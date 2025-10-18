Больной король Чарльз жестко решил судьбу родного брата - детали

Принца Эндрю заставили отказаться от всех привилегий.

Король Чарльз ІІІ решил судьбу принца Эндрю / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Брат короля Чарльза лишился всех титулов

Почему монарх принял такое решение

Младший брат короля Великобритании Чарльза ІІІ, принц Эндрю, фактически был вынужден отказаться от всех оставшихся королевских титулов. По данным Daily Mail, это решение стало результатом прямого давления со стороны короля Чарльза III, который настоял, чтобы Эндрю окончательно ушел из публичной жизни. Это произошло после выхода посмертных мемуаров Вирджинии Джуффре — женщины, которая обвинила принца в сексуальном насилии.

Эндрю больше не будет носить титул герцога Йоркского, выходит из состава Ордена Подвязки — древнейшего рыцарского ордена Великобритании, а также лишается звания кавалера Большого креста Королевского Викторианского ордена. При этом он сохраняет статус принца, поскольку родился сыном покойной королевы Елизаветы II. Его бывшая жена Сара, герцогиня Йоркская, с которой Эндрю продолжает жить в роскошном особняке Royal Lodge в Виндзоре, теперь вновь будет известна просто как Сара Фергюсон.

Принц Эндрю лишился титулов / фото: www.royal.uk

По сведениям источников, король Чарльз, несмотря на болезнь, лично решил разобраться с проблемой и поговорил с братом по телефону из Шотландии, после чего стало ясно, что "другого выхода просто нет". В обсуждении также участвовали другие члены семьи — принц Уильям, принцесса Анна и принц Эдвард.

В заявлении, опубликованном от имени Эндрю, он вновь подчеркнул, что отрицает обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые покойной Вирджинией Джуффре, с которой его познакомил Джеффри Эпштейн.

Принц Эндрю - родной брат короля Великобритании / фото: www.royal.uk

"В ходе обсуждения с Королем, а также с членами моей семьи, мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и королевской семьи. Я решил, как и всегда, поставить на первое место свой долг перед семьей и страной. Я остаюсь при своем решении, принятом пять лет назад, — отойти от публичной жизни. С согласия Его Величества мы считаем, что сейчас я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул и почести, которые были мне дарованы. Как я уже говорил ранее, я решительно отвергаю все обвинения против меня", — заявил принц.

О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

