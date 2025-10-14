Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

Король Карл слабеет. По крайней мере об этом все чаще говорят инсайдеры, приближенные с семье.

Чарльз III может скоро передать корону / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Новые фотографии короля Карла III вызвали волну беспокойства по всей Великобритании и переполох в Букингемском дворце после того, как монарх выглядел заметно ослабленным во время совместного появления с принцем Уильямом на лондонском климатическом саммите COP30.

Как сообщает RadarOnline.com, 76-летний король, который с начала этого года проходит лечение от рака, выглядел значительно худее и бледнее, чем на предыдущих публичных выступлениях.

"Его костюм болтался на нем", — сообщил один из инсайдеров. "Он выглядел так, будто борется с чем-то большим, чем показывает", - добавил он.

Хотя официальные лица дворца утверждают, что король "чувствует себя хорошо" и "продолжает выполнять лёгкие обязанности", высокопоставленные королевские помощники в частном порядке признают, что эти фотографии вызвали тревогу за кулисами. "Увиденное не поддаётся коррекции", — признал один источник.

король Чарльз III / ua.depositphotos.com

Диагноз короля Карла, подтверждённый ранее в этом году, уже ограничил его публичные выступления. Теперь инсайдеры предполагают, что проблемы со здоровьем могут сказываться на нём заметно. "Они тихо готовят Уильяма к восхождению на престол — и быстро", — сообщил один высокопоставленный придворный. "Иллюзия идеального здоровья рушится", - сообщает он.

Хотя официальные заявления Букингемского дворца остаются оптимистичными, давние наблюдатели за королевской властью настроены менее уверенно. "Немощь невозможно отфотошопить", — сказал один из наблюдателей за дворцом. "Мы видим реальность, скрывающуюся за короной — монарха в упадке".

О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

