Украинцев начали серьезно штрафовать за "громкие" авто: что известно

В Раде пообещали прямой запрет чрезмерного шума с большими штрафами (от 17 000 до 34 000 грн) и лишением прав.

Наказывают ли в Украине за громкий глушитель / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Каким образом можно избежать штрафа за выхлоп

Почему громкие автомобили не задерживают

Как сделать басовый звук авто и не нарушить закон

Для многих молодых автолюбителей громкое рычание двигателя кажется символом мощности, уверенности и даже стиля. Но для других участников дорожного движения и жителей городов это настоящая морока. И если соседей раздражает этот рев, то что же по этому поводу говорит украинское законодательство? Главред со ссылкой на экспертов РБК-Украина рассказывает, какой уровень шума считается допустимым по Правилам дорожного движения и какие санкции могут ждать владельцев "громких" авто.

Штраф за слишком громкий глушитель

Проблема шумных выхлопов в Украине до сих пор остается в правовом вакууме. Закон прямо не определяет, что именно считать "чрезмерным шумом". В то же время ПДД содержат пункт 31.4.6, который запрещает эксплуатацию транспортного средства, если его "система выпуска отработанных газов неисправна". За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 340 гривен (ст. 121 ч.1 КУоАП).

Фактически, если глушитель создает громкий шум, это уже может быть основанием для наказания, но только в том случае, если будет доказана его техническая неисправность.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Почему полиция часто не наказывает "шумных" водителей

Опытные водители, которые любят кататься с "прямотоком", знают, как избежать ответственности. Когда полицейский останавливает такую машину, водитель может заявить, что глушитель сломался буквально "за углом", а он как раз направляется в СТО для ремонта. В таком случае это считается не эксплуатацией авто, а движением к месту ремонта, что не является нарушением (пункт 31.5 ПДД).

Кроме того, доказать факт превышения уровня шума на месте практически невозможно. Чтобы предъявить претензии, патруль должен иметь специальный шумомер. А таких приборов сейчас у полицейских просто нет. Поэтому даже если выхлоп слышен за несколько кварталов, формально доказать нарушение почти нереально.

Законопроект о борьбе с шумом и штрафы до 34 000 грн

В 2023 году депутаты пытались наконец решить эту проблему. Так, законопроект №9564 от 4 августа 2023 года предусматривал прямое наказание за чрезмерный шум от автомобилей и мотоциклов. Согласно ему, нарушителям грозил штраф от 17 000 до 34 000 гривен, а также лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Однако документ так и не был принят. При обсуждении депутаты и эксперты указали на ряд недостатков, главным из которых стала "сложность доказывания самого факта нарушения тишины". Поэтому инициатива пока осталась на бумаге, хотя замысел законодателей получил поддержку общества.

Как сделать звук мощным, но законным

Глубокое, "басовое" звучание двигателя действительно может выглядеть эффектно. Но важно, чтобы тюнинг не противоречил законодательству. Специалисты по акустике отмечают, что изменить тембр звука возможно даже без превышения допустимого уровня децибел.

Для этого требуется специальное оборудование и технические знания. Можно изменить частотный диапазон выхлопа, сделав его ниже или, наоборот, подняв тональность. Такая модернизация не нарушает закон, если общий уровень шума остается в пределах нормы. Правда, сегодня в Украине почти нет тюнинг-ателье, которые занимаются подобными решениями профессионально.

Штрафы на дорогах Украины - что известно

Главред рассказывал о штрафах за лобовое стекло. Эксперты объяснили, что в авто может привлечь внимание полиции.

Также, чтобы не нарваться на штраф, объяснялось, через сколько часов после употребления алкоголя можно садиться за руль. Следует помнить, что ни употребление жирной пищи, ни физическая активность не имеют способности ускорять процесс расщепления алкоголя в организме.

Однако недавно украинский суд принял неожиданное решение. Полтавский суд отменил штраф водителю, который сел за руль навеселе, чтобы спасти человека.

Также рассказывалось, почему разряжается аккумулятор - главная причина, о которых не догадываются водители.

