Зачем нужны дырки в кирпиче: секрет, о котором молчат мастера

Оказывается, отверстия в кирпиче выполняют важную функцию.

Для чего в кирпичах есть дырки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Зачем нужны отверстия в кирпиче

Какую функцию они выполняют

Многие люди считают, что кирпич с отверстиями - это лишь способ компаний сэкономить или дизайнерский подход, но на самом деле это совсем не так. Главред выяснил, какую функцию выполняют отверстия в кирпиче.

Зачем на самом деле нужны дырки в кирпиче

Перфорированный кирпич - это вид строительного материала, который имеет сквозные отверстия (перфорацию). Некоторые считают, что дырки в кирпиче это плохо, ведь так снижается его прочность.

На самом деле правильно спроектированные и изготовленные отверстия не только не уменьшают прочность, но и могут ее повысить.

Например, при строительстве в отверстия кирпича проникает раствор, что обеспечивает идеальную адгезию между слоями и повышает общую прочность стены.

Кроме этого, благодаря отверстиям кирпич имеет лучшую тепло- и звукоизоляцию по сравнению со сплошным.

Главная функция отверстий в кирпиче - позволять раствору проникать внутрь, создавая прочную связь между блоками. Это особенно важно для наружных стен, которые должны выдерживать любые погодные условия и резкие перепады температур.

Почему кирпич с дырками - это выгодно

Отверстия в кирпиче имеют и экономические преимущества, говорится в материале РБК-Украина.

Например, такой кирпич легче транспортировать и укладывать.

Дырки в блоках создают дополнительные воздушные прослойки, что повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики стен. Таким образом хозяевам удастся сэкономить на отоплении и кондиционировании.

В общем отверстия в кирпиче выполняют ряд важных функций при строительстве.

