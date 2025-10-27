Принц Уильям рассказал о "единственно правильном способе", которым он ест булочки

В британской прессе каждые несколько месяцев появляются споры относительно того, сначала на булочку следует намазывать сливки или джем.

Принц Уильям рассказал, как правильно есть булочки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos, freepik

Королевская семья Великобритании в очередной раз оказалась в центре внимания - на этот раз из-за кулинарных привычек ее представителей. В частности, принц Уильям поделился мнением относительно правильного способа потребления традиционных британских булочек, а королева Камила рассказала о своем любимом блюде.

В комментарии для британского издания Express, принц Уильям отметил, что порядок нанесения джема и сливок на булочку зависит от региона. В графстве Девон сначала наносят сливки, а в Корнуолле - джем. Эксперт по этикету Уильям Хансон поддержал позицию принца, назвав ее наиболее уместной, учитывая местные традиции.

Королева Камила выбирает классику

По данным издания Hello, королева Камила предпочитает простую британскую кухню. Ее любимым блюдом является рыба с картофелем фри. Несмотря на доступ к самым изысканным ресторанам мира, представители королевской семьи часто выбирают привычные, домашние вкусы.

Семейные обеды - за отдельными столами

Во время редких семейных обедов дети, в частности принц Луи, питаются отдельно от взрослых. Это соответствует королевскому протоколу: дети присоединяются к общему столу только после усвоения правил этикета. Такая традиция сохраняется на протяжении поколений и является частью воспитательного процесса в королевской семье.

Последние новости королевской семьи

Ранее Главред сообщал, что младший брат короля Великобритании Чарльза ІІІ, принц Эндрю, фактически был вынужден отказаться от всех оставшихся королевских титулов. Это решение стало результатом прямого давления со стороны короля Чарльза ІІІ.

Также британский принц Луи может получить свою первую "королевскую" должность - стать покровителем благотворительной организации. Всемирный чемпионат по конкеру сделал сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон необычное предложение.

