В Украине находится самая длинная пещера в мире: как она выглядит

Эта пещера занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

https://glavred.info/life/v-ukraine-nahoditsya-samaya-dlinnaya-peshchera-v-mire-kak-ona-vyglyadit-10710236.html Ссылка скопирована

Что известно о самой большой пещере в мире / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Коротко:

В Украине расположена самая длинная пещера в мире

Длина уникальной пещеры - 267 км

"Подземное царство" находится в Тернопольской области

В Украине достаточно много интересных и красивых мест с богатой историей. Одной из локаций является пещера Оптимистическая, которую до сих пор не удалось исследовать до конца. Главред со ссылкой на YouTube-канал Характерник выяснил, где находится Оптимистическая пещера и чем она уникальна.

Где находится пещера Оптимистическая

Самая длинная в мире пещера, протяженностью 267 км, расположена в Медоборах (Тернопольская область) - комплексе скалистых гор.

видео дня

Экскурсоводы отмечают, что полностью исследовать пещеру пока не удалось, однако уже изученная часть превосходит по размерам все известные гипсовые пещеры мира.

Как нашли пещеру Оптимистическая

В 1965 году местные школьники из села Королевка, что на Тернопольщине, заметили странное отверстие в земле, откуда тянуло холодом. Они вызвали исследователей, которые потом выяснили, что это отнюдь не яма, а вход в огромную систему коридоров, которая тянется на десятки километров.

Автор видео отмечает, что в момент открытия никто не мог поверить, что в Украине может быть пещера такого масштаба.

"Когда спелеологи впервые пролезли в систему коридоров, то там было настолько тесно, что им приходилось снимать специальную одежду, чтобы протиснуться в узкие проходы", - рассказали на YouTube-канале Характерник.

Почему пещеру называют Оптимистической

Существует еще одна версия, как удалось найти самую длинную пещеру в мире.

В Википедии пишут, что в это уникальное место открыла группа спелеологов из Львова в рамках экспедиции по созданию топографических снимков.

В 1956 году они приехали фотографировать другую пещеру - "Ветровую", но местные мальчишки, которые наблюдали за работой специалистов, увидели ручей, уходящий под землю. Тогда самостоятельно провести раскопки не удалось, однако уже в мае 1966 года исследователи вернулись туда лучше подготовленными. Они пробрались через глиняный сифон пещеры и попали внутрь огромного пространства.

Подземелье назвали "оптимистическим", поскольку коллеги львовских спелеологов были настроены скептически относительно найденной системы коридоров, а львовян считали оптимистами.

Автор видео на YouTube-канале Характерник рассказал, что команда исследователей назвали эту пещеру Оптимистической, поскольку "без оптимизма сюда лучше не лезть".

Чем уникальна пещера Оптимистическая

Пещера состоит не просто из длинного тоннеля, а из сложных лабиринтов, где есть множество ходов, залов, галерей и колодцев.

Общая площадь пещеры составляет около 200 000 квадратных метров, а глубина пещеры достигает 20-80 м.

Кроме своих размеров пещера уникальна тем, что здесь можно найти кристаллы, которые достигают 1 метра в длину.

Кстати, в пещере можно увидеть подземные озера, одно из которых достигает 40 метров в длину.

Что известно об Оптимистической пещере - смотрите видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред