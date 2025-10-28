Зачем нужны дырки в кирпиче: секрет, о котором молчат мастера

Вы узнаете:
Многие люди считают, что кирпич с отверстиями - это лишь способ компаний сэкономить или дизайнерский подход, но на самом деле это совсем не так. Главред выяснил, какую функцию выполняют отверстия в кирпиче.
Зачем на самом деле нужны дырки в кирпиче
Перфорированный кирпич - это вид строительного материала, который имеет сквозные отверстия (перфорацию). Некоторые считают, что дырки в кирпиче это плохо, ведь так снижается его прочность.
На самом деле правильно спроектированные и изготовленные отверстия не только не уменьшают прочность, но и могут ее повысить.
Например, при строительстве в отверстия кирпича проникает раствор, что обеспечивает идеальную адгезию между слоями и повышает общую прочность стены.
Кроме этого, благодаря отверстиям кирпич имеет лучшую тепло- и звукоизоляцию по сравнению со сплошным.
Главная функция отверстий в кирпиче - позволять раствору проникать внутрь, создавая прочную связь между блоками. Это особенно важно для наружных стен, которые должны выдерживать любые погодные условия и резкие перепады температур.
Почему кирпич с дырками - это выгодно
Отверстия в кирпиче имеют и экономические преимущества, говорится в материале РБК-Украина.
Например, такой кирпич легче транспортировать и укладывать.
Дырки в блоках создают дополнительные воздушные прослойки, что повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики стен. Таким образом хозяевам удастся сэкономить на отоплении и кондиционировании.
В общем отверстия в кирпиче выполняют ряд важных функций при строительстве.
