 может обернуться проблемами.
"А-92 имеет более высокую склонность к детонации. Если у двигателя нет точного октан-корректора, при сильной нагрузке могут появиться "звонкие" удары в цилиндрах. Это вредит клапанам и поршням", - говорится в сообщении.
Читайте также:
- Ежедневные привычки водителей незаметно "убивают" авто: пять главных ошибок
- Могут сжечь авто: какие вещи не стоит вставлять в прикуриватель
- Для чего нужна черная полоса на зеркале авто - функция, о которой знают единицы
Об источнике: Твоя машина
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред